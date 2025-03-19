R-Vision и Tera объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИБ и ИТ

Компании R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и Tera, дистрибьютор ИТ-оборудования для бизнеса, заключили стратегическое партнерство в сфере информационной безопасности и ИТ-решений. Сотрудничество укрепит конкурентные позиции компаний на российском и международном рынках, ускорит внедрение новых технологий и повысит уровень защищенности организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Стратегическое партнерство: цели и перспективы

Сотрудничество направлено на развитие решений в области информационной безопасности, включая R-Vision SIEM для централизованного управления событиями ИБ и R-Vision VM для автоматизации работы с уязвимостями. R-Vision обеспечит технологическую базу и экспертную поддержку, а Tera — дистрибуцию решений на рынке. Это позволит создать масштабируемые, производительные решения, способные работать с разнородными источниками данных и ускорять реагирование на угрозы.

«Сотрудничество с Tera открывает для нас новые возможности в развитии партнерской сети. Совместная работа позволит ускорить внедрение продуктов R-Vision и расширить их доступность для клиентов. Мы планируем усилить взаимодействие с партнерами, предложив дополнительные инструменты для продаж и технической поддержки. Это поможет партнерам и клиентам быстрее адаптировать решения R-Vision под свои задачи и повысить эффективность работы», — отметил Андрей Чечеткин, руководитель направления работы с партнерами R-Vision.

«Для Tera партнерство с R-Vision — это возможность предложить нашим партнерам и клиентам современные решения в области кибербезопасности, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. Мы видим большой потенциал в совместной работе, особенно в условиях растущего спроса на отечественные ИТ-решения. Наши партнеры получат доступ к передовым технологиям R-Vision, что позволит им эффективнее решать задачи клиентов в области информационной безопасности и управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Артем Парфентьев, директор департамента корпоративного программного обеспечения Tera.

Перспективы продуктов на российском и международном рынках

Эксперты R-Vision видят высокий потенциал на российском рынке, особенно в сегменте SIEM-систем и решений класса VM для управления уязвимостями. Компания сосредоточена на повышении скорости обработки данных, поддержке кластерных архитектур и обеспечении устойчивости систем к высоким нагрузкам.

Кроме того, R-Vision планирует расширить свое присутствие за пределами России, ориентируясь на дружественные страны, где крупный бизнес сталкивается с аналогичными вызовами в области кибербезопасности. Уход зарубежных поставщиков с рынка создал спрос на решения, способные заменить иностранные продукты, что открывает новые возможности для R-Vision.

Еще одним стратегическим направлением развития компании станет интеграция кибербезопасности с задачами управления ИТ-инфраструктурой. Это связано с растущей необходимостью комплексного подхода к мониторингу, управлению конфигурациями и контролю доступов, что напрямую влияет на обеспечение безопасности.