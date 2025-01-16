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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пейсахзон Яков



16.01.2025 В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки 1
17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы 1
09.12.2024 «Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов 1
13.11.2024 Более половины россиян принимают решение о покупке благодаря онлайн-рекламе 1
12.11.2024 «Авито»: более половины россиян совершают импульсивные покупки во время шопинга 1
28.10.2024 В мобильном приложении «Авито» появилась видеореклама 1
07.10.2024 «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне 1
20.09.2024 Курсы программирования стали самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян 1
28.08.2024 В видеоленте «Авито» появились новые форматы рекламы 1
01.07.2024 «Авито» объявляет о запуске сертификации рекламных агентств 1
08.05.2024 «Авито» представил обновленный кабинет для рекламных агентств 1
19.04.2024 Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis 1
14.04.2020 Mail.ru Group объявила об изменениях в структуре коммерческого департамента 1
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1
30.10.2019 Mail.ru Group запустила усовершенствованную систему таргетинга на похожие аудитории 1
21.12.2018 Mail.Ru Group запустила атрибуцию post-view офлайн-конверсий на основе CRM-данных 1
03.12.2018 Mail.Ru Group запускает таргетинг по погодным условиям 1
31.10.2018 В myT⁠arget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Пейсахзон Яков и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 6
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 2
DD Planet - Диди Плэнет Интеграция - ранее СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 11
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 11 3
Click.ru - Клик.ру 4 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 18 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Application store - магазин приложений 1194 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 178 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 171 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Avito - Авито Реклама 14 7
VK - Mail.Ru myTarget 145 5
Avito - Авито недвижимость 19 2
Google Android 13994 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Avito - Авито авто 36 1
Apple iOS 7809 1
Исагулова Элина 31 1
Алексеева Ирина 9 1
Зенин Максим 11 1
Ориновский Александр 4 1
Михальченко Андрей 4 1
Лебедева Дарья 1 1
Губанов Роман 21 1
Еремкин Сергей 3 1
Гевлич Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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