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РАМН МРНЦ Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук

СОБЫТИЯ


05.08.2026 ФГБУ «НМИЦ радиологии» подтвердил соответствие ГИС требованиям по защите информации 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
11.06.2010 В Обнинске строится очередной центр адронной терапии 1
25.03.2010 Японский институт планирует провести исследование радиационных рисков в медицине 2
15.01.2008 АИС «ГосЗаказ» внедрят в Медицинском радиологическом научном центре РАМН 3
06.12.2006 Открылась международная сессия "Ядерная медицина и радиофармацевтика" 1
06.12.2006 Открылась международная сессия "Ядерная медицина и радиофармацевтика" 1
21.09.2006 Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске 1
21.09.2006 Физико-технические проблемы лучевой терапии обсудили в Обнинске 1
05.04.2006 Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции 2
05.04.2006 Последствия чернобыльской аварии: итоги конференции 2
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом 1
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

РАМН МРНЦ и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1099 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 3
Наукоград - технопарк 156 2
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Мастер-Банк 35 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 5 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
НИИ прикладной химии ФНПЦ 2 1
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1128 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1269 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Татнефть 242 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Инвитро - Invitro 84 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 91 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2872 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1192 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 20 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12231 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3369 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1841 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5919 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1656 1
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 1
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1699 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 42 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4326 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16976 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13950 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3373 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4341 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Цыба Анатолий 4 4
Большов Леонид 3 2
Ильин Леонид 3 2
Степашин Сергей 31 1
Викулин Владимир 1 1
Рыжков Роман 5 1
Греф Герман 485 1
Захаров Павел 60 1
Румянцев Александр 18 1
Артамонов Анатолий 16 1
Зубкова Наталья 17 1
Литвинов Павел 22 1
Зродников Анатолий 1 1
Миронов Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 14
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 3
Беларусь - Белоруссия 6285 3
Франция - Французская Республика 8176 3
Украина 7926 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8573 2
Германия - Федеративная Республика 13218 2
Узбекистан - Республика 2004 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 2
Россия - ЦФО - Брянская область 402 2
Украина - Чернобыль 60 2
Югославия 74 1
Япония - Нагасаки 35 1
Казахстан - Республика 6045 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4200 1
Европа 24960 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1218 1
Япония 13806 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3046 1
Россия - СФО - Новосибирск 4872 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Болгария - Республика 799 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11309 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 5
Энергетика - Energy - Energetically 5849 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11681 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7520 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6673 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8837 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 1
Льготы - Льготные кредиты 165 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8485 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Приватизация - форма преобразования собственности 542 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6751 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4990 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3982 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2477 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2326 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5106 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1338 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Российская газета 290 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 10
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
Nagasaki University - Университет Нагасаки 4 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
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