«Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России

Среди самых красивых малых городов и деревень россияне чаще всего бронируют жилье в Светлогорске, Суздале и Великом Устюге. При этом наиболее доступные цены на посуточные квартиры — в Мариинском Посаде Чувашии, на загородные объекты — в Павловске Воронежской области. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В туристических поездках россияне все чаще выбирают неочевидные направления, в том числе посещают аутентичные малые города и деревни. По данным сервиса бронирования жилья Авито Путешествия, количество бронирований посуточных квартир и загородных объектов в местах, где живут от нескольких сотен до 30 тыс жителей, выросло более чем в два раза за год. В расчет брались населенные пункты, входящие в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Среди всех городков и деревень рейтинга больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Светлогорске Калининградской области (данные за 2024 г.). Этот живописный курортный город с мягким климатом на побережье Балтийского моря известен своими сосновыми лесами и архитектурой в немецком стиле. А ещё это единственный российский участник международного движения Cittaslow. Его цель — улучшить качество жизни в городах за счет замедления ритма и противостояния однообразию. Сегодня для посуточной аренды здесь представлено почти 2,5 тыс. квартир (4,8 тыс. руб. в сутки в среднем) и 140 загородных объектов (8,4 тыс. руб. за ночь).

Вторым по популярности стал Суздаль, Владимирская область. Древний город входит в Золотое кольцо России и привлекает туристов хорошо сохранившимися храмами, монастырями, каменными и деревянными постройками, создающими атмосферу старины и спокойствия. Для посуточной аренды здесь сегодня доступно около 500 загородных объектов и 300 квартир. Средняя стоимость бронирования, по данным Авито Путешествий, составляет 9,7 и 5,2 тыс. руб. соответственно.

Замыкает тройку лидеров Великий Устюг. Родину Деда Мороза особенно активно посещают зимой, когда этот старинный русский город окутывает гостей сказочной новогодней атмосферой. Дополняют антураж многочисленные церкви и соборы. Вариантов для посуточной аренды тоже много: около 350 квартир (средняя стоимость аренды 2,8 тыс. руб. в сутки) и свыше 200 загородных объектов (7,6 тыс. рублей в сутки).

В топ-5 самых популярных малых городов и деревень также вошли Павловск Воронежской области, куда по пути из Центральной России на юг заезжают ради городской архитектуры рубежа XIX и XX веков, а также Ростов Великий Ярославской области, где в местном кремле снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Стоимость посуточной аренды квартиры в Павловске составляет в среднем 3,1 тыс. руб., загородного объекта — 2,4 тыс. руб. в сутки (самая низкая стоимость из городков и деревень исследования). В Ростове Великом — 2,6 и 6,5 тыс. руб. соответственно.

Если же ориентироваться на стоимость аренды, то дешевле всего снять посуточную квартиру в Мариинском Посаде в Чувашии — средняя стоимость 1,4 тыс. руб. в сутки. Исторический центр здесь строился зажиточными местными купцами и меценатами в период XVIII и XIX веков, многие здания хорошо сохранились. Городок также привлекает живописными видами на Волгу, а в получасе езды находятся уникальные для России хмелеводческие хозяйства. Изображение хмельной лозы с шишками также присутствует и на гербе Чувашии.