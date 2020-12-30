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Конфидент
Dallas Lock DLP
СЗИ ВИ
система защиты информации


30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 1
25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия 5
14.09.2020 СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ 4
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 4
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 5
06.04.2020 Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС 3
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 2
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К 12
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 1
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 8
10.01.2018 СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ 3
10.01.2018 СЗИ ВИ Dallas Lock успешно прошла сертификационные испытания 6
30.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 подтвердила совместимость с MaxPatrol SIEM 5
15.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0 4
17.04.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock с разъемом М.2 прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России 9
03.04.2017 «Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock 6
13.03.2017 «Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК 5
28.02.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart 4
30.12.2016 «Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock 8
02.12.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock прошло сертификационные испытания 9
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken 4
23.09.2016 «Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux 5
15.09.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken 5
01.08.2016 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д." 4
19.07.2016 СЗИ НСД Dallas Lock Linux получила сертификат ФСТЭК России 5
16.05.2016 СЗИ от НСД Dallas Lock Linux совместима с электронными ключами eToken 3
28.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С проанализирована на уязвимости по новым требованиям ФСТЭК России 2
15.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД 3
08.02.2016 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России 6
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 1
08.09.2015 Готовятся в выпуску обновления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «К» 12
28.08.2015 «Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей 2
26.08.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с ОС Windows 10 2
29.07.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с InfoWatch Traffic Monitor 3
25.05.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с «Контуром ИБ SearchInform 4.0» 2
21.05.2015 База уязвимостей RedCheck сопоставлена с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 1
22.04.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с «Рутокен ЭЦП Flash» и «Рутокен ЭЦП Bluetooth» 3
03.12.2014 Обновленные версии СЗИ от НСД Dallas Lock прошли инспекционный контроль во ФСТЭК России 6
21.05.2014 Обновленная версия СЗИ от НСД Dallas Lock прошла инспекционный контроль во ФСТЭК 3
02.09.2013 В продажу поступила сертифицированная ФСТЭК СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-C 5

Публикаций - 43, упоминаний - 188

Конфидент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Конфидент 56 34
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Ред Софт - Red Soft 246 2
VMware 1830 2
Microsoft Corporation 11168 2
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Эшелон НПО 56 1
Код Безопасности 365 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Oracle Corporation 3363 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Intel Corporation 4204 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ 2208 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Пресненский районный суд города Москвы 3 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 17
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 6
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 61 3
ARM64 - Архитектура процессора 1020 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
Gigabit Ethernet 362 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
DDR - Double data rate 1077 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Microsoft Windows 10 6676 18
Linux OS 4276 8
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 5
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 131 5
Microsoft Windows XP 906 4
Aladdin eToken Management System 71 3
VMware ESXi 142 3
Java - Язык программирования 1180 3
Microsoft Windows 856 3
Aladdin JaCarta 147 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
SUSE openSUSE 57 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Ред ОС 239 2
Linux - Debian GNU 273 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 6 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
Актив - Рутокен S 20 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Microsoft DirectX 330 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Gemalto SafeNet eToken 121 1
Microsoft Windows Server 2003 145 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
ISBC Esmart Token 8 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
ISBC Esmart Reader 8 1
Алтэкс-Софт RedCheck 8 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Aladdin JaCarta LT 23 1
Aladdin JaCarta PRO 21 1
Кожемяка Егор 12 10
Рустамов Рустам 169 2
Иванов Владимир 43 2
Щербаков Владимир 3 1
Бурков Сергей 2 1
Уздемир Сергей 6 1
Уваров Степан 2 1
Албычев Кирилл 7 1
Голдбергс Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральное законодательство 254 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Коррупция 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769486, в очереди разбора - 673170.
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