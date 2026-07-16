R-Vision - Р-Вижн

Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, обновила пакеты экспертизы для

«R-Vision КИИ» получил обновление R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустил обновление «R-Vision КИИ», которое позволяет автоматизировать ряд задач и выстроить прозрачный процесс обеспечения соответствия требованиям закона №187-ФЗ. Обновление затронуло функциональность категориров

R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию комплексных проектов в области информационной безопасности на базе единой технологической платформы R-Vision EVO. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Соглашение предусматривает ранний доступ УЦСБ к платформенным решениям R-Vision, совместное тестирование нового функци

R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности формационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представители R-Vision. Документ подписан заместителем губернатора, директором Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павлом Ципориным и генер

SolidLab и R-Vision сокращают путь от обнаружения уязвимости до ее устранения SolidLab и R-Vision подтвердили технологическую совместимость решений SolidLab VMS и R-Vision SOAR. Интеграция позволяет объединить процессы управления уязвимостями и реагирования на инциденты в ед

R-Vision предупредил о наиболее опасных уязвимостях мая Аналитики R-Vision представили выпуск дайджеста трендовых уязвимостей за май 2026 г. На этот раз эксперты выявили 20 опасных уязвимостей за месяц, к числу трендовых было отнесено пять из них. Трендовыми

Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут

В R-Vision внедрили двухфакторную аутентификацию от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей тура». В компании исходили из того, что основной риск для инфраструктуры связан с компрометацией учетных записей сотрудников. По словам Александра Аксютика, директора центра информационных технологий R-Vision, защита только паролей не решает проблему, так как их по-прежнему легко получить, поэтому двухфакторная аутентификация рассматривается как быстрый и эффективный способ существенно усло

Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf Аналитики R-Vision представили очередной ежемесячный дайджест трендовых уязвимостей, зафиксированных в апреле 2026 г. В обзор вошли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтв

УЦСБ расширил портфель технологий SOC решением R-Vision SIEM Российский системный интегратор УЦСБ объявил о расширении портфеля SOC-технологий решением R-Vision SIEM. Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений кибербезопасности. Одним из ключевых шагов стало внедрение R-Vision SIEM в центр мониторинга безопасности УЦСБ

R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM ровизации и кибербезопасности, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision. Подписантами документа выступили руководитель управления развития партнёров R-Vision Андрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар

«Гарда» и R-Vision закрывают слепые зоны сети: NDR-аналитика поступает напрямую в SIEM «Гарда» и R-Vision подтвердили совместимость решений, чтобы усилить проактивную защиту от кибератак для организаций с собственным или внешним SOC. Интеграция «Гарда NDR» и R-Vision SIEM позволит р

S7 Group и R-Vision объявили о стратегическом партнёрстве S7 Group и R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали руководитель технического директората S7 Group Дмитрий На

R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты информации, заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Документ подписали коммерческий директор R-Vision Даниил Тамеев и директор департамента маркетинга и продаж компании «Газинформсервис» Алексей Кравченко. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В рамках соглашения стор

Аналитики R-Vision назвали 5 самых опасных уязвимостей за март Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, обнаруженные в марте, и включили в дайджест те, что представляют наибольший практический интерес по уровню риска, подтверждённой эксплуатации и актуальност

TERA и R-Vision доказывают эффективность совместных решений на проектах в ключевых отраслях России ИT-дистрибьютор TERA совместно со стратегическим партнером R-Vision, разработчиком систем цифровизации и кибербезопасности, сообщают об успешном завершении ряда знаковых проектов в нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом CNe

R-Vision и CyberThreatTech объявили о технологическом партнёрстве и и кибербезопасности, и CyberThreatTech заключили соглашение о технологическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на интеграцию данных CyberThreatTech об актуальных угрозах в продуктовые решения R-Vision и повышение эффективности процессов мониторинга и реагирования. В рамках партнёрства аналитические команды R-Vision получат доступ к глобальному структурированному CTI-озеру дан

R-Vision выпустила обновления R-Vision SIEM 2.62.7 Компания R-Vision сообщила о выходе обновления R-Vision SIEM 2.62.7. Обновления в продукте затр

Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая верс

R-Vision расширила пакеты экспертизы для R-Vision SIEM Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновление эксперт

R-Vision назвал семь критичных уязвимостей, выявленных за февраль 2026 года Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, выявленные в январе, и выделили наиболее опасные среди них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в об

«Гарда» и R-Vision упрощают защиту данных в крупных инфраструктурах Компании провели тестирование, которое подтвердило совместимость «Гарда DBF» и R-Vision SIEM, что помогает российским организациям повысить защищенность баз данных и скорость реакции на инциденты, связанные с их уязвимостями. Совместное использование решений упрощает конт

Jet CSIRT усилил защиту клиентов с помощью R-Vision SIEM фосистемы Джет», расширил свой портфель SOC-технологий системой мониторинга и корреляции событий ИБ R-Vision SIEM для оказания сервисов по мониторингу и реагированию на кибератаки. Об этом CNew

Интеграция R-Vision SIEM и ALD Pro усиливает защиту от киберугроз в корпоративных сетях Компании R-Vision и «Группа Астра» завершили испытания и подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM со службой каталога ALD Pro. Интеграция решений п

«Гарда» и R-Vision подписали меморандум о сотрудничестве Компания «Гарда» и R-Vision подписали соглашение о технологическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество по продвижению, внедрению и поддержке совместимости программного обеспечения двух ро

R‑Vision открыл новый учебный класс по информационной безопасности в Губкинском университете и R‑Vision. Учебный класс рассчитан на 15 рабочих мест и оснащен современным оборудованием. Команда R-Vision разработала оформление аудитории и провела необходимые ремонтные работы, создав удоб

В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о расширении функциональности системы R-Vision SGRC. Решение получило новые возможности по управлению рисками информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Новый функционал ориентирован прежде в

R-Vision назвал три самые критичные уязвимости января Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, выявленные в январе 2026 г., и выделили наиболее опасные среди них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалис

«Кауч» и R-Vision улучшили процесс расследований и реагирования на инциденты кибербезопасности Компания-разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием «Кауч» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость своих продуктов: системы «Кауч» и R-Vision SOAR. Интеграция позволяет специалистам SOC получать более точные и детальные данные о состоянии ИТ-ресурсов

BI.Zone и R-Vision объединили силы для ускоренного обнаружения киберугроз BI.Zone и R-Vision подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM и решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR. Благодаря интеграции заказчики получают

«Гарда» и R-Vision оптимизируют работу SOC в крупных компаниях Компании «Гарда» и R-Vision обеспечили совместную работу продуктов «Гарда NDR» и R-Vision SOAR. Интеграци

Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 года Аналитики компании R-Vision провели анализ и выделили уязвимости, которые представляют наибольшую опасность в декабре 2025 г., а также подвели итоги разбора уязвимостей за 2025 г. Об этом CNews сообщили представи

R-Vision ITAM включен в реестр отечественного ПО и усиливает линейку управления ИТ-инфраструктурой R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявляет о включении продукта R-Vision ITAM в реестр отечественного программного обеспечения. Это решение, запущенное в апреле 2025 г., стало логичным расширением продуктовой линейки по управлению инфраструктурой, объединив

R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь Аналитики R-Vision проанализировали широкий спектр уязвимостей по итогам ноября 2025 г. и выделили 13 трендовых среди них. В ежемесячный дайджест были включены те, что подлежат устранению в первую очеред

Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Tera. Tera и R-Vision представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе со

R-Vision VM теперь получает данные о новых уязвимостях каждые 8 часов Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявила о существенном ускоре

«СберТех» и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость решения для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM. Компании провели тестир

Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования Компании все меньше доверяют «на слово» результатам сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. По

Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь По итогам октября 2025 г. эксперты R-Vision проанализировали широкий спектр уязвимостей и выделили наиболее критичные из них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области И