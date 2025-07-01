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На «Авито Путешествиях» появился фильтр «бесконтактное заселение»

Согласно исследованию сервиса для бронирования жилья «Авито Путешествия», возможность бесконтактного заселения важна для 33% гостей посуточных квартир. Чтобы улучшить их пользовательский опыт, на платформе появился соответствующий фильтр. Об этом CNews сообщили представители «Авито Недвижимости».

Теперь во время поиска можно оставить только квартиры с опцией бесконтактного заселения, по популярности она входит в топ-4 и уступает только фильтрам по количеству комнат, кроватей и цене. Фильтром уже пользуются: чаще всего, его применяют в Хабаровском крае, Северной Осетии и Омской области.

Среди регионов самая большая доля объектов с бесконтактным заселением на «Авито Путешествиях» в Москве (84% от всех объектов в регионе), Ханты-Мансийском АО (80%), Бурятии (79%), Московской области (75%), Ямало-Ненецком АО (74%), Томской области (73%), Кабардино-Балкарии и Новосибирской области (по 72%).

«Мы продолжаем делать «Авито Путешествия» удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов. Фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны», — сказал Артем Кромочкин, директор «Авито Путешествий».

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Появление новых фильтров на «Авито Путешествиях» актуально с учетом роста выбора на платформе. По сравнению с июнем 2024 г. сервис предлагает на 32% больше доступных для аренды посуточных квартир: их количество уже превышает 400 тыс. объектов.

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Топ-20 регионов по доле предложения с бесконтактным заселением России, данные «Авито Путешествий» за июнь 2025 года

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