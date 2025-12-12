Avito - Авито недвижимость

Разделы

Авито Недвижимость — федеральная платформа, представляющая все категории недвижимости в любой точке России. В среднем за месяц (ноябрь-декабрь 2021 г.) на Авито Недвижимости ежедневно было доступно около 2,4 млн активных предложений по всей России, которые суммарно собрали более 1,2 млрд просмотров, а 40 млн человек ежемесячно заходят в раздел «Недвижимость». Так, в среднем ежедневно пользователи размещали на платформе более 25 000 новых объявлений о продаже и аренде недвижимости.

12.12.2025 В картах «Авито Недвижимости» появилась реклама 2
09.10.2025 «Авито Подработка» и «Авито Недвижимость»: количество вариантов подработки в складской логистике выросло более чем в 2 раза 1
01.07.2025 На «Авито Путешествиях» появился фильтр «бесконтактное заселение» 1
26.06.2025 «ДОМ.РФ Технологии» и Авито договорились о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на рынке недвижимости 1
30.05.2025 «Авито Путешествия»: россияне забронировали на лето на 73% больше посуточного жилья, чем в 2024 году 1
22.04.2025 Нижегородцы отдают предпочтение двухкомнатным квартирам и загородным домам 1
19.03.2025 Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений 1
26.02.2025 «Авито Недвижимость» и «Авито Реклама»: россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке 1
09.12.2024 «Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов 1
19.11.2024 Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито» 1
18.11.2024 «Авито» поможет «ЛизаАлерт» быть на связи в отдаленных районах 1
18.10.2024 «Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки 1
07.10.2024 «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне 1
23.09.2024 Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей 1
27.08.2024 Жители Курской области могут найти бесплатное жилье и работу с проживанием с помощью «Госуслуг» и «Авито» 2
21.08.2024 «Авито» и «Госуслуги» разработали проект для организации помощи жителям Курской области 1
08.04.2024 «Авито» выходит на рынок путешествий 1
08.04.2024 «Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей 2
08.12.2023 Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито» 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 2
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 2
07.02.2022 «Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации 3
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций 1
10.12.2021 Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать 1

Telegram Group 2576 2
Avito Tech - Авито Тех 10 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 112 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 1
Softline - Софтлайн 3266 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Microsoft Corporation 25238 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 23
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 565 3
Совкомбанк Халва Экспресс 4 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 183 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
Почта России ПАО 2247 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 1
ЦИАН - CIAN 164 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 4
Бронирование - Booking 815 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 98 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 961 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 1
Аналоговые технологии 2837 1
Фонарик 315 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1631 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 339 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 128 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 416 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 6
Avito - Авито авто 66 4
Avito - Авито услуги 97 4
Avito - Авито Путешествия 49 4
Avito - Авито Реклама 48 4
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 4
Avito - Авито товары 21 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 34 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 43 1
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 1
Apple iPhone 14 149 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 352 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 103 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1167 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 138 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 120 1
Пейсахзон Яков 39 4
Гуз Иван 15 3
Кромочкин Артем 18 3
Правдивый Владимир 15 3
Сергеев Григорий 20 3
Рыбинцев Андрей 34 3
Дубровин Иван 3 2
Федулов Владислав 83 2
Пивень Сергей 9 1
Лукьянов Александр 62 1
Еремкин Сергей 3 1
Ходаков Дмитрий 1 1
Панов Анатолий 4 1
Айрапетян Левон 1 1
Путин Владимир 3352 1
Иванов Сергей 398 1
Волотовская Елена 41 1
Гарюнов Алексей 4 1
Михайлов Дмитрий 8 1
Павлушко Роман 3 1
Копылов Дмитрий 2 1
Стасишин Никита 2 1
Рыженков Михаил 2 1
Олейник Анджей 2 1
Сапронов Максим 6 1
Таврин Иван 119 1
Кусков Денис 221 1
Григоренко Дмитрий 183 1
Косяков Алексей 16 1
Дмитриев Алексей 63 1
Пуликов Артем 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1569 4
Россия - ЦФО - Курская область 698 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 252 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1871 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2049 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 42 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Польша - Республика 2001 1
Европа Восточная 3121 1
Ближний Восток 3032 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Европа 24639 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 1
Армения - Ереван 210 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 250 1
Россия - ЦФО - Брянская область 382 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1230 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1516 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 2
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Аренда 2584 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Сон - Somnus 458 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1403 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
