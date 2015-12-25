Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Приватизация форма преобразования собственности



25.12.2015 Состоялся первый в Московской области аукцион по приватизации имущества в электронной форме
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента
31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается
31.03.2014 «Микрон» внесен в план приватизации
11.02.2013 Португалия отказалась от приватизации национального телевидения
14.12.2012 «Алтимета» запустила торговую площадку для электронной приватизации, государственного и коммерческого сектора
09.12.2009 «Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина
01.09.2008 Игорь Щеголев: правительство РФ не ведет подготовку к приватизации «Связьинвеста»
26.02.2008 "Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома"
16.01.2008 Правительство Украины приняло решение продать 67% акций "Укртелекома"
23.05.2007 «Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком»
19.04.2007 Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет
01.02.2007 «Укртелеком» завис между приватизацией и IPO
05.12.2006 На Украине в перечень приватизации на 2007 г. внесен "Укртелеком"
20.09.2006 Приватизация "Связьинвеста" отложена до лучших времен
03.08.2006 "Связьинвест" и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации госимущества на 2007 г.
07.07.2006 Депутатов ускорили в вопросе спецсвязи
27.02.2006 Два важных события приблизили приватизацию "Связьинвеста"
11.01.2006 Юрий Ехануров поручил подготовить план приватизации "Укртелекома"
28.12.2005 Леонид Рейман: Закон о защите госинтересов при приватизации "Связьинвеста" будет внесен в Госдуму весной
23.12.2005 Госдума заинтересовалась фактами нарушений при приватизации МГТС
21.10.2005 МЭРТ дорабатывает документы по приватизации "Связьинвеста"
19.08.2005 МЭРТ внес в правительство необходимые документы для приватизации "Связьинвеста".
05.08.2005 Закон помешает продать "Связьинвест"
04.08.2005 Проект указа о приватизации "Связьинвеста" согласован с МВД
26.05.2005 МЭРТ готовит указ о приватизации "Связьинвеста"
06.04.2005 Леонид Рейман: объем рынка связи в РФ достиг 540 млрд. руб.
31.03.2005 "Укртелеком" приватизируют по-новому
03.02.2005 Герман Греф: указ о приватизации "Связьинвеста" согласован
11.10.2004 Леонид Рейман: опыт Бразилии и США будет учтен при приватизации "Связьинвеста"
02.08.2004 Правительство Украины перенесло приватизацию "Укртелекома"
29.07.2004 Правительство определит способ приватизации "Связьинвеста"
25.06.2004 Итоги приватизации МГТС вряд ли пересмотрят
29.03.2004 Киев ищет для "Укртелекома" надежного инвестора
15.10.2003 Минск начинает пересмотр приватизации "БелСел"
12.09.2003 Минсвязи допускает возможность слияния "МегаФона" и "ВымпелКома"
21.08.2003 Госпакеты четырех региональных компаний "Связьинвеста" включены в план приватизации на 2004 г.
21.04.2003 JP Morgan вынeceт рекомендации по приватизации «Связьинвеста» к концу июня
17.12.2002 Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra
29.05.2002 Правительство Тайваня предпримет еще одну попытку приватизации Chunghwa Telecom

Публикаций - 475, упоминаний - 475
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще