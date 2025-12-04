Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Калининградская область Светлогорск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Хлевтова Анна 31 6
|Батанов Эдуард 18 3
|Путин Владимир 3349 3
|Мельников Алексей 71 2
|Алиханов Антон 32 2
|Юсуфов Виталий 26 2
|Нарусова Людмила 16 2
|Комиссаров Дмитрий 238 2
|Минов Александр 5 1
|Цуканов Николай 8 1
|Якушев Владимир 20 1
|Абрамзон Евгений 12 1
|Прошлецов Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Лобанова Анна 7 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Холодов Алексей 12 1
|Миллер Сергей 43 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Провинцев Павел 8 1
|Илюхин Игорь 12 1
|Матвиенко Андрей 45 1
|Корнев Владимир 13 1
|Рассадин Сергей 1 1
|Кибальников Сергей 2 1
|Кислов Виктор 5 1
|Комарицкий Александр 6 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Хронусов Валерий 8 1
|Егоров Евгений 33 1
|Полякова Ирина 28 1
|Орлова Виктория 1 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Суслов Игорь 3 1
|Ануарбеков Адильхан 1 1
|Баринов Михаил 3 1
|Александров Виктор 2 1
|Нестерова Ольга 1 1
|Торба Александр 4 1
|Коренецкий Александр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.