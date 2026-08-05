Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
РАМН МРНЦ Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 19
РАМН МРНЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
|Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
|Цыба Анатолий 4 4
|Большов Леонид 3 2
|Ильин Леонид 3 2
|Степашин Сергей 31 1
|Викулин Владимир 1 1
|Рыжков Роман 5 1
|Греф Герман 485 1
|Захаров Павел 60 1
|Румянцев Александр 18 1
|Артамонов Анатолий 16 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Литвинов Павел 22 1
|Зродников Анатолий 1 1
|Миронов Игорь 4 1
|Российская газета 290 1
|СК Пресс 17 1
|Открытые системы ИД 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.