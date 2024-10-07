«Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости» опросили 10 тыс. россиян (исследование проводилось в сентябре 2024 г. среди 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет), чтобы выяснить, жители каких мегаполисов планируют покупку квартиры в городе проживания и других городах-миллионниках, а также из каких каналов они узнают о предложениях на рынке недвижимости. Больше всего желающих приобрести жилье в своем городе оказалось в Уфе (85%), Казани (82%), Екатеринбурге (82%), а также Перми (80%). Самые низкие показатели — у Волгограда, где только 44% опрошенных планируют приобрести квартиру в своем городе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Что касается покупки недвижимости в других городах-миллионниках, то респонденты чаще всего называли Москву (в 16% случаев) и Санкт-Петербург (в 9% случаев). В девяти из 16 городов северная столица стала вторым по популярности местом покупки недвижимости после родного города. Москва оказалась на втором месте в восьми из 16 городов-миллионников.

Среди опрошенных лояльнее всего к переезду в другой город-миллионник, где планируется покупка недвижимости, относятся респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (77%). Среди более старших возрастов так планирует поступить половина опрошенных: доля положительных ответов у респондентов от 55 лет не превышала 51%.

«Можно выделить несколько сценариев при покупке жилья в крупных городах за пределами домашнего региона. Молодые люди ищут варианты для переезда, так как стремятся реализоваться в учебе и работе, поэтому преимущественно выбирают Москву и Санкт-Петербург. В случае с миллениалами добавляется климатический фактор. Жители двух столиц и богатых северных регионов хотят иметь основное или второе жилье в месте с более мягкой зимой, рядом с морскими и горнолыжными курортами. Также не стоит исключать инвестиционный сценарий: спрос на жилье в миллионниках выше, значит выше ликвидность объектов и потенциал их роста в цене», — сказал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Россияне, которые планируют покупать недвижимость в городах-миллионниках, узнавали о предложениях застройщиков через рекомендации знакомых (35%) и рекламу на классифайдах и маркетплейсах (24%).

«Онлайн давно превратился в полноценную площадку для общения бизнеса и пользователей, с годами менялись лишь инструменты коммуникации и ее форматы. Если раньше аудитория искала информацию о новых жилых комплексах на форумах, сейчас она получает релевантные предложения на онлайн-платформах, в том числе на классифайдах. За счет работы алгоритмов она показывается только тем, кто интересовался недвижимостью на «Авито». Таким образом бизнес получает целевую аудиторию, а пользователи — интересное им предложение. И мы видим результат: за восемь месяцев 2024 г. инвестиции девелоперов в имиджевую рекламу на «Авито» выросли более, чем в семь раз», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Самая популярная причина для покупки недвижимости в крупном городе — более высокое качество жилья (34%). Также россияне стремятся приобретать квартиры для детей и родственников: об этом сообщили 26% респондентов. Около 18% опрошенных планируют получать доход от аренды, а 15% — переехать в отдельную квартиру от родителей или из съемного жилья.