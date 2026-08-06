Индексная книга (каталог) CNews*
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Native applications Нативные приложения Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 312, упоминаний - 340
Native applications и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 175 5
|Карпицкий Олег 84 4
|Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 4
|Смирнов Алексей 269 4
|Афанасьев Олег 48 3
|Батанов Эдуард 20 3
|Кондрашова Марина 15 3
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Паршин Максим 323 3
|Исагулова Элина 35 3
|Хомков Игорь 47 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
|Макаров Станислав 118 2
|Истомин Константин 58 2
|Ласкин Иван 13 2
|Полтев Сергей 17 2
|Деверилин Павел 34 2
|Солдатенков Дмитрий 5 2
|Карпов Роман 80 2
|Тятюшев Максим 215 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Натрусов Артем 313 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Добродеев Борис 97 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Аникин Леонид 61 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Зотов Алексей 69 2
|Мельников Алексей 74 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Ежов Василий 48 2
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
|Rowe Zane - Роу Зейн 10 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.