Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Native applications Нативные приложения Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы
Публикаций - 81, упоминаний - 86
Native applications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 92 2
|Гришин Дмитрий 183 2
|Акимов Максим 169 1
|Паршин Максим 188 1
|Скоробогатова Ольга 35 1
|Белова Светлана 7 1
|Зотов Алексей 26 1
|Белокрылов Александр 24 1
|Xu William - Сю Уильям 8 1
|Xie Ken - Се Кен 13 1
|Ежов Василий 20 1
|Калинко Олег 3 1
|Wei Wang - Вэй Ван 5 1
|Куркин Андрей 2 1
|Демидов Михаил 132 1
|Галковский Андрей 25 1
|ZDnet 581 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 148 1
|Ars Technica 360 1
|Мобильные системы 84 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3759 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178195, в очереди разбора - 980625.
Создано именных указателей - 72296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru