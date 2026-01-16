BI.Zone и R-Vision объединили силы для ускоренного обнаружения киберугроз

BI.Zone и R-Vision подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM и решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR.

Благодаря интеграции заказчики получают возможность централизованно собирать и анализировать события безопасности, возникающие на конечных устройствах, а также реагировать на них. Теперь данные о потенциальных инцидентах, обнаруженных BI.Zone EDR, автоматически передаются в R-Vision SIEM, что позволяет сократить время реагирования на угрозы и повысить эффективность работы службы кибербезопасности.

Тесты, проведенные в совместной среде, показали, что решения корректно работают в связке и могут использоваться без ограничений.

BI.Zone EDR — решение класса endpoint detection and response, позволяющее обнаруживать сложные целевые атаки на раннем этапе. Продукт поддерживает Windows, Linux (включая российские дистрибутивы) и macOS, собирает уникальную телеметрию в режимах мониторинга и инвентаризации, а также позволяет выявлять небезопасные настройки системы (мисконфигурации). Решение включено в реестр отечественного ПО.

R-Vision SIEM — ключевой компонент системы кибербезопасности организации. Решение обеспечивает централизованное управление потоками событий безопасности, их анализ и корреляцию, а также мониторинг инфраструктуры, выявление инцидентов и киберугроз, расследование и оперативное реагирование.

Для упрощения работы аналитиков и создания единых сценариев реагирования были разработаны четыре универсальных правила нормализации событий — для Windows, Linux, macOS и агента BI.Zone. Это позволяет приводить все события к единому формату, облегчая их анализ и ускоряя принятие решений по защите инфраструктуры.

Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision, сказал: «Совместимость R-Vision SIEM и BI.Zone EDR открывает новые возможности для построения комплексной системы киберзащиты в корпоративной среде. Теперь наши клиенты могут получать полное представление о безопасности своей инфраструктуры, объединяя события с конечных точек, серверов и сетевых устройств, и мгновенно реагировать на инциденты, снижая риски для бизнеса».

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз BI.Zone, отметил: «Благодаря интеграции BI.Zone EDR с R-Vision SIEM клиенты смогут оперативно выявлять потенциальные угрозы и минимизировать последствия инцидентов, повышая общий уровень защищенности цифровых активов. Кроме того, подтвержденная совместимость позволит использовать связку решений в комплексных системах защиты, совмещая лучшее из имеющихся технологий и подходов».