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Инносети Innoseti

Инносети - Innoseti

Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. Головной офис компании находится в Калининграде.


12.03.2025 «Инносети» и Кластер информационных технологий Калининградской области завершили первую стажировку 1
10.09.2024 Цифровое страхование логистики пошло в регионы 1
17.06.2024 Обновленный модуль «Антифрод» на платформе Zunami помог страховым компаниям сэкономить более 28 млн рублей за два месяца 1
20.03.2024 «Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики 1
19.03.2024 «Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики 1
29.02.2024 Объем застрахованных грузоперевозок, сопровождаемых цифровой платформой «Цунами», увеличился на 15% 2
26.02.2024 Автоматическое урегулирование в страховании с помощью роботов стали использовать в полтора раза чаще 2
25.12.2023 Itglobal.com предоставила вычислительные мощности ИТ-компании «Инносети» 2
22.12.2023 Искусственный интеллект сэкономил страховым компаниям 175 млн руб. в 2023 году 3
13.12.2023 Платформа «О2» включена в реестр отечественного ПО 3
17.08.2023 «Инносети» и Monopoly.Online переводят логистов в цифровое страхование 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
24.05.2023 «Инносети» расскажут о цифровой трансформации на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» 2
15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» 1
26.04.2023 «Инносети» представили модуль по выявлению мошенничества в страховании грузов на основе ИИ 2
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
07.02.2023 Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС 1
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 1

Публикаций - 18, упоминаний - 29

Инносети и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп 160 1
SAP SE 5294 1
Navicon - Навикон 290 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 230 1
Broadcom - VMware 2383 1
i-Free Just AI 32 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Autodesk 613 1
Flant - Флант 101 1
ИндаСофт - InduSoft 24 1
OSIsoft - ОСИсофт 14 1
Cisco Systems 5128 1
8299 1
Ред Софт - Red Soft 737 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1950 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Comindware - Колловэар 160 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 340 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 99 1
IXcellerate - Икселерейт 126 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Ренессанс Страхование 162 5
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 2
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 15 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
АльфаСтрахование СГ 322 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 2
Совкомбанк Страхование - CiV Life - СиВ Лайф - Совкомбанк Страхование Жизни - страховая компания 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
ОТЭКО ГК 21 1
Selecty - Селекти 12 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Фора Банк 58 1
Балтийский берег ТД 3 1
Ингосстрах СПАО 422 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Stada 25 1
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Азия Цемент 13 1
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