Дом.РФ Цифровой контроль строительства Дом.РФ ТИМ/BIM Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ
Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
|Лукьянов Александр 42 9
|Козак Николай 161 8
|Давыдов Денис 43 3
|Мишустин Михаил 676 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Массух Илья 231 1
|Денисов Алексей 20 1
|Шувалов Евгений 15 1
|Егоров Максим 32 1
|Петухов Антон 44 1
|Курилов Андрей 2 1
|Коржов Евгений 2 1
|Артемчук Виталий 1 1
|Самоходкин Дмитрий 10 1
|Пчелин Кирилл 1 1
|Осипов Александр 87 1
|Коган Юрий 1 1
|Слуцкая Марина 3 1
|Рыбаков Игорь 3 1
|Гончарова Александра 4 1
|Гончаров Александр 19 1
|Налепов Роман 21 1
|Малыхин Михаил 2 1
|Идрисов Марат 2 1
|Анисимов Илья 2 1
|Войтенков Артем 2 1
|Чепурин Виталий 1 1
|Виталий Чапурин 1 1
|Бондаренко Олег 1 1
|Зенин Игорь 1 1
|Беляев Ярослав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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