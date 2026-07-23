Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Конфидент Dallas Lock DLP СЗИ ВИ система защиты информации

Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock

рмы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости. Совместное применение

11.06.2026 Отечественные вычислители и промышленные компьютеры серий Blok и Blok-S повышают безопасность

компьютерных платформ «РТСофт-ВС» и разработчик линейки сертифицированных средств защиты информации Dallas Lock ЦЗИ «Конфидент» сообщили о завершении совместных испытаний. В рамках сотрудничест
02.06.2026 Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock

и испытаний собственных продуктов. Компании подтвердили поддержку событий системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» и Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock в Max
29.05.2026 «Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

рдили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие моноблоков и системных блоков
25.05.2026 Шаг к комплексной безопасности: Kaspersky (KUMA) и Dallas Lock объединяют усилия для защиты цифровой среды

имость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform с системой защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock. Об
25.03.2026 Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock

обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». СУБД «Ятоба» ориентирована на

24.03.2026 Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock

обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД «Ятоба» ориентирова
05.03.2026 Доверенная операционная система и современные средства защиты: Astra Linux и Dallas Lock прошли испытания

щиты информации ГК «Конфидент» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и системы защиты информации Dallas Lock Linux. По итогам комплексного тестирования стороны подписали официальный сертифик
25.02.2026 «Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений

дили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». В ходе испытаний инженеры пров
03.02.2026 «Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности

Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления событиями информационной безопасности Komrad Enterprise SIEM и системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С». Сертификат совместимости от 14.01.2026 г. подтверждает корректную работу решений в связке. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Интеграция позво
29.01.2026 СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС»

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС». Пользователи и организации, пере
15.01.2026 «Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0

«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 12.10.4.877 и

15.01.2026 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных производителей. Об этом CNews сообщили представите
13.01.2026 Система «Ред АДМ» версии 2 полностью совместима с Dallas Lock Linux и ЕЦУ Dallas Lock

емы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» версии 2 с системой защиты информации Dallas Lock Linux и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock ИК5. Об этом CNews сообщили п
25.12.2025 СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac

s сообщили представители «Конфидент». Средство доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) разработки и производства Центра защиты информации ГК «Конфиде
23.12.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и Guardant ID V.2 полностью совместимы

ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) и программно-аппаратного комплекса аутентификации и хранения д
20.11.2025 WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы

компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемой оп
22.10.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы

ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Кон
09.10.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и серверы «Тринити» полностью совместимы

«Тринити Солюшнс» протестировали совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов «Тринити». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Специалис
15.09.2025 СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с серверами серии Utinet Corenetic

оф» подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов серии Utinet Corenetic. Об этом CNews сообщили представители «Конфиден
19.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4

пешно прошел испытания в составе СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux 5.8.306, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. В обнов
15.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31

Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно проше
14.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0

Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock
16.07.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии с
16.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux

и «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользователей – комплексное решение, включающее отеч
05.06.2025 Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock

р управления (ЕЦУ) Dallas Lock; система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock Linux. Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспе
28.04.2025 «Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования

ационной системы «Альт СП» («Альт СП Рабочая станция» релиз 10 и «Альт СП Сервер» релиз 10); СЗИ от НСД Dallas Lock Linux (версия 4.6.230 и выше) и программный комплекс «Альт Домен». Об этом CN
31.03.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России

Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России. В новой версии средства доверенной з
26.03.2025 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей

В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и пер
06.02.2025 Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных

стимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации накладного типа Dallas Lock 8.0 и единым кроссплатформенным центром управления Dallas Lock. Об этом CN
04.02.2025 «Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС

ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock

19.12.2024 Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы

Специалисты компаний «Конфидент» и «ICL Техно» провели тестирование и подтвердили, что СДЗ «ПР Dallas Lock Релиз 4» (версия 348.1) и «Релиз 5» (версия 397), а также СДЗ «УБ Dallas Lock<
16.12.2024 СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтв
22.11.2024 Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»

й работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек

29.10.2024 Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости

ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Ц
03.10.2024 СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с моноблоками HN-X730 и HN-G700

ли «Конфидент». Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и ООО «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили корректность совместной работы СДЗ

02.10.2024 Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

ании QTECH и «Конфидент» провели успешное тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости

30.09.2024 Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock

Компании Qtech и «Конфидент» провели тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости

17.09.2024 ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик с
12.08.2024 СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПК и моноблоками Inferit

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтв

Публикаций - 123, упоминаний - 407

Конфидент и организации, системы, технологии, персоны:

Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 104
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 9
Microsoft Corporation 25775 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
Intel Corporation 12811 7
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 6
Broadcom - VMware 2610 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 6
Qtech - Кьютэк 211 5
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Код Безопасности 812 5
R-Vision - Р-Вижн 267 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Orion soft - Орион софт - 315 4
Рубинтех 5 4
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 3
Эшелон НПО 150 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
9594 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
Рикор Холдинг - Rikor 173 3
ICL ГК - ICL Group 481 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Газпром ПАО 1493 2
Русский Холод ГК 3 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Группа Самолет 106 1
STG - Symphony Technology Group 7 1
Национальный НПФ - Национальный негосударственный пенсионный фонд 5 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Synergetic - Синергетик 9 1
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 82
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 47
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 30
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 28
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
Моноблок - Monoblock PC 1115 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 7
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 270 7
Microsoft Windows 16882 32
Linux OS 11533 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 14
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Microsoft Windows 10 1938 9
Broadcom - VMware vSphere 614 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Актив - Рутокен Guardant 70 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Linux - Debian GNU 567 6
Red Hat oVirt 64 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 6
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 6
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 6
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 5
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 4
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
Aladdin JaCarta PKI 90 4
Дмитриев Михаил 22 14
Кожемяка Егор 15 13
Рустамов Рустам 548 3
Иванов Владимир 68 2
Осипов Юрий 74 2
Шаврова Ксения 25 2
Назаренко Ирина 50 2
Березин Максим 144 1
Кузнецов Сергей 163 1
Овчинников Сергей 50 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Ирисов Алексей 6 1
Сидорюк Алексей 18 1
Щербаков Владимир 7 1
Петренко Сергей 33 1
Щеглов Петр 85 1
Бурков Сергей 7 1
Груданов Сергей 24 1
Эскин Сергей 39 1
Уздемир Сергей 8 1
Уваров Степан 2 1
Албычев Кирилл 9 1
Конусов Андрей 87 1
Голдбергс Алексей 5 1
Мыскин Роман 40 1
Кузнецов Константин 5 1
Покачалов Павел 1 1
Куприянов Сергей 14 1
Дудкина Юлия 3 1
Честнов Виктор 3 1
Епишин Олег 26 1
Кулик Анна 3 1
Закатов Константин 9 1
Антонов Вадим 5 1
Шитиков Иван 5 1
Оралов Владимир 17 1
Земсков Денис 1 1
Улогов Артем 3 1
Анохин Николай 2 1
Витков Павел 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1
Казахстан - Республика 6047 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Израиль 2856 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 35
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
CVE Details 4 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 10 1
ШАГ Компьютерная академия 5 1
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще