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Инносети Innoseti
Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. Головной офис компании находится в Калининграде.
Инносети и организации, системы, технологии, персоны:
|Ефимов Артем 14 10
|Князев Сергей 7 2
|Горохов Евгений 39 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Аверьянихин Артур 2 1
|Малыхин Михаил 2 1
|Воронин Павел 139 1
|Сартаков Михаил 2 1
|Аверина Мария 24 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Каранкевич Максим 3 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Косарев Николай 4 1
|Колбасов Александр 1 1
|Газизуллина Татьяна 1 1
|Пшеничный Валерий 1 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Березин Максим 115 1
|Семенов Александр 150 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 141 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Спирин Антон 64 1
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