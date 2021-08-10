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Приватизация форма преобразования собственности

СОБЫТИЯ


10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация

латежной системе. Спустя семь лет после этих событий власти задумались о предоставлении возможности приватизации НСПК. По информации издания, идея принадлежит замглавы Федеральной антимонопольн
25.12.2015 Состоялся первый в Московской области аукцион по приватизации имущества в электронной форме

24 декабря 2015 г. Комитет по конкурентной политике Московской области провел первый электронный аукцион по приватизации пяти нежилых зданий с земельным участком, которые расположены в Солнечногорском муниципальном районе. Общая площадь зданий составляет 291,7 кв. м, площадь земельного участка – 900

27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента

Скандальные подробности приватизации Депутат Верховный Рады Украины Сергей Лещенко обнародовал в своем блоге подробности расследования уголовного дела о приватизации «Укртелекома», крупнейшего на Украине операт
31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается

Апелляционный административный суд Киева признал незаконным выводы Государственной финансовой инспекции Украины (Госфининспекция) относительно выполнения условий приватизации «Укртелекома». Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи. В начале 2011 г. оператор был приватизирован: госуд
31.03.2014 «Микрон» внесен в план приватизации

Правительство РФ утвердило изменения в плане приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 гг. Так, согласно документу, планируется приватизировать 9,8% акций (2,433 млн шт.) НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (г. Москва).
11.02.2013 Португалия отказалась от приватизации национального телевидения

вительство Португалии решило на неопределенный срок отложить выполнение объявленного ранее плана по приватизации национального общественного вещателя RTP (Rádio e Televisão de Portugal). По сло
14.12.2012 «Алтимета» запустила торговую площадку для электронной приватизации, государственного и коммерческого сектора

ыми видами юридических лиц», закупки и продажи в коммерческом секторе, а также электронные торги по приватизации государственного и муниципального имущества. Для осуществления закупок система п
07.11.2012 «Фогсофт» предлагает решение для электронных площадок по реализации государственного и муниципального имущества

ление действует в рамках ст. 32.1 федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О приватизации государственного и муниципального имущества». Как рассказали CNews в компании, в
09.12.2009 «Центральный телеграф» попал в план приватизации Путина

Премьер-министр Владимир Путин подписал план приватизации на 2010 г. В разделе "связь" этого распоряжения правительства с номером 1805-р перечислено всего 8 предприятий, в основном региональных. Среди них выделяется московский «Центральны
01.09.2008 Игорь Щеголев: правительство РФ не ведет подготовку к приватизации «Связьинвеста»

Правительство РФ не ведет подготовку к приватизации телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Об этом заявил министр связи и мас
26.02.2008 "Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома"

Российский холдинг АФК "Система" заинтересован принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком", крупнейшей телекоммуникационной компании в сегменте фиксированной связи Украины, сообщает «Прайм-ТАСС». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директ
07.02.2008 Украина продает контроль над мобильной связью

Кабинет министров Украины утвердил план приватизации монополиста фиксированной связи и владельца единственной в этой стране лицензии

16.01.2008 Правительство Украины приняло решение продать 67% акций "Укртелекома"

ать 67% акций крупнейшего оператора связи страны "Укртелеком". Об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф Винский, сообщает РБК. По его словам, сегодня кабинет министров утвердил список объектов приватизации на 2008 г., в который вошел и госпакет акций "Укртелекома". В конце декабря 2006 г. "Укртелеком" включен в перечень приватизации на 2007 г. Впоследствии Фонд госимущества Ук
23.05.2007 «Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком»

ластного общества «Союз организаций инвалидов Украины». Глава ФГИ Валентина Семенюк пообещала опротестовать решение суда. «Такие решения судов диктуются лицами, которые не заинтересованы в прозрачной приватизации и пытаются не дать нам выполнить план по поступлениям средств от приватизации», — заявила г-жа Семенюк. План продажи акций «Укртелекома», разработанный ФГИ и одобренный прав
19.04.2007 Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет

Вопрос приватизации «Связьинвеста» и «Аэрофлота» должен быть решен в течение 1–2 лет, сообщил глава МЭРТ РФ Герман Греф. «Ни у „Связьинвеста“, ни у „Аэрофлота“ нет другого пути. Оба они стоят пер
01.02.2007 «Укртелеком» завис между приватизацией и IPO

йся также одним из лидеров оппозиционной Ющенко Социалистической партии) и президентом по вопросу о приватизации «Укртелекома» и Одесского припортового завода. На прошлой неделе президент Ющенк
05.12.2006 На Украине в перечень приватизации на 2007 г. внесен "Укртелеком"

Крупнейший оператор связи на Украине — «Укртелеком» — включен в перечень приватизации на 2007 г., сообщает РБК. Об этом говорится в заявлении президента страны Виктора Ющенко по поводу бюджетного процесса на следующий год. На продажу выставят также одного из крупней
20.09.2006 Приватизация "Связьинвеста" отложена до лучших времен

воей стороны сделал все от него зависящее". Г-н Рейман также сообщил, что на данный момент процессу приватизации мешает "ряд важных причин", однако не уточнил, о каких именно проблемах идет реч
03.08.2006 "Связьинвест" и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации госимущества на 2007 г.

Компании "Связьинвест" и "Аэрофлот - российские авиалинии" не вошли в план приватизации государственного имущества на 2007 г. Об этом сообщил журналистам глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Герман Греф. Между тем он подчеркнул, что правительст
07.07.2006 Депутатов ускорили в вопросе спецсвязи

едставителей силовых структур. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. Было решено принять поправки в закон «О связ
19.06.2006 Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" возможна в 2006 г.

еренции инвесторов в Москве, комментируя недавние заявления относительно возможного переноса сроков приватизации компании. По его словам, в настоящее время закон находится в Госдуме, и если он 
26.04.2006 Приватизация "Связьинвеста": продавец против

рава спецпотребителей. Но недавно руководители МЭРТ и Мининформсвязи предложили начать подготовку к приватизации, не дожидаясь принятия данных поправок. «Сегодня законодательство не запрещает п
27.02.2006 Два важных события приблизили приватизацию "Связьинвеста"

а, в основном, обслуживают силовиков, и потеря государством контроля над ними беспокоит представителей различных силовых ведомств. Именно по этой причине в прошлом году широко обсуждаемое продолжение приватизации «Связьинвеста» так и не состоялось. В конце концов, администрация президента потребовала подождать одобрения Госдумой поправок к закону «О связи», регламентирующих права спецпотреб
11.01.2006 Юрий Ехануров поручил подготовить план приватизации "Укртелекома"

Премьер-министр Украины Юрий Ехануров на заседании правительства страны поручил подготовить план приватизации компании «Укртелеком». Он дал указание Фонду государственного имущества и Минтранссвязи «подготовить весь комплект документов и план действий по приватизации „Укртелекома“ и
28.12.2005 Леонид Рейман: Закон о защите госинтересов при приватизации "Связьинвеста" будет внесен в Госдуму весной

Закон о защите государственных интересов при приватизации «Связьинвеста» будет внесен в Госдуму во время весенней сессии 2006 г. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. «Проект закона о
23.12.2005 Госдума заинтересовалась фактами нарушений при приватизации МГТС

Депутаты Госдумы интересуются ходом дела, связанного с нарушениями при приватизации ОАО «Московская городская телефонная сеть», сообщает РБК. Сегодня палата поручила комитету по энергетике, транспорту и связи, а также комитету по собственности запросить у компетен
11.11.2005 Леонид Рейман: приватизация "Связьинвеста" может состояться летом 2006 г.

ьство проект указа президента об исключении «Связьинвеста» из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия в апреле 2005 г. Позднее администрация президен
21.10.2005 МЭРТ дорабатывает документы по приватизации "Связьинвеста"

Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) дорабатывает документы по приватизации "Связьинвест" с учетом замечаний Совета безопасности, сообщает РБК. По словам главы МЭР Германа Грефа, в настоящее время документы находятся в аппарате правительства, и туда уже по
07.09.2005 Приватизация "Связьинвеста" одобрена правительством

Проект указа по приватизации компании "Связьинвест" в целом одобрен правительством и направлен на согласование в администрацию президента РФ, сообщает РБК.
19.08.2005 МЭРТ внес в правительство необходимые документы для приватизации "Связьинвеста".

во проект указа президента РФ об исключении "Связьинвеста" из списка стратегических предприятий и о приватизации 75% минус одна акция предприятия, об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
05.08.2005 Закон помешает продать "Связьинвест"

Проект указа президента России о приватизации «Связьинвеста» удалось согласовать с «силовиками». Однако продажа госпакета акций холдинга в этом году все равно не состоится, потому что прежде необходимо изменить существующее за
04.08.2005 Проект указа о приватизации "Связьинвеста" согласован с МВД

Проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» согласован с МВД и будет внесен в правительство на следую
30.06.2005 Андрей Фурсенко: приватизация науки не исключается

озможность передачи в частную собственность существующих научных организаций, сообщает РБК. Г-н Фурсенко подчеркнул необходимость оптимизации системы госучреждений в сфере науки, в том числе путем их приватизации. Он напомнил, что в рамках разработанной министерством программы модернизации госсектора науки предполагается в 2006–2008 гг. преобразовать государственные унитарные предприят
20.06.2005 Приватизацию "Связьинвеста" могут перенести

президент РФ подписал указ об исключении этой компании из списков стратегических предприятий и о ее приватизации не позже июля 2005 г. «Если указ выйдет позже июля 2005 г., то до конца года про
07.06.2005 Приватизация "Связьинвеста" споткнулась о милиционеров

аналоговые сети, которыми активно пользуются силовые ведомства. Насколько теперь затянется процесс приватизации холдинга, неизвестно. Ранее глава Росимущества Валерий Назаров предупреждал, что
26.05.2005 МЭРТ готовит указ о приватизации "Связьинвеста"

МЭРТ согласовал проект указа президента РФ о приватизации компании «Связьинвест» с Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил РБК заместитель главы МЭРТ Андрей Шаронов. Он напомнил, что на прошлой неделе аппарат админис
29.04.2005 Силовики не хотят отдавать "Связьинвест" в частные руки

ой из компаний — претендентов на «Связьинвест», Совет безопасности недавно рассмотрел вопрос о приватизации холдинга и выступил против продажи его контрольного пакета. «Вполне возможно, чт
06.04.2005 Леонид Рейман: объем рынка связи в РФ достиг 540 млрд. руб.

единиц. Министр информационных технологий и связи проинформировал собравшихся, что в документах по приватизации «Связьинвеста» предусмотрен механизм «золотой акции». Он также сказал, что дейст
31.03.2005 "Укртелеком" приватизируют по-новому

Закон "О специфике приватизации "Укртелекома", подготовленный при президенте Леониде Кучме, по словам Юлии Тимошенко не соответствует интересам Украины. Основная причина, по мнению г-жи Тимошенко в том, что стары
23.03.2005 Приватизация "Связьинвеста" вновь под угрозой

сначала были завершены все проверки нарушений в “Связьинвесте”, только потом можно будет говорить о приватизации, - говорит вице-президент холдинга “Альфа-телеком” Кирилл Бабаев. - В этом случа

Публикаций - 543, упоминаний - 624

Приватизация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 140
Ростелеком 10948 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 80
Укртелеком - Ukrtelecom 244 71
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
МегаФон 10742 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 26
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 24
Deutsche Telekom 954 22
Microsoft Corporation 25775 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 21
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 20
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 19
Питерская группа связистов 441 19
Киевстар - Kyivstar 569 18
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
UMC - United Microelectronics Corporation 339 15
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 15
Cisco Systems 5372 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 14
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 14
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 13
Mustcom 37 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 12
SAP SE 5601 11
Oracle Corporation 7074 11
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
Альфа-Групп 745 30
Почта России ПАО 2370 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
Газпром ПАО 1493 16
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
EPIC Telecom Invest 212 12
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 8
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Access Industries 37 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 6
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 6
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Group DF 7 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 80
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 65
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 30
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Президент Украины 128 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Судебная власть - Judicial power 2500 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 14
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
СБУ - Служба безопасности Украины 98 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 7
Единая Россия - Политическая партия 321 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
Wireless Ukraine - Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 156
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 120
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 60
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Оповещение и уведомление - Notification 5943 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 13
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Стандартизация - Standardization 2339 11
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Apple iPhone 6 4861 6
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Linux OS 11533 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
Космодром Байконур 1072 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
ЭОС Дело-web 209 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
ЭОС АРМ руководителя 79 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
МТС Джинс 0 2
Kartoteka.ru 9 2
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Рейман Леонид 1065 52
Греф Герман 485 38
Путин Владимир 3454 32
Евтушенков Владимир 217 21
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 19
Медведев Дмитрий 1665 18
Янукович Виктор 57 14
Никифоров Николай 1138 12
Тимошенко Юлия 31 12
Ющенко Виктор 39 11
Щеголев Игорь 699 10
Шаронов Андрей 60 9
Назаров Валерий 14 9
Граванова Юлия 20 9
Семенюк Валентина 11 9
Каримова Гульнара 95 8
Брюквин Юрий 300 8
Азаров Николай 15 8
Фирташ Дмитрий 9 8
Яшин Валерий 80 8
Баженова Елена 29 8
Дзекон Георгий 16 8
Чубайс Анатолий 222 7
Дергунова Ольга 120 7
Фрадков Михаил 161 7
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 7
Химич Роман 44 7
Вартанян Станислав 16 7
Вексельберг Виктор 155 6
Шалманов Сергей 202 6
Шувалов Игорь 86 5
Каримов Ислам 97 5
Калугин Сергей 169 5
Киселев Александр 115 5
Кочетков Владислав 248 5
Сечин Игорь 37 5
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 5
Ельцин Борис. 99 5
Калин Сергей 31 5
Бабаев Кирилл 56 5
Россия - РФ - Российская федерация 166166 316
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 103
Украина 7928 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 91
Европа 24963 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 30
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Турция - Турецкая республика 2620 29
Швеция - Королевство 3781 28
Казахстан - Республика 6047 25
Нидерланды 3745 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 24
Украина - Киев 1151 23
Норвегия - Королевство 1857 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Индия - Bharat 5869 18
Великобритания - Лондон 2432 18
Австрия - Австрийская Республика 1357 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Узбекистан - Республика 2005 14
Дания - Королевство 1336 13
Европа Восточная 3138 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 13
Испания - Королевство 3839 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 13
Кипр - Республика 636 13
Армения - Республика 2449 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 12
Греция - Греческая Республика 1017 12
Болгария - Республика 799 11
Южная Корея - Республика 7051 10
Канада 5081 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 358
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 183
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 113
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 59
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 39
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 35
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 35
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 32
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 19
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 19
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
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Bloomberg 1627 2
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CNews - ZOOM.CNews 1866 2
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
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CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
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Aquarelle Research - Акварель Ресерч 2 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
BDI - Business Date Israel 1 1
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РАН - Российская академия наук 2122 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
РЭШ - Российская экономическая школа 14 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
Минприроды РФ - Роснедра - ВНИИгеосистем - Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем - ВНИИЯГГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии 3 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
International British English School - Английская школа естественных наук и информационных технологий 1 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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CeBIT 614 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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