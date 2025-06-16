Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176823
ИКТ 13762
Организации 10716
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25784
Персоны 75796
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

Малыхин Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Малыхин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

8512 2
Cisco Systems 5160 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13299 1
Ред Софт - Red Soft 816 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Neoflex - Неофлекс 236 1
i-Free Just AI 33 1
Comindware - Колловэар 162 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
Инносети - Innoseti 20 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 136 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 52 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 325 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 57 1
Аметист Групп - Синтек 5 1
ARTW - АРТВ 7 1
Rukki - Рукки 2 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 375 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 485 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 207 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 145 1
Stada 25 1
Силовые машины 123 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 84 1
Selecty - Селекти 15 1
ОТЭКО ГК 25 1
Шереметьево Хэндлинг 46 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 82 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Мосинжпроект 15 1
Закупай ЭТП 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12109 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15148 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16278 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68519 2
Оцифровка - Digitization 4722 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53237 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32059 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1805 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3401 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5023 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3410 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29219 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8909 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5759 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2404 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26095 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8301 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 672 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12940 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1254 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4301 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 569 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20935 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4911 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7526 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4686 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 420 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30672 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 73 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 214 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 217 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
OpenAI ChatGPT 408 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 110 1
БИС - ITQuick - Jumse 48 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 221 1
Аверьянихин Артур 2 1
Рустамов Рустам 455 1
Натрусов Артем 293 1
Шадаев Максут 1056 1
Сотин Денис 214 1
Березин Максим 120 1
Семенов Александр 161 1
Леонов Алексей 88 1
Гузовский Денис 77 1
Гришин Дмитрий 209 1
Чурсин Дмитрий 70 1
Добровинский Александр 44 1
Самородов Александр 13 1
Бурилов Андрей 115 1
Климов Андрей 83 1
Ульянов Николай 125 1
Воронин Павел 150 1
Сивцев Илья 158 1
Евдокимов Игорь 59 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Александров Александр 81 1
Булгаков Кирилл 119 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Спирин Антон 80 1
Стоянов Алексей 50 1
Жучков Эдуард 12 1
Березин Евгений 10 1
Новожилов Алексей 20 1
Гаврилов Евгений 52 1
Князев Сергей 7 1
Карпов Роман 72 1
Маркова Светлана 41 1
Ульянычев Матвей 45 1
Тятюшев Максим 126 1
Власова Юлия 7 1
Пугачева Ольга 7 1
Ефимов Артем 16 1
Долгов Александр 42 1
Сартаков Михаил 2 1
Сергеева Наталья 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 149667 2
Азия - Азиатский регион 5624 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Таджикистан - Республика 884 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 28 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5959 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2543 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52795 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2578 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14194 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9193 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5036 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11281 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 226 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24860 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6572 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 177 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49365 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30320 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3402 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5039 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7412 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6300 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 666 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5121 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 1
Аудит - аудиторский услуги 2830 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 1
CNews Инновация года - награда 112 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2071 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 1
CNews FORUM Кейсы 247 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для бронирования отелей и билетов из России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще