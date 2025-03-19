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R-Vision SIEM R-Vision Security Information and Event Management



19.03.2025 R-Vision и Tera объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИБ и ИТ 1
06.02.2025 Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных 3
14.01.2025 R-Vision SIEM получил сертификат соответствия ФСТЭК России 3
19.12.2024 Вышло крупное обновление системы управления событиями безопасности R‑Vision SIEM 2.0 1
03.12.2024 R-Vision представила новый пакет экспертизы для выявления инцидентов в R-Vision SIEM 1
11.11.2024 R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» 1
09.10.2024 R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже» 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
25.09.2024 R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября 1
27.06.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.6: оптимизация работы с помощью распределенного коррелятора 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
11.06.2024 Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object 1
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
16.01.2024 R-Vision представила новую версию R-Vision SIEM 1.3 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 2
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

R-Vision SIEM и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 167 18
8393 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 2
Cisco Systems 5143 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит Интеграция 195 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
МегаФон 9157 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 334 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 344 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 1
Palo Alto Networks 152 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 73 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Информзащита 782 1
Softline - Софтлайн 2929 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2001 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 467 1
Ред Софт - Red Soft 769 1
Код Безопасности 641 1
Telegram Group 2136 1
GitHub 859 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
Eltex - Предприятие Элтекс 159 1
Конфидент ЦЗИ 111 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1668 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2857 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 506 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1084 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4902 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2945 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 201 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2315 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 797 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3986 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6342 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 254 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5397 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 760 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7500 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7875 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4990 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 352 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6249 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 153 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 407 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6406 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 381 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 231 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6907 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 202 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7602 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 559 2
R-Vision VM 15 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4628 7
R-Vision EVO 9 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 2
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 40 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 2
Intel Evo 104 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
Adobe Photoshop 769 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 16 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2088 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Positive Technologies - PT Sandbox 81 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 139 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Google Android 14192 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Никуличев Виктор 11 7
Богдашов Валерий 24 4
Кусеров Олег 19 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 37 1
Урусов Виктор 131 1
Абакумов Евгений 206 1
Кирьянова Александра 139 1
Аксенов Олег 46 1
Шадаев Максут 1033 1
Врацкий Андрей 141 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 145 1
Ульянов Николай 115 1
Калякин Павел 66 1
Дашков Алексей 2 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 47 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 297 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 75 1
Новикова Елена 89 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 142 1
Петухов Антон 47 1
Денисов Анатолий 35 1
Распопов Алексей 34 1
Шмаков Антон 46 1
Шаев Виталий 43 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Баймашкин Камиль 6 1
Артюхов Сергей 45 1
Бондаренко Александр 39 1
Дмитриев Михаил 12 1
Сметанев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 2
Ближний Восток 2971 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Америка Южная 855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 5
Аудит - аудиторский услуги 2766 4
Энергетика - Energy - Energetically 5194 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3486 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1317 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2363 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 300 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
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