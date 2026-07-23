Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock рмы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости. Совместное применение

Отечественные вычислители и промышленные компьютеры серий Blok и Blok-S повышают безопасность компьютерных платформ «РТСофт-ВС» и разработчик линейки сертифицированных средств защиты информации Dallas Lock ЦЗИ «Конфидент» сообщили о завершении совместных испытаний. В рамках сотрудничест

Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock и испытаний собственных продуктов. Компании подтвердили поддержку событий системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» и Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock в Max

«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock рдили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие моноблоков и системных блоков

Шаг к комплексной безопасности: Kaspersky (KUMA) и Dallas Lock объединяют усилия для защиты цифровой среды имость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform с системой защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock. Об

Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». СУБД «Ятоба» ориентирована на

Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД «Ятоба» ориентирова

Доверенная операционная система и современные средства защиты: Astra Linux и Dallas Lock прошли испытания щиты информации ГК «Конфидент» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и системы защиты информации Dallas Lock Linux. По итогам комплексного тестирования стороны подписали официальный сертифик

«Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений дили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». В ходе испытаний инженеры пров

«Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления событиями информационной безопасности Komrad Enterprise SIEM и системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С». Сертификат совместимости от 14.01.2026 г. подтверждает корректную работу решений в связке. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Интеграция позво

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС» СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС». Пользователи и организации, пере

«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0 «Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 12.10.4.877 и

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных производителей. Об этом CNews сообщили представите

Система «Ред АДМ» версии 2 полностью совместима с Dallas Lock Linux и ЕЦУ Dallas Lock емы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» версии 2 с системой защиты информации Dallas Lock Linux и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock ИК5. Об этом CNews сообщили п

СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac s сообщили представители «Конфидент». Средство доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) разработки и производства Центра защиты информации ГК «Конфиде

СДЗ ПР Dallas Lock и Guardant ID V.2 полностью совместимы ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) и программно-аппаратного комплекса аутентификации и хранения д

WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемой оп

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Кон

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы «Тринити» полностью совместимы «Тринити Солюшнс» протестировали совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов «Тринити». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Специалис

СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с серверами серии Utinet Corenetic оф» подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов серии Utinet Corenetic. Об этом CNews сообщили представители «Конфиден

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4 пешно прошел испытания в составе СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux 5.8.306, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. В обнов

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31 Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно проше

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии с

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux и «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользователей – комплексное решение, включающее отеч

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock р управления (ЕЦУ) Dallas Lock; система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock Linux. Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспе

«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования ационной системы «Альт СП» («Альт СП Рабочая станция» релиз 10 и «Альт СП Сервер» релиз 10); СЗИ от НСД Dallas Lock Linux (версия 4.6.230 и выше) и программный комплекс «Альт Домен». Об этом CN

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России. В новой версии средства доверенной з

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и пер

Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных стимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации накладного типа Dallas Lock 8.0 и единым кроссплатформенным центром управления Dallas Lock. Об этом CN

«Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock

Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы Специалисты компаний «Конфидент» и «ICL Техно» провели тестирование и подтвердили, что СДЗ «ПР Dallas Lock Релиз 4» (версия 348.1) и «Релиз 5» (версия 397), а также СДЗ «УБ Dallas Lock<

СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтв

Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС» й работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек

Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Ц

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с моноблоками HN-X730 и HN-G700 ли «Конфидент». Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и ООО «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили корректность совместной работы СДЗ

Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock ании QTECH и «Конфидент» провели успешное тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости

Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock Компании Qtech и «Конфидент» провели тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости

ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик с