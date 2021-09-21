Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada

Системный интегратор и разработчик Navicon в сжатые сроки реализовал проект по масштабированию системы Navicon Pharma CRM в фармацевтической компании Stada. Это позволило более 300 сотрудникам Takeda, которые присоединились к команде Stada, вовремя начать работу в системе и быстро перестроиться на формат работы, соответствующий современным условиям и включающий удаленные визиты к клиентам.

В 2018 г. Navicon внедрил в фармкомпании Stada собственную разработку на базе Microsoft Dynamics 365: решение Navicon Pharma CRM помогло структурировать работу всех взаимодействующих с ним специалистов. Полевые сотрудники получили инструменты для планирования маркетинговых и административных активностей и управления «профилем» клиента. В свою очередь, менеджеры Stada смогли эффективнее управлять работой медицинских представителей и привести ее в соответствие с единой маркетинговой стратегией.

В конце 2019 г. Stada приобрела у фармкомпании Takeda портфель из 20 безрецептурных и рецептурных препаратов, зарегистрированных в России и СНГ, и планировала начать работу по их продвижению уже через несколько месяцев. Для этого около 300 специалистов Takeda перешли в команду Stada. Чтобы приступить к работе, новым сотрудникам нужно было перейти из приложения, установленного в Takeda, на Navicon Pharma CRM. Таким образом, к более чем 400 специалистам Stada, уже использующим решение, должны были единовременно присоединиться более 200 медицинских представителей Takeda.

Чтобы вход новых пользователей в систему не вызвал затруднений, специалисты Navicon оптимизировали ее. Было проведено нагрузочное тестирование – сымитирована нагрузка, сопоставимая с единовременной работой в мобильном и стационарном приложениях до 1000 пользователей. В результате проверки были выявлены и устранены узкие места. Например, было оптимизировано количество записей для самых массивных таблиц, пересмотрены горизонты хранения информации по визитной активности, изменен режим работы с БД. Также система в преддверии добавления новых пользователей успешно прошла аудит от вендора, компании Microsoft. В свою очередь, сотрудники Stada провели настройку Navicon Pharma CRM для работы по новым направлениям. В результате выполнения работ Navicon и Stada повысилась отказоустойчивость системы, после чего к ней подключили новых пользователей. На данный момент Navicon Pharma CRM поддерживает одновременную работу с системой около 700 пользователей без увеличения производственных мощностей.

«Работы по масштабированию и тестированию системы нужно было провести в максимально сжатые сроки. Итоги проекта заметны уже сейчас: нагрузка на Navicon Pharma CRM возросла в полтора раза, и система успешно с ней справляется, не теряя скорости и производительности», – отметил Евгений Смирнов, коммерческий директор и партнер по Pharma&FMCG в компании Navicon.