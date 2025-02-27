«Авито Путешествия»: на турпоездки россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей

Чтобы накопить такую сумму, опрошенные россияне начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до намеченной поездки. Это позволяет большинству (66%) обойтись без кредитных средств, а 20% — вообще ни в чем себе не отказывать во время путешествия. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито Путешествия» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, есть ли у них привычка откладывать деньги на туристические поездки заранее, на чем они не готовы экономить, а также кто в паре должен оплачивать совместные путешествия.

Согласно результатам опроса, 57% россиян имеют привычку откладывать деньги на путешествия заранее. В среднем по стране ежемесячно путешественники копят по 25,4 тыс. руб. При этом мужчины откладывают на 2,5 тыс. руб. больше женщин, а с точки зрения возраста самыми запасливыми являются зумеры. Респонденты в возрасте до 24 лет откладывают на поездки по 31,4 тыс. руб. каждый месяц, в то время как, например, респонденты от 55 до 64 лет — по 18,9 тыс. руб.

Опрошенные россияне привыкли планировать путешествия заранее: в среднем они начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до даты поездки. И за это время накапливается приличный капитал — 241 тыс. руб. (в среднем 252 тыс. руб. – у мужчин и 231 тыс. — у женщин). Максимальный бюджет — у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (306 тыс. руб.) и от 25 до 34 лет (265 тыс. руб.).

Также респондентов попросили по шкале от одного до 10 оценить собственные траты на путешествиях. Чаще всего россияне либо придерживались средних значений (21% выбрал оценку «5»), либо отвечали, что в путешествиях не готовы ни в чем себе отказывать (20% выбрали оценку «10»). Такой вариант чаще звучал от молодых респондентов в возрасте до 24 лет (24%). Больше всех любителей отдохнуть в путешествии на широкую ногу в Северо-Кавказском и Уральском ФО (по 25%). Готовых пожертвовать любым комфортом в пользу дешевизны поездки (оценка «1») — всего 2% от всех опрошенных.

В среднем среди россиян такой «индекс бережливости» составляет 5,28 и не сильно отличается в зависимости от возраста.

Большинство респондентов в путешествии не готовы экономить на питании (61%), почти половина (48%) — на жилье, 38% — на экскурсиях и другом досуге. Причем среди опрошенных женщин последний вариант выбирали 42%, в то время как для мужчин эта составляющая отдыха не так критична (34%). С сувенирами ситуация обратная — от них не хотят отказываться 20% мужчин и 15% женщин. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%

Не отходить от намеченного плана и четко придерживаться финансовых рамок в путешествии удается 38% опрошенных, 48% респондентов тратят больше запланированного, 14% удается сэкономить в путешествии потратить меньше намеченного. При этом брать кредиты на поездку две трети (66%) респондентов отказываются и путешествуют только на свои деньги, 23% — не пользовались такой возможностью, но готовы прибегнуть в случае необходимости, 11% — периодически берут кредиты на подобные цели. Мужчины и женщины относятся к займам на путешествия примерно одинаково.

Зато есть различия в вопросе распределения затрат при совместных путешествиях. Женщины чаще отвечали, что расходы в паре должны делиться поровну — 49% против 39% у мужчин. В то время как последние чаще считали это мужской обязанностью: такой вариант ответа выбрали 38% мужчин и 30% женщин.