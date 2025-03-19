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R-Vision SIEM R-Vision Security Information and Event Management
R-Vision SIEM и организации, системы, технологии, персоны:
|Никуличев Виктор 11 7
|Богдашов Валерий 24 4
|Кусеров Олег 19 1
|Каушанский Александр 33 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Урусов Виктор 131 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Кирьянова Александра 139 1
|Аксенов Олег 46 1
|Шадаев Максут 1033 1
|Врацкий Андрей 141 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Ульянов Николай 115 1
|Калякин Павел 66 1
|Дашков Алексей 2 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Милованов Андрей 31 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Малышев Сергей 83 1
|Никитин Сергей 75 1
|Новикова Елена 89 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 142 1
|Петухов Антон 47 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Распопов Алексей 34 1
|Шмаков Антон 46 1
|Шаев Виталий 43 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Баймашкин Камиль 6 1
|Артюхов Сергей 45 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Дмитриев Михаил 12 1
|Сметанев Игорь 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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