Avito - Авито недвижимость

Авито Недвижимость — федеральная платформа, представляющая все категории недвижимости в любой точке России. В среднем за месяц (ноябрь-декабрь 2021 г.) на Авито Недвижимости ежедневно было доступно около 2,4 млн активных предложений по всей России, которые суммарно собрали более 1,2 млрд просмотров, а 40 млн человек ежемесячно заходят в раздел «Недвижимость». Так, в среднем ежедневно пользователи размещали на платформе более 25 000 новых объявлений о продаже и аренде недвижимости.