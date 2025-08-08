Разделы

Stada

Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG находится в г. Бад-Фильбеле (Германия). Основное внимание компания уделяет развитию трех направлений: дженерики, специализированные препараты, и продукты сегмента Consumer HealthCare (OTC). Продукция компании представлена в 120 странах. В 2021 финансовом году продажи группы STADA достигли уровня 3 249,5 миллионов евро, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) — 776,5 миллионов евро. По состоянию на 31 декабря 2021 года в STADA по всему миру работало 12 520 сотрудников.

08.08.2025 «Биннофарм Групп» объявляет о назначении директора по информационным технологиям 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов 1
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
02.07.2021 В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.02.2021 В Stada назначен директор по информационным технологиям 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
16.10.2018 Navicon автоматизировал управление полевыми сотрудниками STADA 2
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 2
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
10.10.2017 «Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов 1
20.11.2012 «Макиз-Фарма» закупает лицензии СЭД «Е1 Евфрат» 1
06.04.2012 Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP 2
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 1
14.03.2008 SAP внедряют в фармацевтической компании «Нижфарм» 1
26.03.2007 «Нижфарм» управляет АРМ на базе решений Altiris 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376813
Создано именных указателей - 180083.
