Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Конфидент
Dallas Lock DLP
СЗИ ВИ
система защиты информации
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Публикаций - 43, упоминаний - 188
Конфидент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кожемяка Егор 12 10
|Рустамов Рустам 169 2
|Иванов Владимир 43 2
|Щербаков Владимир 3 1
|Бурков Сергей 2 1
|Уздемир Сергей 6 1
|Уваров Степан 2 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
|Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769486, в очереди разбора - 673170.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769486, в очереди разбора - 673170.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru