Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Vision
Р-Вижн
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Публикаций - 34, упоминаний - 71
R-Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|МТС банк 254 1
|Альфа-Банк 1128 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Бондаренко Александр 32 4
|Лукацкий Алексей 68 3
|Сметанев Игорь 5 2
|Касперская Наталья 199 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Бугрецов Антон 5 1
|Королев Максим 4 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Качалин Алексей 4 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Баранов Александр 10 1
|Трошин Александр 14 1
|Булатов Александр 2 1
|КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772184, в очереди разбора - 675866.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772184, в очереди разбора - 675866.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru