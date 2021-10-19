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R-Vision
Р-Вижн


19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов 1
24.09.2021 В R-Vision TIP расширены возможности автоматизации и редактирования индикаторов компрометации 1
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 5
14.07.2021 Вышла новая версия платформы R-Vision TIP 1
07.07.2021 R-Vision выложили на GitHub исходный код скоринговой модели для ранжирования индикаторов компрометации 2
05.07.2021 R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS 2
18.05.2021 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision SENSE 2
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 2
04.03.2021 R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP 3
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
25.12.2020 «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC 1
11.08.2020 Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты 3
19.06.2020 R-Vision обновила платформу реагирования на инциденты ИБ Incident Response Platform 5
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 3
25.11.2019 R-Vision обновила свою платформу автоматизации реагирования на инциденты 3
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 2
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 2
31.01.2019 «МТС банк» ускорил реагирование на киберинциденты с помощью R-Vision 1
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform 1
28.04.2018 R-Vision Incident Response Platform 3.8 обеспечивает адаптивное реагирование на инциденты ИБ 3
17.04.2018 R-Vision и «Русбитех» протестируют платформу R-Vision IRP на совместимость с Astra Linux 3
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
05.09.2017 «Лаборатория Касперского» и R-Vision объединят усилия для предотвращения финансового мошенничества 4
18.08.2017 Российская СУБД Postgres Pro будет использоваться в программных комплексах R-Vision 6
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
24.11.2016 InfoWatch и «Р-Вижн» начали интеграцию Traffic Monitor и R-Vision IRP 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
24.11.2015 Отобраны 10 стартапов-финалистов конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge 1
09.11.2015 R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью 4

Публикаций - 34, упоминаний - 71

R-Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 4
InfoWatch - Инфовотч 619 4
IBM 3586 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
Cisco Systems 2074 3
Крок 1223 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
SAP SE 3230 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 2
Код Безопасности 365 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
SolidSoft - СолидСофт 10 1
AT&T Cybersecurity - ранее AlienVault 1 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
АФК Система ПАО 1003 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
AT&T Inc 578 1
Инфосистемы Джет 678 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
МТС банк 254 1
Альфа-Банк 1128 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 4
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 10
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 80 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform 10 6
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
IBM DB2 151 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Apple macOS 936 1
IBM QRadar 20 1
IBM z/OS 28 1
IBM Resilient Incident Response Platform Standard 2 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform 5 1
RSA Archer 7 1
Бондаренко Александр 32 4
Лукацкий Алексей 68 3
Сметанев Игорь 5 2
Касперская Наталья 199 1
Мальнев Алексей 8 1
Кузнецов Александр 76 1
Бугрецов Антон 5 1
Королев Максим 4 1
Железняков Вячеслав 9 1
Качалин Алексей 4 1
Cоколов Алексей 1 1
Баранов Александр 10 1
Трошин Александр 14 1
Булатов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772184, в очереди разбора - 675866.
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