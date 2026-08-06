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Индексная книга (каталог) CNews*
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Native applications Нативные приложения Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем» 1
03.08.2026 Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ 1
29.07.2026 Обновление платформы SimpleOne 1.34.0 ускоряет реакцию на критичные события и снижает риски внутренних аудитов 1
10.07.2026 Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения 1
06.07.2026 ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году 1
29.06.2026 Старт продаж C3D Viewer Pro — решения для работы с нативными САПР-форматами 1
09.06.2026 SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform 1
01.06.2026 С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже 1
01.06.2026 «Аксиома-М» и «Ред ОС М»: совместный шаг к технологической независимости 1
28.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж Infinix GT50 Pro 1
28.05.2026 «Почта Mail» запустила новый рекламный мультиформат 1
12.05.2026 Производитель лимузинов для Трампа увольняет сотни ИТ-шников 1
07.05.2026 Hybrid: фармбренды будут усиливать инвестиции в digital как главный канал влияния на пациента 1
29.04.2026 К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется Itorex 1
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году 2
23.04.2026 «Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения 1
21.04.2026 В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео 1
16.04.2026 Innostage PAM обновлен до версии 1.6.0 1
16.04.2026 Каждый второй блогер из числа опрошенных потерял доход: 45% авторов сообщили о падении заработка 1
15.04.2026 Компания «Интерпроком» представляет платформу «Аксиома-М» для быстрой разработки мобильных приложений 1
08.04.2026 В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС 1
30.03.2026 «Базальт СПО» выпустила ОС «Альт Мобильный 11» 1
24.03.2026 Авторы «ВКонтакте» заработали за год 1,1 млрд рублей с помощью платформы VK AdBlogger 2
19.03.2026 Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store 1
19.03.2026 «Программный Продукт» модернизирует информационную систему проведения государственной итоговой аттестации в Москве 1
19.03.2026 Инвестиции брендов в видеорекламу на «VK Видео» выросли в 1,7 раза 1
12.03.2026 73% слушателей бесплатного аудиоконтента в России не против рекламы 1
05.03.2026 Компания NGR Softlab выпустила обновленную версию PAM Infrascope 25.2 с сертификатом ФСТЭК 1
05.03.2026 Онлайн-кинотеатр «КИОН» запустил функцию геймификации для пользователей 1
02.03.2026 «Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70% 1
25.02.2026 Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты 1
13.02.2026 Аналитика Getblogger: в коллаборации с блогерами в 2026 году будут вкладываться 87% рекламодателей 1
10.02.2026 Ozon запустил нативные баннеры прямо среди карточек товаров 1
03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 2
24.11.2025 Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона 1
20.11.2025 Исследование «Авито»: почти каждый второй респондент доверяет рекламе в интернете 1
17.11.2025 «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции 1
17.11.2025 Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают 1
14.11.2025 Бренды выходят в ленту: Ozon запускает нативные баннеры прямо среди карточек товаров 1

Публикаций - 312, упоминаний - 340

Native applications и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 55
Google LLC 12688 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 39
Apple Inc 13154 36
Broadcom - VMware 2610 22
9594 17
Oracle Corporation 7074 16
Intel Corporation 12811 15
Telegram Group 2940 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
SAP SE 5601 13
Dell EMC 5180 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Samsung Electronics 11064 11
Adobe Systems 1597 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Ростелеком 10948 9
Cisco Systems 5372 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 8
Huawei 4676 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Embarcadero 67 7
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Canonical 221 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Salesforce 498 5
X Corp - Twitter 2938 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Почта России ПАО 2370 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Русагро Группа Компаний 379 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Pandao 24 2
BeepCar - Бипкар 17 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
OpenJDK Community 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 84
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 58
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 43
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 37
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 25
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
Google Android 15243 100
Apple iOS 8583 79
Microsoft Windows 16882 64
Linux OS 11533 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Apple macOS 2419 24
Apple - App Store 3109 23
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Apple iPad 4011 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
Microsoft Azure 1526 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 15
Broadcom - VMware vSphere 614 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
Google Chrome - браузер 1701 13
Microsoft Windows 10 1938 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 12
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 12
Много приложений - RuStore - Рустор 628 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 11
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Microsoft Office 365 1042 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
C/C++ - Язык программирования 894 9
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 8
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 8
Врацкий Андрей 175 5
Карпицкий Олег 84 4
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 4
Смирнов Алексей 269 4
Афанасьев Олег 48 3
Батанов Эдуард 20 3
Кондрашова Марина 15 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
Шадаев Максут 1210 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Паршин Максим 323 3
Исагулова Элина 35 3
Хомков Игорь 47 3
Бейлезон Олег 32 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Макаров Станислав 118 2
Истомин Константин 58 2
Ласкин Иван 13 2
Полтев Сергей 17 2
Деверилин Павел 34 2
Солдатенков Дмитрий 5 2
Карпов Роман 80 2
Тятюшев Максим 215 2
Рустамов Рустам 548 2
Натрусов Артем 313 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Добродеев Борис 97 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Лукашкин Сергей 26 2
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