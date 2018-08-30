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Stada Hemofarm Хемофарм

Stada - Hemofarm - Хемофарм

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
06.04.2012 Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP 2
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Stada и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 94 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 259 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
SAP SE 5561 1
Ростех - Автоматика Концерн 1814 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
ТрекМарк 6 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 641 1
Герофарм - Geropharm 17 2
Stada 27 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 49 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 34 2
Фармстандарт АО 46 2
Novo Nordisk 3 1
Наукоград - технопарк 154 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 50 1
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РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
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Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 97 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1331 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 390 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 354 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 1
Литвинова Елена 6 1
Викулин Владимир 1 1
Миронов Игорь 4 1
Зродников Анатолий 1 1
Тюленев Евгений 2 1
Цыба Анатолий 4 1
Степашин Сергей 31 1
Дубин Михаил 50 1
Греф Герман 484 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2578 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1179 1
Европа 24874 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11131 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3354 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 587 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6544 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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