Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG находится в г. Бад-Фильбеле (Германия). Основное внимание компания уделяет развитию трех направлений: дженерики, специализированные препараты, и продукты сегмента Consumer HealthCare (OTC). Продукция компании представлена в 120 странах. В 2021 финансовом году продажи группы STADA достигли уровня 3 249,5 миллионов евро, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) — 776,5 миллионов евро. По состоянию на 31 декабря 2021 года в STADA по всему миру работало 12 520 сотрудников.