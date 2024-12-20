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Avito Авито Путешествия


Авито Путешествия — бизнес-направление федеральной платформы Авито, где можно забронировать онлайн жилье для краткосрочного проживания по стране.

 


20.12.2024 «Авито» предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море 1
18.12.2024 «Авито Путешествия»: в 2024 г. россияне распробовали Мурманск и Дальний Восток 3
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 2
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 1
14.11.2024 «Авито Путешествия» и «Купибилет» посчитали стоимость путешествия на Новый год в популярные города 1
12.11.2024 «Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду квартир вырос на 86% 1
05.11.2024 «Авито Путешествия»: рынок глэмпинга в России за год вырос в 2,5 раза 2
25.10.2024 «Авито Путешествия»: Популярность Северного Кавказа у туристов выросла на 80% 1
17.10.2024 Рейтинг на «Авито» теперь будет складываться из оценок покупателей и продавцов 1
15.10.2024 «Авито Путешествия» назвали самые популярные и доступные направления на осенние каникулы 2
10.10.2024 Команда «Авито» перешагнула отметку в 10 тыс. сотрудников 1
08.10.2024 Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий» 4
08.10.2024 «Авито Путешествия» открыли возможность бронировать отели по всей России 4
02.10.2024 Классифайд идет в геймификацию: на «Авито» появились «Награды за задания» — программа мотивации с бонусами и призами 1
26.09.2024 Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости 1
22.08.2024 «Авито Путешествия» присоединились к АТАГ 2
30.07.2024 В «Авито» посчитали, сколько стоит отдых в «винных» регионах России 1
19.06.2024 Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb 1
08.04.2024 «Авито» выходит на рынок путешествий 1
08.04.2024 «Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Airbnb 90 1
Суточно АО - Суточно.ру 6 1
Hotel LOTTE Vladivostok - Лотте Отель Владивосток 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Астория 9 1
Елизаренко Групп УК 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий 4 1
Бронирование - Booking 576 11
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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