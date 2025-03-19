Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

R-Vision и Tera объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИБ и ИТ

Компании R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и Tera, дистрибьютор ИТ-оборудования для бизнеса, заключили стратегическое партнерство в сфере информационной безопасности и ИТ-решений. Сотрудничество укрепит конкурентные позиции компаний на российском и международном рынках, ускорит внедрение новых технологий и повысит уровень защищенности организаций. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Стратегическое партнерство: цели и перспективы

Сотрудничество направлено на развитие решений в области информационной безопасности, включая R-Vision SIEM для централизованного управления событиями ИБ и R-Vision VM для автоматизации работы с уязвимостями. R-Vision обеспечит технологическую базу и экспертную поддержку, а Tera — дистрибуцию решений на рынке. Это позволит создать масштабируемые, производительные решения, способные работать с разнородными источниками данных и ускорять реагирование на угрозы.

«Сотрудничество с Tera открывает для нас новые возможности в развитии партнерской сети. Совместная работа позволит ускорить внедрение продуктов R-Vision и расширить их доступность для клиентов. Мы планируем усилить взаимодействие с партнерами, предложив дополнительные инструменты для продаж и технической поддержки. Это поможет партнерам и клиентам быстрее адаптировать решения R-Vision под свои задачи и повысить эффективность работы», — отметил Андрей Чечеткин, руководитель направления работы с партнерами R-Vision.

«Для Tera партнерство с R-Vision — это возможность предложить нашим партнерам и клиентам современные решения в области кибербезопасности, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и надежности. Мы видим большой потенциал в совместной работе, особенно в условиях растущего спроса на отечественные ИТ-решения. Наши партнеры получат доступ к передовым технологиям R-Vision, что позволит им эффективнее решать задачи клиентов в области информационной безопасности и управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Артем Парфентьев, директор департамента корпоративного программного обеспечения Tera.

Перспективы продуктов на российском и международном рынках

Эксперты R-Vision видят высокий потенциал на российском рынке, особенно в сегменте SIEM-систем и решений класса VM для управления уязвимостями. Компания сосредоточена на повышении скорости обработки данных, поддержке кластерных архитектур и обеспечении устойчивости систем к высоким нагрузкам.

Кроме того, R-Vision планирует расширить свое присутствие за пределами России, ориентируясь на дружественные страны, где крупный бизнес сталкивается с аналогичными вызовами в области кибербезопасности. Уход зарубежных поставщиков с рынка создал спрос на решения, способные заменить иностранные продукты, что открывает новые возможности для R-Vision.

Еще одним стратегическим направлением развития компании станет интеграция кибербезопасности с задачами управления ИТ-инфраструктурой. Это связано с растущей необходимостью комплексного подхода к мониторингу, управлению конфигурациями и контролю доступов, что напрямую влияет на обеспечение безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще