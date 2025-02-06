Оралов Владимир
Оралов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|R-Vision - Р-Вижн 157 4
|Базальт СПО - BaseALT 659 1
|AMT Group - АМТ-Груп 352 1
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
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