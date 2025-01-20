Петухов Антон
Петухов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 28
|Натрусов Артем 284 28
|Абакумов Евгений 205 27
|Урусов Виктор 127 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Аксенов Олег 44 24
|Каушанский Александр 33 23
|Врацкий Андрей 135 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Воронин Павел 136 21
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Соловьев Виталий 36 19
|Ульянов Николай 112 18
|Чаркин Евгений 296 18
|Замаруев Владимир 40 17
|Оберемок Надежда 30 17
|Нестеров Алексей 143 16
|Галкин Николай 104 16
|Глазков Александр 137 15
|Суровец Дмитрий 76 14
|Киселев Сергей 59 14
|Смирнов Вячеслав 41 14
|Кирьянова Александра 135 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Шмаков Антон 44 12
|Глухов Иван 27 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Желтухин Вадим 31 12
|Кибалко Кирилл 34 12
|Харитонов Вадим 28 11
|Новикова Елена 88 11
|Павлов Вадим 21 11
|Лукьянов Олег 14 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Калякин Павел 66 10
|Аникин Дмитрий 44 10
|Нальский Максим 36 10
|Милованов Андрей 31 10
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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