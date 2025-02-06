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Оралов Владимир



06.02.2025 Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных 1
09.12.2024 R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса 1
16.10.2024 R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов 1
05.09.2024 Платформа R-Vision ЦКИБ совместима с ОС «Альт Сервер» 10 1
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Оралов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 157 4
Базальт СПО - BaseALT 659 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4718 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 319 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 4
R-Vision SIEM 17 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 57 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 1
AMT Group - InfoDiode АПК 60 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 185 1
Половинко Вячеслав 5 1
Кадомский Вячеслав 47 1
Дворцов Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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