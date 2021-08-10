Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация латежной системе. Спустя семь лет после этих событий власти задумались о предоставлении возможности приватизации НСПК. По информации издания, идея принадлежит замглавы Федеральной антимонопольн

Состоялся первый в Московской области аукцион по приватизации имущества в электронной форме 24 декабря 2015 г. Комитет по конкурентной политике Московской области провел первый электронный аукцион по приватизации пяти нежилых зданий с земельным участком, которые расположены в Солнечногорском муниципальном районе. Общая площадь зданий составляет 291,7 кв. м, площадь земельного участка – 900

В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента Скандальные подробности приватизации Депутат Верховный Рады Украины Сергей Лещенко обнародовал в своем блоге подробности расследования уголовного дела о приватизации «Укртелекома», крупнейшего на Украине операт

Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается Апелляционный административный суд Киева признал незаконным выводы Государственной финансовой инспекции Украины (Госфининспекция) относительно выполнения условий приватизации «Укртелекома». Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи. В начале 2011 г. оператор был приватизирован: госуд

«Микрон» внесен в план приватизации Правительство РФ утвердило изменения в плане приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 гг. Так, согласно документу, планируется приватизировать 9,8% акций (2,433 млн шт.) НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (г. Москва).

Португалия отказалась от приватизации национального телевидения вительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по приватизации национального общественного вещателя RTP (Rádio e Televisão de Portugal). По сло

«Алтимета» запустила торговую площадку для электронной приватизации, государственного и коммерческого сектора ыми видами юридических лиц», закупки и продажи в коммерческом секторе, а также электронные торги по приватизации государственного и муниципального имущества. Для осуществления закупок система п

«Фогсофт» предлагает решение для электронных площадок по реализации государственного и муниципального имущества ление действует в рамках ст. 32.1 федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О приватизации государственного и муниципального имущества». Как рассказали CNews в компании, в

«Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина Премьер-министр Владимир Путин подписал план приватизации на 2010 г. В разделе "связь" этого распоряжения правительства с номером 1805-р перечислено всего 8 предприятий, в основном региональных. Среди них выделяется московский «Центральны

Игорь Щеголев: правительство РФ не ведет подготовку к приватизации «Связьинвеста» Правительство РФ не ведет подготовку к приватизации телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Об этом заявил министр связи и мас

"Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома" Российский холдинг АФК "Система" заинтересован принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком", крупнейшей телекоммуникационной компании в сегменте фиксированной связи Украины, сообщает «Прайм-ТАСС». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директ

Украина продает контроль над мобильной связью Кабинет министров Украины утвердил план приватизации монополиста фиксированной связи и владельца единственной в этой стране лицензии

Правительство Украины приняло решение продать 67% акций "Укртелекома" ать 67% акций крупнейшего оператора связи страны "Укртелеком". Об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф Винский, сообщает РБК. По его словам, сегодня кабинет министров утвердил список объектов приватизации на 2008 г., в который вошел и госпакет акций "Укртелекома". В конце декабря 2006 г. "Укртелеком" включен в перечень приватизации на 2007 г. Впоследствии Фонд госимущества Ук

«Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком» ластного общества «Союз организаций инвалидов Украины». Глава ФГИ Валентина Семенюк пообещала опротестовать решение суда. «Такие решения судов диктуются лицами, которые не заинтересованы в прозрачной приватизации и пытаются не дать нам выполнить план по поступлениям средств от приватизации», — заявила г-жа Семенюк. План продажи акций «Укртелекома», разработанный ФГИ и одобренный прав

Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет Вопрос приватизации «Связьинвеста» и «Аэрофлота» должен быть решен в течение 1–2 лет, сообщил глава МЭРТ РФ Герман Греф. «Ни у „Связьинвеста“, ни у „Аэрофлота“ нет другого пути. Оба они стоят пер

«Укртелеком» завис между приватизацией и IPO йся также одним из лидеров оппозиционной Ющенко Социалистической партии) и президентом по вопросу о приватизации «Укртелекома» и Одесского припортового завода. На прошлой неделе президент Ющенк

На Украине в перечень приватизации на 2007 г. внесен "Укртелеком" Крупнейший оператор связи на Украине — «Укртелеком» — включен в перечень приватизации на 2007 г., сообщает РБК. Об этом говорится в заявлении президента страны Виктора Ющенко по поводу бюджетного процесса на следующий год. На продажу выставят также одного из крупней

Приватизация "Связьинвеста" отложена до лучших времен воей стороны сделал все от него зависящее". Г-н Рейман также сообщил, что на данный момент процессу приватизации мешает "ряд важных причин", однако не уточнил, о каких именно проблемах идет реч

"Связьинвест" и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации госимущества на 2007 г. Компании "Связьинвест" и "Аэрофлот - российские авиалинии" не вошли в план приватизации государственного имущества на 2007 г. Об этом сообщил журналистам глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Герман Греф. Между тем он подчеркнул, что правительст

Депутатов ускорили в вопросе спецсвязи едставителей силовых структур. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. Было решено принять поправки в закон «О связ

Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" возможна в 2006 г. еренции инвесторов в Москве, комментируя недавние заявления относительно возможного переноса сроков приватизации компании. По его словам, в настоящее время закон находится в Госдуме, и если он

Приватизация "Связьинвеста": продавец против рава спецпотребителей. Но недавно руководители МЭРТ и Мининформсвязи предложили начать подготовку к приватизации, не дожидаясь принятия данных поправок. «Сегодня законодательство не запрещает п

Два важных события приблизили приватизацию "Связьинвеста" а, в основном, обслуживают силовиков, и потеря государством контроля над ними беспокоит представителей различных силовых ведомств. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. В конце концов, администрация президента потребовала подождать одобрения Госдумой поправок к закону «О связи», регламентирующих права спецпотреб

Юрий Ехануров поручил подготовить план приватизации "Укртелекома" Премьер-министр Украины Юрий Ехануров на заседании правительства страны поручил подготовить план приватизации компании «Укртелеком». Он дал указание Фонду государственного имущества и Минтранссвязи «подготовить весь комплект документов и план действий по приватизации „Укртелекома“ и

Леонид Рейман: Закон о защите госинтересов при приватизации "Связьинвеста" будет внесен в Госдуму весной Закон о защите государственных интересов при приватизации «Связьинвеста» будет внесен в Госдуму во время весенней сессии 2006 г. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. «Проект закона о

Госдума заинтересовалась фактами нарушений при приватизации МГТС Депутаты Госдумы интересуются ходом дела, связанного с нарушениями при приватизации ОАО «Московская городская телефонная сеть», сообщает РБК. Сегодня палата поручила комитету по энергетике, транспорту и связи, а также комитету по собственности запросить у компетен

Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" может состояться летом 2006 г. ьство проект указа президента об исключении «Связьинвеста» из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия в апреле 2005 г. Позднее администрация президен

МЭРТ дорабатывает документы по приватизации "Связьинвеста" Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) дорабатывает документы по приватизации "Связьинвест" с учетом замечаний Совета безопасности, сообщает РБК. По словам главы МЭР Германа Грефа, в настоящее время документы находятся в аппарате правительства, и туда уже по

Приватизация "Связьинвеста" одобрена правительством Проект указа по приватизации компании "Связьинвест" в целом одобрен правительством и направлен на согласование в администрацию президента РФ, сообщает РБК.

МЭРТ внес в правительство необходимые документы для приватизации "Связьинвеста". во проект указа президента РФ об исключении "Связьинвеста" из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия, об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Закон помешает продать "Связьинвест" Проект указа президента России о приватизации «Связьинвеста» удалось согласовать с «силовиками». Однако продажа госпакета акций холдинга в этом году все равно не состоится, потому что прежде необходимо изменить существующее за

Проект указа о приватизации "Связьинвеста" согласован с МВД Проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» согласован с МВД и будет внесен в правительство на следую

Андрей Фурсенко: приватизация науки не исключается озможность передачи в частную собственность существующих научных организаций, сообщает РБК. Г-н Фурсенко подчеркнул необходимость оптимизации системы госучреждений в сфере науки, в том числе путем их приватизации. Он напомнил, что в рамках разработанной министерством программы модернизации госсектора науки предполагается в 2006–2008 гг. преобразовать государственные унитарные предприят

Приватизацию "Связьинвеста" могут перенести президент РФ подписал указ об исключении этой компании из списков стратегических предприятий и о ее приватизации не позже июля 2005 г. «Если указ выйдет позже июля 2005 г., то до конца года про

Приватизация "Связьинвеста" споткнулась о милиционеров аналоговые сети, которыми активно пользуются силовые ведомства. Насколько теперь затянется процесс приватизации холдинга, неизвестно. Ранее глава Росимущества Валерий Назаров предупреждал, что

МЭРТ готовит указ о приватизации "Связьинвеста" МЭРТ согласовал проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил РБК заместитель главы МЭРТ Андрей Шаронов. Он напомнил, что на прошлой неделе аппарат админис

Силовики не хотят отдавать "Связьинвест" в частные руки ой из компаний — претендентов на «Связьинвест», Совет безопасности недавно рассмотрел вопрос о приватизации холдинга и выступил против продажи его контрольного пакета. «Вполне возможно, чт

Леонид Рейман: объем рынка связи в РФ достиг 540 млрд. руб. единиц. Министр информационных технологий и связи проинформировал собравшихся, что в документах по приватизации «Связьинвеста» предусмотрен механизм «золотой акции». Он также сказал, что дейст

"Укртелеком" приватизируют по-новому Закон "О специфике приватизации "Укртелекома", подготовленный при президенте Леониде Кучме, по словам Юлии Тимошенко не соответствует интересам Украины. Основная причина, по мнению г-жи Тимошенко в том, что стары