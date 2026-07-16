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R-Vision Р-Вижн

R-Vision - Р-Вижн

Компания R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. С 2011 года создает решения и сервисы, которые помогают бизнесу и государственным организациям по всему миру противостоять  киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных структурах, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции

Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, обновила пакеты экспертизы для
23.06.2026 «R-Vision КИИ» получил обновление

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустил обновление «R-Vision КИИ», которое позволяет автоматизировать ряд задач и выстроить прозрачный процесс обеспечения соответствия требованиям закона №187-ФЗ. Обновление затронуло функциональность категориров
19.06.2026 R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты

российский системный интегратор, заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию комплексных проектов в области информационной безопасности на базе единой технологической платформы R-Vision EVO. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Соглашение предусматривает ранний доступ УЦСБ к платформенным решениям R-Vision, совместное тестирование нового функци
18.06.2026 R-Vision и Депинформтехнологий Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

формационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представители R-Vision. Документ подписан заместителем губернатора, директором Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павлом Ципориным и генер
08.06.2026 SolidLab и R-Vision сокращают путь от обнаружения уязвимости до ее устранения

SolidLab и R-Vision подтвердили технологическую совместимость решений SolidLab VMS и R-Vision SOAR. Интеграция позволяет объединить процессы управления уязвимостями и реагирования на инциденты в ед
04.06.2026 R-Vision предупредил о наиболее опасных уязвимостях мая

Аналитики R-Vision представили выпуск дайджеста трендовых уязвимостей за май 2026 г. На этот раз эксперты выявили 20 опасных уязвимостей за месяц, к числу трендовых было отнесено пять из них. Трендовыми

29.05.2026 Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут

25.05.2026 В R-Vision внедрили двухфакторную аутентификацию от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей

тура». В компании исходили из того, что основной риск для инфраструктуры связан с компрометацией учетных записей сотрудников. По словам Александра Аксютика, директора центра информационных технологий R-Vision, защита только паролей не решает проблему, так как их по-прежнему легко получить, поэтому двухфакторная аутентификация рассматривается как быстрый и эффективный способ существенно усло
06.05.2026 Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf

Аналитики R-Vision представили очередной ежемесячный дайджест трендовых уязвимостей, зафиксированных в апреле 2026 г. В обзор вошли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтв
04.05.2026 УЦСБ расширил портфель технологий SOC решением R-Vision SIEM

Российский системный интегратор УЦСБ объявил о расширении портфеля SOC-технологий решением R-Vision SIEM. Стороны договорились о совместной работе по ряду направлений кибербезопасности. Одним из ключевых шагов стало внедрение R-Vision SIEM в центр мониторинга безопасности УЦСБ
27.04.2026 R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM

ровизации и кибербезопасности, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision. Подписантами документа выступили руководитель управления развития партнёров R-Vision Андрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар
14.04.2026 «Гарда» и R-Vision закрывают слепые зоны сети: NDR-аналитика поступает напрямую в SIEM

«Гарда» и R-Vision подтвердили совместимость решений, чтобы усилить проактивную защиту от кибератак для организаций с собственным или внешним SOC. Интеграция «Гарда NDR» и R-Vision SIEM позволит р
10.04.2026 S7 Group и R-Vision объявили о стратегическом партнёрстве

S7 Group и R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали руководитель технического директората S7 Group Дмитрий На
08.04.2026 R-Vision и «Газинформсервис» договорились о технологическом сотрудничестве в области разработки и внедрения инновационных решений

и «Газинформсервис», интегратор и вендор продуктов в области безопасности и средств защиты информации, заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Документ подписали коммерческий директор R-Vision Даниил Тамеев и директор департамента маркетинга и продаж компании «Газинформсервис» Алексей Кравченко. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». В рамках соглашения стор
06.04.2026 Аналитики R-Vision назвали 5 самых опасных уязвимостей за март

Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, обнаруженные в марте, и включили в дайджест те, что представляют наибольший практический интерес по уровню риска, подтверждённой эксплуатации и актуальност
31.03.2026 TERA и R-Vision доказывают эффективность совместных решений на проектах в ключевых отраслях России

ИT-дистрибьютор TERA совместно со стратегическим партнером R-Vision, разработчиком систем цифровизации и кибербезопасности, сообщают об успешном завершении ряда знаковых проектов в нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом CNe
24.03.2026 R-Vision и CyberThreatTech объявили о технологическом партнёрстве

и и кибербезопасности, и CyberThreatTech заключили соглашение о технологическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на интеграцию данных CyberThreatTech об актуальных угрозах в продуктовые решения R-Vision и повышение эффективности процессов мониторинга и реагирования. В рамках партнёрства аналитические команды R-Vision получат доступ к глобальному структурированному CTI-озеру дан
18.03.2026 R-Vision выпустила обновления R-Vision SIEM 2.62.7

Компания R-Vision сообщила о выходе обновления R-Vision SIEM 2.62.7. Обновления в продукте затр
16.03.2026 Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией

R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая верс
11.03.2026 R-Vision расширила пакеты экспертизы для R-Vision SIEM

Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновление эксперт
11.03.2026 R-Vision назвал семь критичных уязвимостей, выявленных за февраль 2026 года

Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, выявленные в январе, и выделили наиболее опасные среди них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в об
04.03.2026 «Гарда» и R-Vision упрощают защиту данных в крупных инфраструктурах

Компании провели тестирование, которое подтвердило совместимость «Гарда DBF» и R-Vision SIEM, что помогает российским организациям повысить защищенность баз данных и скорость реакции на инциденты, связанные с их уязвимостями. Совместное использование решений упрощает конт
02.03.2026 Jet CSIRT усилил защиту клиентов с помощью R-Vision SIEM

фосистемы Джет», расширил свой портфель SOC-технологий системой мониторинга и корреляции событий ИБ R-Vision SIEM для оказания сервисов по мониторингу и реагированию на кибератаки. Об этом CNew
26.02.2026 Интеграция R-Vision SIEM и ALD Pro усиливает защиту от киберугроз в корпоративных сетях

Компании R-Vision и «Группа Астра» завершили испытания и подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM со службой каталога ALD Pro. Интеграция решений п
20.02.2026 «Гарда» и R-Vision подписали меморандум о сотрудничестве

Компания «Гарда» и R-Vision подписали соглашение о технологическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество по продвижению, внедрению и поддержке совместимости программного обеспечения двух ро
18.02.2026 R‑Vision открыл новый учебный класс по информационной безопасности в Губкинском университете

и R‑Vision. Учебный класс рассчитан на 15 рабочих мест и оснащен современным оборудованием. Команда R-Vision разработала оформление аудитории и провела необходимые ремонтные работы, создав удоб
12.02.2026 В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о расширении функциональности системы R-Vision SGRC. Решение получило новые возможности по управлению рисками информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Новый функционал ориентирован прежде в
06.02.2026 R-Vision назвал три самые критичные уязвимости января

Аналитики R-Vision проанализировали уязвимости, выявленные в январе 2026 г., и выделили наиболее опасные среди них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалис
27.01.2026 «Кауч» и R-Vision улучшили процесс расследований и реагирования на инциденты кибербезопасности

Компания-разработчик решений для управления уязвимостями и соответствием «Кауч» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость своих продуктов: системы «Кауч» и R-Vision SOAR. Интеграция позволяет специалистам SOC получать более точные и детальные данные о состоянии ИТ-ресурсов
16.01.2026 BI.Zone и R-Vision объединили силы для ускоренного обнаружения киберугроз

BI.Zone и R-Vision подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM и решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR. Благодаря интеграции заказчики получают
15.01.2026 «Гарда» и R-Vision оптимизируют работу SOC в крупных компаниях

Компании «Гарда» и R-Vision обеспечили совместную работу продуктов «Гарда NDR» и R-Vision SOAR. Интеграци
26.12.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости 2025 года

Аналитики компании R-Vision провели анализ и выделили уязвимости, которые представляют наибольшую опасность в декабре 2025 г., а также подвели итоги разбора уязвимостей за 2025 г. Об этом CNews сообщили представи
23.12.2025 R-Vision ITAM включен в реестр отечественного ПО и усиливает линейку управления ИТ-инфраструктурой

R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявляет о включении продукта R-Vision ITAM в реестр отечественного программного обеспечения. Это решение, запущенное в апреле 2025 г., стало логичным расширением продуктовой линейки по управлению инфраструктурой, объединив
05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь

Аналитики R-Vision проанализировали широкий спектр уязвимостей по итогам ноября 2025 г. и выделили 13 трендовых среди них. В ежемесячный дайджест были включены те, что подлежат устранению в первую очеред
02.12.2025 Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз

Tera и R-Vision представили совместное решение для защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители Tera. Tera и R-Vision представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе со
02.12.2025 R-Vision VM теперь получает данные о новых уязвимостях каждые 8 часов

Компания R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявила о существенном ускоре
28.11.2025 «СберТех» и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость решения для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM. Компании провели тестир
13.11.2025 Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования

Компании все меньше доверяют «на слово» результатам сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. По
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь

По итогам октября 2025 г. эксперты R-Vision проанализировали широкий спектр уязвимостей и выделили наиболее критичные из них — с высоким уровнем риска, подтвержденной эксплуатацией и особым интересом для специалистов в области И
28.10.2025 R-Vision и Deckhouse подтвердили совместимость R-Vision SIEM и Deckhouse Kubernetes Platform

Разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision и Deckhouse объявили о подтверждённой совместимости системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM и платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform Certified S

Публикаций - 267, упоминаний - 433

R-Vision и организации, системы, технологии, персоны:

9594 60
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 56
Газинформсервис - ГИС 496 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 48
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Polymedia - Полимедиа 158 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 41
Ланит Интеграция 219 40
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Diasoft - Диасофт 1144 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
Ростелеком 10948 26
Microsoft Corporation 25775 25
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 17
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 17
Ростелеком - TData - ТДата 71 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
Код Безопасности 812 15
SAP SE 5601 14
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 13
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 13
InfoWatch - Инфовотч 1185 13
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 57
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 41
ВТБ - Почта Банк 514 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Кофемания 85 31
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 30
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Русагро Группа Компаний 379 19
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 18
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
Альфа-Банк 1979 16
ФосАгро 176 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 15
Finn Flare - ФФ Стайл 46 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Cotton Club - Коттон Клаб 30 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 14
Восток-Сервис ГК 57 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 13
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 13
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 42
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
Федеральное казначейство России 1949 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 224
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 153
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 92
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 62
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 58
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 54
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 52
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 45
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 45
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 45
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 44
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 42
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 41
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 41
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 41
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 41
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 35
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 31
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 27
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 63
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 57
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 57
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
Новые облачные технологии - МойОфис 958 53
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 50
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 44
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 44
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 42
НКТ - Р7-Офис 543 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 44 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 30
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 29
Microsoft Windows 16882 27
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  26 26
Linux OS 11533 25
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 17
1С:ERP Управление предприятием 841 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
Протек - Здравсити 32 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
R-Vision EVO 12 12
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 10
Apple macOS 2419 10
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics - R-Vision SENSE 9 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 7
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 7
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Шадаев Максут 1210 57
Нестеров Алексей 175 56
Урусов Виктор 157 56
Аникин Дмитрий 68 56
Милованов Андрей 46 46
Артюхов Сергей 66 42
Малышев Сергей 99 41
Никитин Сергей 96 41
Новикова Елена 105 41
Ульянов Николай 176 41
Теплицкий Дмитрий 88 41
Воронин Павел 196 41
Петухов Антон 62 41
Нальский Максим 53 41
Врацкий Андрей 175 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Шмаков Антон 72 41
Шаев Виталий 59 41
Аксенов Олег 62 41
Оберемок Надежда 45 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Натрусов Артем 313 41
Чаркин Евгений 317 41
Абакумов Евгений 227 41
Желтухин Вадим 72 40
Калякин Павел 79 34
Галкин Николай 140 31
Богдашов Валерий 31 31
Цыганков Дмитрий 38 30
Кирьянова Александра 169 29
Суровец Дмитрий 115 29
Глазков Александр 151 29
Пирогова Ирина 31 28
Глухов Иван 35 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа 24964 4
Япония 13807 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5869 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Америка Южная 884 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 115
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 74
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 58
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 56
Экономический эффект 1342 43
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 42
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 42
Энергетика - Energy - Energetically 5855 31
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 25
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Мобильные системы 118 1
Independent 111 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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РАН - Российская академия наук 2122 12
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
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МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
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ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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