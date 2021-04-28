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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Native applications Нативные приложения Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы



28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
01.12.2020 Топ-6 трендов в киберспорте в 2021 году по версии Maincast 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
21.09.2020 «Одноклассники» дали возможность брендам запускать нативные спецпроекты в сообщениях 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
27.08.2020 Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 1
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
22.06.2020 «Ред софт» и «Тау технологии» развивают технологическое партнерство 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 1
27.05.2020 Цифровое равенство 1
12.05.2020 Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
03.03.2020 SberCloud и Huawei вместе запустят облако SberCloud.Advanced 1
19.12.2019 Mail.ru Group расширяет видеоинвентарь для рекламодателей 1
15.11.2019 Mail.ru Group запустила прямые сделки по специальным проектам 1
10.09.2019 VMware представила платформу гибридного облака для ИТ нового поколения 1
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 1
29.05.2019 Исследование Mail.ru Group: 44% пользователей Рунета бронируют препараты в интернет-аптеках 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
11.04.2019 Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 2
11.02.2019 Рассекречены подробности о таинственной модульной Windows 1
20.01.2019 Wi-Fi в отеле: как решить проблему раз и навсегда 1
08.01.2019 Выпущен «самый производительный» ARM-процессор 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA 1
25.09.2018 Сотрудничество Apple и Salesforce расширяет возможности работы на устройствах iOS 2
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 1
30.08.2018 VMware представила улучшенные сервисы VMware Cloud 2
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 2
08.08.2018 В России появилась бесплатная блокчейн-платформа для торговли зерном 1
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens 1
15.05.2018 VMware представила Virtual Cloud Network для модернизации сетевых конфигураций 2
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1

Публикаций - 81, упоминаний - 86

Native applications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5967 8
Microsoft Corporation 22294 6
VK - Mail.ru Group 2993 6
Intel Corporation 11147 6
Google LLC 10058 4
Cisco Systems 4700 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1962 3
SAP SE 4511 3
Apple Inc 10532 3
Huawei 3133 3
Embarcadero 65 3
Amazon Inc - Amazon.com 2617 2
Крок - Croc 1606 2
Samsung Electronics 9220 2
data.ai - App Annie 78 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 2
Microsoft Open Technologies 9 1
Акцент 485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 477 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 231 1
Fortinet 317 1
IBM - International Business Machines Corp 8866 1
Alibaba Group 349 1
Bellsoft - БеллСофт 33 1
Canonical 183 1
Meta Platforms - Facebook 4207 1
AMD - Advanced Micro Devices 3607 1
GitHub 476 1
Opera Software 329 1
Lenovo Group 2044 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 443 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
NEC 1737 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 360 1
Adobe Systems 1416 1
Fujitsu 1889 1
Accenture - Аксенчер 801 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1524 1
Lenovo Motorola 3447 1
О2О Delivery club 166 2
Pandao 21 2
BeepCar - Бипкар 16 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5115 2
ESforce 22 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 142 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Ситимобил - Служба такси 133 1
Русагро Группа Компаний 181 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
АТАК - сеть магазинов 1944 1
LinkedIn 554 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 127 1
Пробизнесбанк АКБ 125 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7828 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 959 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2120 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3123 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1423 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10262 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2012 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2415 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1625 1
Правительство РФ 7615 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1034 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1296 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2436 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22272 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6475 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14716 16
Сервер - Серверные платформы 6964 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6070 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 790 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9102 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8893 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8040 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8697 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1487 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4430 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2279 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1683 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7784 7
Website - Вебсайт 6270 7
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 441 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4182 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4126 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4036 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2656 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 38083 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 2577 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6743 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2155 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1277 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1191 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 100 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1830 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 4650 2
Социальные сети - Соцсети 2323 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6261 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3169 2
Мобильное приложение - Mobile app 3991 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 220 2
ARM64 - Архитектура процессора 1241 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6427 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10382 2
Kubernetes 392 2
Google Android 11806 21
Apple iOS 6349 19
Microsoft Windows 10 11348 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6084 6
Apple - App Store 2404 5
JavaScript - Язык программирования 952 5
Apple iPad 3603 5
Google Play - Google Store - Android Market 2692 4
Oracle Java - язык программирования 2524 4
Google AdMob Сертификация 42 3
Apple macOS X - Rhapsody 1489 3
Microsoft Windows Phone OS 1545 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1298 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2287 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1166 3
Microsoft Windows XP 2385 2
Delphi - язык программирования 124 2
Microsoft Office 3211 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2621 2
Microsoft SQL Server 1411 2
Microsoft Windows 7 1773 2
Ruby - Язык программирования 108 2
VK Live 9 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
VK - Mail.Ru Infra 31 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 31 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 80 2
VK - Mail.Ru Почта 198 2
Linux OS 7565 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
SAP SUP - SAP Sybase Unwired Platform 2 1
Oracle GraalVM 3 1
BellSoft Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 1
Apple Human Interface Project 3 1
Apple iAd 46 1
Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 47 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
Добродеев Борис 92 2
Гришин Дмитрий 183 2
Акимов Максим 169 1
Паршин Максим 188 1
Скоробогатова Ольга 35 1
Белова Светлана 7 1
Зотов Алексей 26 1
Белокрылов Александр 24 1
Xu William - Сю Уильям 8 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Ежов Василий 20 1
Калинко Олег 3 1
Wei Wang - Вэй Ван 5 1
Куркин Андрей 2 1
Демидов Михаил 132 1
Галковский Андрей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 105017 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32863 2
Африка - Африканский регион 2796 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45074 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12958 2
Европа 11028 2
Германия - Федеративная Республика 8529 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13144 1
Германия - Берлин 616 1
Земля - планета Солнечной системы 7153 1
Европа Восточная 2902 1
Франция - Французская Республика 5509 1
Бразилия - Федеративная Республика 1930 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 416 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11329 1
Того - Тоголезская Республика 23711 1
Америка Северная 2637 1
Азия - Азиатский регион 3710 1
Индия - Республика 4214 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12143 1
Украина - Чернобыль 44 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 12227 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2529 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4833 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3307 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1575 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1042 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 20 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1151 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1877 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9082 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 895 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 523 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 200 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1958 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 23 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 351 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1011 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 194 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1783 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11980 1
Страхование - Страховое дело 1259 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 1820 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2392 1
Федеральное законодательство 1535 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 527 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 592 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 27 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 244 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 284 1
ZDnet 581 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 148 1
Ars Technica 360 1
Мобильные системы 84 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 161 3
IDC - International Data Corporation 4613 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3143 1
Gartner 3286 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 684 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3759 1
VMworld 29 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
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