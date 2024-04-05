ДОМ.РФ: доля расходов на российское «железо» в 2023 году увеличилась вдвое

В рамках стратегии цифровой трансформации ДОМ.РФ планомерно работает над импортозамещением применяемого ПО и оборудования. Доля расходов компании на российское «железо» в 2023 г. достигла 89%, годом ранее этот показатель был на уровне 45%. Об этом рассказал ИТ-директор ДОМ.РФ Антон Петухов в рамках панельной дискуссии «Потребители vs Производители» на первой кросс-отраслевой конференции АКПО-Конф.

В настоящий момент группа ДОМ.РФ использует целый ряд российских ИТ-решений и разные виды отечественной радиоэлектронной продукции, в том числе ноутбуки и моноблоки, серверы и системы хранения данных, а также российское сетевое оборудование.

«Поскольку в нашем контуре есть значимые объекты критической инфраструктуры, мы обязаны обеспечивать непрерывность и защищённость всех процессов. Это учитывается и в нашей «дорожной карте» импортозамещения. Сегодня в группе ДОМ.РФ мы используем свыше 37 тыс. единиц оборудования из 16 классов радиоэлектронной продукции. Часть из них уже замещена на российские аналоги, по остальным классам мы ведём работу. Чтобы снизить импортозависимость, мы тестируем российские решения, сравниваем их между собой, проверяем на соответствие нашим требованиям. Сейчас мы проводим тесты продуктов уже как минимум 10 производителей для разных задач. Это системы серверной виртуализации, резервного копирования, контейнеризации, телефонии, сетевого оборудования. Что важно, производители готовы идти навстречу, учитывать наши потребности и дорабатывать свои решения», – заявил Антон Петухов.

В группе ДОМ.РФ эксплуатируется уже более 150 отечественных программных решений, уровень импортозамещения по большинству классов софта превысил 90%. До конца текущего года количество отечественных решений увеличится ещё на 14. По итогам 2023 г. общий объём затрат ДОМ.РФ на российское программное обеспечение составил более 4,7 млрд руб., а доля расходов на российское ПО достигла 92% (+13%).

ДОМ.РФ не только внедряет в свою работу ПО отечественных компаний, но и сам производит софт. Уже 9 разработок ДОМ.РФ и дочерней компании «Цифровые технологии» включены в реестр отечественного ПО Минцифры.

Одним из последних продуктов, который был выведен на внутренний рынок, стало облачное решение для технологий информационного моделирования (ТИМ) «Цифровой контроль строительства». Это ПО позволяет формировать и вести информационные модели объектов капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов, а также сократить риски и издержки управления проектом.