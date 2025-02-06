Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и группа компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о начале технологического партнерства. В рамках соглашения подтверждена совместимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации накладного типа Dallas Lock 8.0 и единым кроссплатформенным центром управления Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Совместимость систем R-Vision SIEM и Dallas Lock расширяет возможности централизованного мониторинга и нормализации событий безопасности. Интеграция позволяет собирать и анализировать данные о доступе и действиях пользователей, улучшая обнаружение угроз и ускоряя выявление инцидентов для дальнейшего реагирования. Это повышает эффективность управления безопасностью и снижает последствия возможных атак.

Проведенные испытания подтвердили совместимость системы централизованного управления событиями R-Vision SIEM (версии 1.9.2 и 1.10.2) с системой защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 (версия 10.5.0.803) и ЕЦУ Dallas Lock (версия 2.0.211.1) по нормализации регистрируемых событий.

«Технологическое партнерство между R-Vision и ГК «Конфидент» открывает новые возможности для обеих компаний. Совмещение наших ресурсов и экспертизы позволит предложить заказчикам более эффективные и надежные решения для кибербезопасности. Взаимодействие R-Vision SIEM и Dallas Lock не только укрепляет уровень безопасности, но и расширяет сценарии защиты, улучшая доступность и удобство использования для конечных пользователей», — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision. — «Мы уверены, что дальнейшая интеграция наших продуктов и расширение партнерства позволят создать еще более мощные решения, которые будут отвечать самым высоким требованиям киберзащиты».

«Мы рады сообщить о заключении стратегического соглашения с компанией R-Vision, которое направлено на развитие нашего технологического партнерства и объединение ресурсов. Сотрудничество позволит нам значительно повысить эффективность работы отделов информационной безопасности у текущих и потенциальных клиентов. Мы уверены, что внедрение процессов обогащения данных систем централизованного управления событиями дадут возможность нашим клиентам лучше защищать свои данные и системы от современных угроз. Партнерство с R-Vision станет важным шагом на пути к созданию более безопасного цифрового пространства для всех наших клиентов и партнеров. В результате, мы сможем не только укрепить свои позиции на рынке, но и предложить нашим клиентам решения, которые помогут им успешно справляться с вызовами, связанными с киберугрозами», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу и технологическому партнерству ГК «Конфидент».

R-Vision Security Information and Event Management (SIEM) — сертифицированная система для обеспечения централизованного управления потоками событий со всех информационных систем, их анализа и корреляции. Она помогает бизнесу своевременно выявлять инциденты ИБ и проводить расследования, укрепляя информационную безопасность организации.

CЗИ НСД Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур) является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент».

ЕЦУ Dallas Lock — кросс-платформенный центр управления, предназначенный для решения широкого круга задач. Функционирует в том числе на сертифицированных российских ОС. Включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.