Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Исследование «Авито»: почти каждый второй респондент доверяет рекламе в интернете

Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что практически каждый второй опрошенный (45%) доверяет интернет-рекламе. Об этом CNews сообщили представители «Авито»

Сайты с объявлениями и маркетплейсы занимают лидерские позиции среди площадок, реклама на которых в последний раз привела к покупке: об этом рассказали 24% респондентов. Реклама в интернет-магазинах побуждает к покупке 14% участников опроса, в соцсетях — 10%, а в поисковиках — 9%. В меньшей степени мотивирует к покупкам реклама на видеоплатформах (8%) и в музыкальных сервисах (6%).

av1.jpg

Реклама на каких онлайн-площадках побудила вас к покупке в последний раз?

Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 31% респондентов отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 26% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 25% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 13% респондентов.

av2.jpg

Реклама на каких онлайн-площадках НЕ отвлекает вас от просмотра товаров, услуг и другого контента?

Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 29% респондентов считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: по 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.

av3.jpg

На каких онлайн-площадках вам показывается самая релевантная реклама, которая подходит под ваши потребности и интересы?

Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 24% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 20% респондентов. Реклама в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров, получила 13% голосов. Еще 12% предпочитают нативные интеграции у блогеров и в видеошоу.

av4.jpg

Какие форматы онлайн-рекламы вам нравятся больше?

«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии Авито позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отметил Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще