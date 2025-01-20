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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петухов Антон



20.01.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
27.12.2024 Антон Петухов, Дом.рф: У нас накопилось столько компетенций по российским решениям, что мы готовы ими делиться с рынком 1
23.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
13.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.12.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
20.06.2024 В ДОМ.РФ поделились опытом импортозамещения в ИТ на CNews FORUM Кейсы 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
05.04.2024 ДОМ.РФ: доля расходов на российское «железо» в 2023 году увеличилась вдвое 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Петухов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 33
8213 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Аусферр ИТЦ 28 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Diasoft - Диасофт 870 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Polymedia - Полимедиа 138 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 6
МегаФон 8803 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Ростелеком 9699 5
Microsoft Corporation 24623 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Oracle Corporation 6687 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 4
SAP SE 5276 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 30
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 25
Кофемания 51 20
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1769 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 11
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 8
Абсолют Банк 230 8
Русагро Группа Компаний 277 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 36
Федеральное казначейство России 1772 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 40
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 7
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 26
Новые облачные технологии - МойОфис 777 26
НКТ - Р7-Офис 380 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 23
НКТ - Р7-графика 31 23
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
Протек - Здравсити 26 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 7
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Linux OS 9936 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 4
OpenAI ChatGPT 338 4
Microsoft Windows 15656 3
Atlassian - Confluence 113 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Carbon Soft - EvaTeam 15 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 12 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Шадаев Максут 1008 28
Натрусов Артем 284 28
Абакумов Евгений 205 27
Урусов Виктор 127 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Аксенов Олег 44 24
Каушанский Александр 33 23
Врацкий Андрей 135 23
Белан Иван 26 23
Желнова Алина 27 22
Воронин Павел 136 21
Денисов Анатолий 35 20
Шаев Виталий 43 20
Соловьев Виталий 36 19
Ульянов Николай 112 18
Чаркин Евгений 296 18
Замаруев Владимир 40 17
Оберемок Надежда 30 17
Нестеров Алексей 143 16
Галкин Николай 104 16
Глазков Александр 137 15
Суровец Дмитрий 76 14
Киселев Сергей 59 14
Смирнов Вячеслав 41 14
Кирьянова Александра 135 13
Джабиев Георгий 45 13
Шмаков Антон 44 12
Глухов Иван 27 12
Пирогова Ирина 28 12
Желтухин Вадим 31 12
Кибалко Кирилл 34 12
Харитонов Вадим 28 11
Новикова Елена 88 11
Павлов Вадим 21 11
Лукьянов Олег 14 11
Сабынин Андрей 36 11
Калякин Павел 66 10
Аникин Дмитрий 44 10
Нальский Максим 36 10
Милованов Андрей 31 10
Россия - РФ - Российская федерация 144186 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Ближний Восток 2942 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1811 1
Африка - Африканский регион 3478 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 30
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 26
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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