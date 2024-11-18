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«Ростелеком» отсудил 2 миллиона у «Почты России», которая не платила за ремонт

«Ростелеком» отсудил у «Почты России» 2 млн рублей. «Почта России» не хотела платить за ремонт здания, которым обе компании владеют совместно.

Зданием владеем вместе, ремонт – врозь

В Арбитражном суде Калининградской области компания ПАО «Ростелеком» выиграла дело у компании АО «Почта России» о взыскании задолженности в размере 2 млн руб. «Ростелеком» предложила «Почте России» поучаствовать в несении общих расходов на ремонт здания, которым компании совместно владеют. «Почта России» сначала согласилась, а потом отказалась, объяснив, что для такой компенсации у нее нет внутреннего регламента. Арбитражный суд присудил «Почте России» выплатить «Ростелекому» 2 млн руб.

Смена решения по ходу ремонта

Компании «Ростелеком» и «Почта России» вместе владеют зданием в г. Светлогорске Калининградской области, на ул. Островского, д. 3, где располагается отделение «Почты России», «Почта Банк» и ряд других организаций. На момент подачи иска в суд 21 мая 2024 г. «Почта России» занимала в здании 29,9% (298,3 кв. м) площадей.

Необходимость ремонта возникла в связи с аварийным состоянием котельной, крыши и фасада здания, что подтверждают письмо АО «Калининградгазификация» о замене котла, акты обследования, паспорт фасада и другие документы.

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«Ростелеком»
«Ростелеком» получит с «Почты России» 2 млн рублей задолженности за капитальный ремонт общего здания

«Ростелеком» предложила «Почте России» принять участие в общих расходах на ремонт. «Почта России» сначала согласилась, но при этом сослалась на недостаточность финансирования в текущем году. «Ростелеком» отремонтировала здание за свой счет на сумму 6,8 млн руб. и представил «Почте России» документы для компенсации затрат в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество. «Почта России» заявила об отсутствии внутреннего регламента, позволяющего совершить такую компенсацию.

Два миллиона неосновательного обогащения

21 мая 2024 г. «Ростелеком» обратилась в Арбитражный суд Калининградской области, с исковым заявлением о взыскании с «Почты России» неосновательного обогащения. Сумма неосновательного обогащения представляет собой размер невозвращенных «Ростелекому» затрат, связанных с работами по капитальному ремонту. Исходя из доли «Почта России» в праве собственности в размере 29,9% стоимости, эта сумма составила 2 млн руб.

Суд отметил, что заключенным сторонами договором предусматривается обязанность по содержанию общего имущества соразмерно принадлежащей площади, проверил расчет неосновательного обогащения и пришел к решению об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

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14 августа 2024 г. иск «Ростелекома» к «Почте России» был удовлетворен. «Почте России» придется выплатить АО «Ростелеком» 2 млн руб. неосновательного обогащения.

CNews обратился в компании «Ростелеком» и «Почта России» с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарии.

Дом, который построила «Россвязьинформ»

Здание, ремонт которого стал причиной иска, досталось компаниям от государственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» (правопредшественник ПАО «Ростелеком»). Это произошло благодаря Постановлению Правительства России №1003 от 22 декабря 1992 г. о приватизации государственных предприятий связи и информатики путем преобразования в акционерные общества открытого типа с выделением из их состава подразделений почтовой связи. В 1993 г. из состава «Россвязьинформ» Управлению Федеральной почтовой связи (правопредшественник «Почта России») в числе выделенных и переданных основных фондов, товарно-материальных ценностей и денежных средств, был определен и размер доли в праве на здание, оставшееся в государственной собственности. Позднее обе стороны были акционированы и произошел раздел здания между компаниями «Ростелеком» и «Почта России».

Вадим Попов

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