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Дом.РФ Цифровой контроль строительства Дом.РФ ТИМ/BIM Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ



20.12.2024 ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан 1
05.12.2024 К экосистеме цифровых сервисов ДОМ.РФ подключились застройщики 68 регионов страны 1
14.11.2024 ДОМ.РФ представил девелоперам Подмосковья цифровые инструменты контроля и управления строительством 1
02.10.2024 ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования 2
09.09.2024 «ДОМ.РФ» провел стратегическую сессию по переходу на ТИМ для застройщиков Татарстана 2
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 1
01.07.2024 ДОМ.РФ: число работающих с ТИМ застройщиков выросло на 17% за три месяца 3
17.06.2024 Инструменты для цифровизации девелопмента представили на конференции «ТИМ/BIM в строительстве» 3
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 2
11.06.2024 ДОМ.РФ стал индустриальным партнером Университета МИСИС 2
23.05.2024 ДОМ.РФ и Нанософт вместе будут масштабировать ТИМ в стройотрасли 1
05.04.2024 ДОМ.РФ: доля расходов на российское «железо» в 2023 году увеличилась вдвое 1
03.04.2024 ДОМ.РФ разработал ТИМ-решение для строительства панельных домов 1
01.04.2024 ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования 2
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 1
20.12.2023 «Моспроект» перешел на «Цифровой контроль строительства» от «Дом.РФ» 1
30.11.2023 «Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы заключили соглашение о совместной цифровизации строительной отрасли 2
25.09.2023 В России создана облачная платформа умного строительства 2
13.09.2023 Николай Козак, Дом.рф: Главные проблемы «импортозамещения 2.0» — цены и дыры в безопасности 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1

Публикаций - 21, упоминаний - 32

Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 6
Microsoft Corporation 24625 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 2
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
SAP SE 5277 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Lenovo Group 2292 1
Apple Inc 12101 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Oracle Corporation 6688 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Сател 125 1
Миранда-Медиа 59 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
ИнфоТех 27 1
Монолит-Инфо 121 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Омега 82 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 21
Автобан ДСК ГК 15 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Adidas - Адидас 160 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ФосАгро 126 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Coca-Cola Company 254 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
РАН ИСП - Национальная платформа ТИМ - ТИМ-платформа - Национальная технологическая платформа информационного моделирования зданий, сооружений и инфраструктуры 3 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 66 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Top Systems T-Flex PLM 17 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 10 1
Мобильный обходчик 18 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 7 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
FreePik 980 1
Самолет 10D 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Лукьянов Александр 42 9
Козак Николай 161 8
Давыдов Денис 43 3
Мишустин Михаил 676 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Массух Илья 231 1
Денисов Алексей 20 1
Шувалов Евгений 15 1
Егоров Максим 32 1
Петухов Антон 44 1
Курилов Андрей 2 1
Коржов Евгений 2 1
Артемчук Виталий 1 1
Самоходкин Дмитрий 10 1
Пчелин Кирилл 1 1
Осипов Александр 87 1
Коган Юрий 1 1
Слуцкая Марина 3 1
Рыбаков Игорь 3 1
Гончарова Александра 4 1
Гончаров Александр 19 1
Налепов Роман 21 1
Малыхин Михаил 2 1
Идрисов Марат 2 1
Анисимов Илья 2 1
Войтенков Артем 2 1
Чепурин Виталий 1 1
Виталий Чапурин 1 1
Бондаренко Олег 1 1
Зенин Игорь 1 1
Беляев Ярослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Цифровое право - Цифровые права 115 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Дом.РФ - Цифровая академия 13 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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