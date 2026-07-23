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Конфидент Dallas Lock DLP СЗИ ВИ система защиты информации
- СЗИ Dallas Lock — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур) является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент»
- Dallas Lock Linux — система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для использования на автономных персональных компьютерах и рабочих станциях в составе локальных вычислительных сетей. Продукт включает набор сертифицированных модулей: систему обнаружения и предотвращения вторжений, межсетевой экран, а также средство контроля съемных машинных носителей информации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.07.2026
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock
рмы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости. Совместное применение
|11.06.2026
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Отечественные вычислители и промышленные компьютеры серий Blok и Blok-S повышают безопасность
компьютерных платформ «РТСофт-ВС» и разработчик линейки сертифицированных средств защиты информации Dallas Lock ЦЗИ «Конфидент» сообщили о завершении совместных испытаний. В рамках сотрудничест
|02.06.2026
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Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock
и испытаний собственных продуктов. Компании подтвердили поддержку событий системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» и Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock в Max
|29.05.2026
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«Фэм» и «Конфидент» подтвердили совместимость российских ПК и моноблоков со средствами доверенной загрузки Dallas Lock
рдили корректную и стабильную работу моноблоков и десктопов «Фэм» со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие моноблоков и системных блоков
|25.05.2026
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Шаг к комплексной безопасности: Kaspersky (KUMA) и Dallas Lock объединяют усилия для защиты цифровой среды
имость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform с системой защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock. Об
|25.03.2026
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Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock
обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». СУБД «Ятоба» ориентирована на
|24.03.2026
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Создан импортонезависимый стек на основе совместимости СУБД Jatoba с продуктами линейки Dallas Lock
обработки данных, объединяющий возможности СУБД «Ятоба» и средств защиты информации (СЗИ) семейства Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». СУБД «Ятоба» ориентирова
|05.03.2026
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Доверенная операционная система и современные средства защиты: Astra Linux и Dallas Lock прошли испытания
щиты информации ГК «Конфидент» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и системы защиты информации Dallas Lock Linux. По итогам комплексного тестирования стороны подписали официальный сертифик
|25.02.2026
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«Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений
дили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». В ходе испытаний инженеры пров
|03.02.2026
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«Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности
Технологии» и ООО «Конфидент» завершили испытания и подтвердили двустороннюю совместимость системы управления событиями информационной безопасности Komrad Enterprise SIEM и системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С». Сертификат совместимости от 14.01.2026 г. подтверждает корректную работу решений в связке. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Интеграция позво
|29.01.2026
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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС»
СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС». Пользователи и организации, пере
|15.01.2026
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«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0
«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 12.10.4.877 и
|15.01.2026
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2
«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных производителей. Об этом CNews сообщили представите
|13.01.2026
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Система «Ред АДМ» версии 2 полностью совместима с Dallas Lock Linux и ЕЦУ Dallas Lock
емы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» версии 2 с системой защиты информации Dallas Lock Linux и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock ИК5. Об этом CNews сообщили п
|25.12.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac
s сообщили представители «Конфидент». Средство доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) разработки и производства Центра защиты информации ГК «Конфиде
|23.12.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock и Guardant ID V.2 полностью совместимы
ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) и программно-аппаратного комплекса аутентификации и хранения д
|20.11.2025
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WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы
компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемой оп
|22.10.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock и серверы SRV-Legion полностью совместимы
ия и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 3 v348.1) и серверов SRV-Legion. Об этом CNews сообщили представители «Кон
|09.10.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock и серверы «Тринити» полностью совместимы
«Тринити Солюшнс» протестировали совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов «Тринити». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент». Специалис
|15.09.2025
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СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с серверами серии Utinet Corenetic
оф» подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов серии Utinet Corenetic. Об этом CNews сообщили представители «Конфиден
|19.08.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4
пешно прошел испытания в составе СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux 5.8.306, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. В обнов
|15.08.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31
Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно проше
|14.08.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock 8.0
Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock
|16.07.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования
«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии с
|16.06.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux
и «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользователей – комплексное решение, включающее отеч
|05.06.2025
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Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock
р управления (ЕЦУ) Dallas Lock; система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) Dallas Lock Linux. Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспе
|28.04.2025
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«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования
ационной системы «Альт СП» («Альт СП Рабочая станция» релиз 10 и «Альт СП Сервер» релиз 10); СЗИ от НСД Dallas Lock Linux (версия 4.6.230 и выше) и программный комплекс «Альт Домен». Об этом CN
|31.03.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России
Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России. В новой версии средства доверенной з
|26.03.2025
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей
В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и пер
|06.02.2025
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Технологическое партнерство R-Vision и ГК «Конфидент» усилит мониторинг ИБ-событий и защиту данных
стимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации накладного типа Dallas Lock 8.0 и единым кроссплатформенным центром управления Dallas Lock. Об этом CN
|04.02.2025
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«Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС
ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock
|19.12.2024
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Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы
Специалисты компаний «Конфидент» и «ICL Техно» провели тестирование и подтвердили, что СДЗ «ПР Dallas Lock Релиз 4» (версия 348.1) и «Релиз 5» (версия 397), а также СДЗ «УБ Dallas Lock<
|16.12.2024
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СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit
Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтв
|22.11.2024
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Dallas Lock Linux защитит конфиденциальность пользователей операционной системы «Ред ОС»
й работы операционной системы «Ред ОС» и системы защиты конфиденциальной информации накладного типа Dallas Lock Linux. Теперь организации, находящиеся в процессе перехода на отечественный стек
|29.10.2024
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Серверы «Рикор» и СДЗ УБ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости
ЦЗИ ООО «Конфидент» и АО «Рикор Электроникс» подтвердили полную совместимость продуктов СДЗ УБ Dallas Lock и серверов серии «Рикор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент». Ц
|03.10.2024
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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с моноблоками HN-X730 и HN-G700
ли «Конфидент». Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и ООО «Мегаполис-Телеком регион» подтвердили корректность совместной работы СДЗ
|02.10.2024
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Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock
ании QTECH и «Конфидент» провели успешное тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости
|30.09.2024
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Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock
Компании Qtech и «Конфидент» провели тестирование совместной работы серверов серии QSRV со средствами доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) и базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock. Испытания продемонстрировали, что серверное оборудование полностью совместимо со средствами доверенной загрузки обоих уровней и корректно работает во всех режимах, вне зависимости
|17.09.2024
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ЕЦУ Dallas Lock полностью совместим с СУБД Jatoba
Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Газинформсервис», системный интегратор в области безопасности и разработчик с
|12.08.2024
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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПК и моноблоками Inferit
Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтв
Конфидент и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Михаил 22 14
|Кожемяка Егор 15 13
|Рустамов Рустам 548 3
|Иванов Владимир 68 2
|Осипов Юрий 74 2
|Шаврова Ксения 25 2
|Назаренко Ирина 50 2
|Березин Максим 144 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Смирнов Дмитрий 112 1
|Ирисов Алексей 6 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Щербаков Владимир 7 1
|Петренко Сергей 33 1
|Щеглов Петр 85 1
|Бурков Сергей 7 1
|Груданов Сергей 24 1
|Эскин Сергей 39 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Уваров Степан 2 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Конусов Андрей 87 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Мыскин Роман 40 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Покачалов Павел 1 1
|Куприянов Сергей 14 1
|Дудкина Юлия 3 1
|Честнов Виктор 3 1
|Епишин Олег 26 1
|Кулик Анна 3 1
|Закатов Константин 9 1
|Антонов Вадим 5 1
|Шитиков Иван 5 1
|Оралов Владимир 17 1
|Земсков Денис 1 1
|Улогов Артем 3 1
|Анохин Николай 2 1
|Витков Павел 14 1
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