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Приватизация форма преобразования собственности
СОБЫТИЯ
|10.08.2021
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Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация
латежной системе. Спустя семь лет после этих событий власти задумались о предоставлении возможности приватизации НСПК. По информации издания, идея принадлежит замглавы Федеральной антимонопольн
|25.12.2015
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Состоялся первый в Московской области аукцион по приватизации имущества в электронной форме
24 декабря 2015 г. Комитет по конкурентной политике Московской области провел первый электронный аукцион по приватизации пяти нежилых зданий с земельным участком, которые расположены в Солнечногорском муниципальном районе. Общая площадь зданий составляет 291,7 кв. м, площадь земельного участка – 900
|27.07.2015
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В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента
Скандальные подробности приватизации Депутат Верховный Рады Украины Сергей Лещенко обнародовал в своем блоге подробности расследования уголовного дела о приватизации «Укртелекома», крупнейшего на Украине операт
|31.03.2015
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Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается
Апелляционный административный суд Киева признал незаконным выводы Государственной финансовой инспекции Украины (Госфининспекция) относительно выполнения условий приватизации «Укртелекома». Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи. В начале 2011 г. оператор был приватизирован: госуд
|31.03.2014
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«Микрон» внесен в план приватизации
Правительство РФ утвердило изменения в плане приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 гг. Так, согласно документу, планируется приватизировать 9,8% акций (2,433 млн шт.) НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (г. Москва).
|11.02.2013
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Португалия отказалась от приватизации национального телевидения
вительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по приватизации национального общественного вещателя RTP (Rádio e Televisão de Portugal). По сло
|14.12.2012
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«Алтимета» запустила торговую площадку для электронной приватизации, государственного и коммерческого сектора
ыми видами юридических лиц», закупки и продажи в коммерческом секторе, а также электронные торги по приватизации государственного и муниципального имущества. Для осуществления закупок система п
|07.11.2012
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«Фогсофт» предлагает решение для электронных площадок по реализации государственного и муниципального имущества
ление действует в рамках ст. 32.1 федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О приватизации государственного и муниципального имущества». Как рассказали CNews в компании, в
|09.12.2009
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«Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина
Премьер-министр Владимир Путин подписал план приватизации на 2010 г. В разделе "связь" этого распоряжения правительства с номером 1805-р перечислено всего 8 предприятий, в основном региональных. Среди них выделяется московский «Центральны
|01.09.2008
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Игорь Щеголев: правительство РФ не ведет подготовку к приватизации «Связьинвеста»
Правительство РФ не ведет подготовку к приватизации телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Об этом заявил министр связи и мас
|26.02.2008
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"Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома"
Российский холдинг АФК "Система" заинтересован принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком", крупнейшей телекоммуникационной компании в сегменте фиксированной связи Украины, сообщает «Прайм-ТАСС». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директ
|07.02.2008
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Украина продает контроль над мобильной связью
Кабинет министров Украины утвердил план приватизации монополиста фиксированной связи и владельца единственной в этой стране лицензии
|16.01.2008
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Правительство Украины приняло решение продать 67% акций "Укртелекома"
ать 67% акций крупнейшего оператора связи страны "Укртелеком". Об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф Винский, сообщает РБК. По его словам, сегодня кабинет министров утвердил список объектов приватизации на 2008 г., в который вошел и госпакет акций "Укртелекома". В конце декабря 2006 г. "Укртелеком" включен в перечень приватизации на 2007 г. Впоследствии Фонд госимущества Ук
|23.05.2007
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«Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком»
ластного общества «Союз организаций инвалидов Украины». Глава ФГИ Валентина Семенюк пообещала опротестовать решение суда. «Такие решения судов диктуются лицами, которые не заинтересованы в прозрачной приватизации и пытаются не дать нам выполнить план по поступлениям средств от приватизации», — заявила г-жа Семенюк. План продажи акций «Укртелекома», разработанный ФГИ и одобренный прав
|19.04.2007
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Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет
Вопрос приватизации «Связьинвеста» и «Аэрофлота» должен быть решен в течение 1–2 лет, сообщил глава МЭРТ РФ Герман Греф. «Ни у „Связьинвеста“, ни у „Аэрофлота“ нет другого пути. Оба они стоят пер
|01.02.2007
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«Укртелеком» завис между приватизацией и IPO
йся также одним из лидеров оппозиционной Ющенко Социалистической партии) и президентом по вопросу о приватизации «Укртелекома» и Одесского припортового завода. На прошлой неделе президент Ющенк
|05.12.2006
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На Украине в перечень приватизации на 2007 г. внесен "Укртелеком"
Крупнейший оператор связи на Украине — «Укртелеком» — включен в перечень приватизации на 2007 г., сообщает РБК. Об этом говорится в заявлении президента страны Виктора Ющенко по поводу бюджетного процесса на следующий год. На продажу выставят также одного из крупней
|20.09.2006
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Приватизация "Связьинвеста" отложена до лучших времен
воей стороны сделал все от него зависящее". Г-н Рейман также сообщил, что на данный момент процессу приватизации мешает "ряд важных причин", однако не уточнил, о каких именно проблемах идет реч
|03.08.2006
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"Связьинвест" и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации госимущества на 2007 г.
Компании "Связьинвест" и "Аэрофлот - российские авиалинии" не вошли в план приватизации государственного имущества на 2007 г. Об этом сообщил журналистам глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Герман Греф. Между тем он подчеркнул, что правительст
|07.07.2006
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Депутатов ускорили в вопросе спецсвязи
едставителей силовых структур. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. Было решено принять поправки в закон «О связ
|19.06.2006
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Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" возможна в 2006 г.
еренции инвесторов в Москве, комментируя недавние заявления относительно возможного переноса сроков приватизации компании. По его словам, в настоящее время закон находится в Госдуме, и если он
|26.04.2006
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Приватизация "Связьинвеста": продавец против
рава спецпотребителей. Но недавно руководители МЭРТ и Мининформсвязи предложили начать подготовку к приватизации, не дожидаясь принятия данных поправок. «Сегодня законодательство не запрещает п
|27.02.2006
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Два важных события приблизили приватизацию "Связьинвеста"
а, в основном, обслуживают силовиков, и потеря государством контроля над ними беспокоит представителей различных силовых ведомств. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. В конце концов, администрация президента потребовала подождать одобрения Госдумой поправок к закону «О связи», регламентирующих права спецпотреб
|11.01.2006
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Юрий Ехануров поручил подготовить план приватизации "Укртелекома"
Премьер-министр Украины Юрий Ехануров на заседании правительства страны поручил подготовить план приватизации компании «Укртелеком». Он дал указание Фонду государственного имущества и Минтранссвязи «подготовить весь комплект документов и план действий по приватизации „Укртелекома“ и
|28.12.2005
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Леонид Рейман: Закон о защите госинтересов при приватизации "Связьинвеста" будет внесен в Госдуму весной
Закон о защите государственных интересов при приватизации «Связьинвеста» будет внесен в Госдуму во время весенней сессии 2006 г. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. «Проект закона о
|23.12.2005
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Госдума заинтересовалась фактами нарушений при приватизации МГТС
Депутаты Госдумы интересуются ходом дела, связанного с нарушениями при приватизации ОАО «Московская городская телефонная сеть», сообщает РБК. Сегодня палата поручила комитету по энергетике, транспорту и связи, а также комитету по собственности запросить у компетен
|11.11.2005
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Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" может состояться летом 2006 г.
ьство проект указа президента об исключении «Связьинвеста» из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия в апреле 2005 г. Позднее администрация президен
|21.10.2005
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МЭРТ дорабатывает документы по приватизации "Связьинвеста"
Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) дорабатывает документы по приватизации "Связьинвест" с учетом замечаний Совета безопасности, сообщает РБК. По словам главы МЭР Германа Грефа, в настоящее время документы находятся в аппарате правительства, и туда уже по
|07.09.2005
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Приватизация "Связьинвеста" одобрена правительством
Проект указа по приватизации компании "Связьинвест" в целом одобрен правительством и направлен на согласование в администрацию президента РФ, сообщает РБК.
|19.08.2005
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МЭРТ внес в правительство необходимые документы для приватизации "Связьинвеста".
во проект указа президента РФ об исключении "Связьинвеста" из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия, об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
|05.08.2005
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Закон помешает продать "Связьинвест"
Проект указа президента России о приватизации «Связьинвеста» удалось согласовать с «силовиками». Однако продажа госпакета акций холдинга в этом году все равно не состоится, потому что прежде необходимо изменить существующее за
|04.08.2005
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Проект указа о приватизации "Связьинвеста" согласован с МВД
Проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» согласован с МВД и будет внесен в правительство на следую
|30.06.2005
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Андрей Фурсенко: приватизация науки не исключается
озможность передачи в частную собственность существующих научных организаций, сообщает РБК. Г-н Фурсенко подчеркнул необходимость оптимизации системы госучреждений в сфере науки, в том числе путем их приватизации. Он напомнил, что в рамках разработанной министерством программы модернизации госсектора науки предполагается в 2006–2008 гг. преобразовать государственные унитарные предприят
|20.06.2005
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Приватизацию "Связьинвеста" могут перенести
президент РФ подписал указ об исключении этой компании из списков стратегических предприятий и о ее приватизации не позже июля 2005 г. «Если указ выйдет позже июля 2005 г., то до конца года про
|07.06.2005
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Приватизация "Связьинвеста" споткнулась о милиционеров
аналоговые сети, которыми активно пользуются силовые ведомства. Насколько теперь затянется процесс приватизации холдинга, неизвестно. Ранее глава Росимущества Валерий Назаров предупреждал, что
|26.05.2005
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МЭРТ готовит указ о приватизации "Связьинвеста"
МЭРТ согласовал проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил РБК заместитель главы МЭРТ Андрей Шаронов. Он напомнил, что на прошлой неделе аппарат админис
|29.04.2005
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Силовики не хотят отдавать "Связьинвест" в частные руки
ой из компаний — претендентов на «Связьинвест», Совет безопасности недавно рассмотрел вопрос о приватизации холдинга и выступил против продажи его контрольного пакета. «Вполне возможно, чт
|06.04.2005
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Леонид Рейман: объем рынка связи в РФ достиг 540 млрд. руб.
единиц. Министр информационных технологий и связи проинформировал собравшихся, что в документах по приватизации «Связьинвеста» предусмотрен механизм «золотой акции». Он также сказал, что дейст
|31.03.2005
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"Укртелеком" приватизируют по-новому
Закон "О специфике приватизации "Укртелекома", подготовленный при президенте Леониде Кучме, по словам Юлии Тимошенко не соответствует интересам Украины. Основная причина, по мнению г-жи Тимошенко в том, что стары
|23.03.2005
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Приватизация "Связьинвеста" вновь под угрозой
сначала были завершены все проверки нарушений в “Связьинвесте”, только потом можно будет говорить о приватизации, - говорит вице-президент холдинга “Альфа-телеком” Кирилл Бабаев. - В этом случа
Приватизация и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 52
|Греф Герман 485 38
|Путин Владимир 3454 32
|Евтушенков Владимир 217 21
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 19
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Янукович Виктор 57 14
|Никифоров Николай 1138 12
|Тимошенко Юлия 31 12
|Ющенко Виктор 39 11
|Щеголев Игорь 699 10
|Шаронов Андрей 60 9
|Назаров Валерий 14 9
|Граванова Юлия 20 9
|Семенюк Валентина 11 9
|Каримова Гульнара 95 8
|Брюквин Юрий 300 8
|Азаров Николай 15 8
|Фирташ Дмитрий 9 8
|Яшин Валерий 80 8
|Баженова Елена 29 8
|Дзекон Георгий 16 8
|Чубайс Анатолий 222 7
|Дергунова Ольга 120 7
|Фрадков Михаил 161 7
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 7
|Химич Роман 44 7
|Вартанян Станислав 16 7
|Вексельберг Виктор 155 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Шувалов Игорь 86 5
|Каримов Ислам 97 5
|Калугин Сергей 169 5
|Киселев Александр 115 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Сечин Игорь 37 5
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 5
|Ельцин Борис. 99 5
|Калин Сергей 31 5
|Бабаев Кирилл 56 5
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