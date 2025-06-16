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Малыхин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
|14.06.2024
|Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
|07.07.2023
|От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
Малыхин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Аверьянихин Артур 2 1
|Рустамов Рустам 455 1
|Натрусов Артем 293 1
|Шадаев Максут 1056 1
|Сотин Денис 214 1
|Березин Максим 120 1
|Семенов Александр 161 1
|Леонов Алексей 88 1
|Гузовский Денис 77 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Чурсин Дмитрий 70 1
|Добровинский Александр 44 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 115 1
|Климов Андрей 83 1
|Ульянов Николай 125 1
|Воронин Павел 150 1
|Сивцев Илья 158 1
|Евдокимов Игорь 59 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Александров Александр 81 1
|Булгаков Кирилл 119 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Спирин Антон 80 1
|Стоянов Алексей 50 1
|Жучков Эдуард 12 1
|Березин Евгений 10 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Гаврилов Евгений 52 1
|Князев Сергей 7 1
|Карпов Роман 72 1
|Маркова Светлана 41 1
|Ульянычев Матвей 45 1
|Тятюшев Максим 126 1
|Власова Юлия 7 1
|Пугачева Ольга 7 1
|Ефимов Артем 16 1
|Долгов Александр 42 1
|Сартаков Михаил 2 1
|Сергеева Наталья 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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