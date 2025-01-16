Пейсахзон Яков
Пейсахзон Яков и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 6
|Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 2
|DD Planet - Диди Плэнет Интеграция - ранее СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент 1 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
|Исагулова Элина 31 1
|Алексеева Ирина 9 1
|Зенин Максим 11 1
|Ориновский Александр 4 1
|Михальченко Андрей 4 1
|Лебедева Дарья 1 1
|Губанов Роман 21 1
|Еремкин Сергей 3 1
|Гевлич Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.