Россия СЗФО Калининградская область Светлогорск

Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края 1
03.12.2025 Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон 1
20.11.2025 Аналитика Bronevik.com: ранние бронирования на зиму 2025-2026 выросли на 12% 1
15.07.2025 Каждый второй калининградец использует технологию звонков в интернете 1
11.07.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде 1
16.05.2025 Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование 1
09.04.2025 Море за рубль: новый сценарий мошенничества для отдыхающих на российских курортах 1
09.04.2025 Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» 2
04.04.2025 Власти хотят направить автомобильные штрафы на ремонт «Почты России» 1
03.04.2025 Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий 1
31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 1
26.02.2025 «Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России 1
11.02.2025 «Яндекс Путешествия»: россияне уже планируют поездки на майские праздники 1
18.11.2024 «Ростелеком» отсудил 2 миллиона у «Почты России», которая не платила за ремонт 1
14.11.2024 «Яндекс Путешествия»: арендодатели из крупных городов смогут напрямую подключиться к сервису 1
23.10.2024 «Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных 1
18.10.2024 МТС расширила сеть LTE в Светлогорске 1
16.10.2024 Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области 1
04.09.2024 Астрахань вошла в топ-5 самых бюджетных направлений летом 2024 года 1
03.09.2024 «МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями 1
25.07.2024 МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области 1
23.07.2024 «МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса 1
12.07.2024 ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 1
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 4
09.10.2018 В России появится сервис для работы над законами «в режиме Википедии» 1
09.10.2018 ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
08.12.2015 МТС расширила покрытие сети LTE в Калининградской области 1
23.04.2015 Tele2 запустил 3G в Калининграде 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 2
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
22.01.2010 Tele2 начнет работать в Калининграде 1

