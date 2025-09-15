Разделы

СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с серверами серии Utinet Corenetic

Компании «Конфидент» и «Компьютерпроф» подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов серии Utinet Corenetic. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Специалисты Центра защиты информации «Конфидент» и ООО «Компьютерпроф» провели испытания и подтвердили полную совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397) и серверов серии Utinet Corenetic. Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock с оборудованием Utinet Corenetic не зависит от используемой операционной системы.

Теперь пользователи и организации, которые собираются перейти на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти взаимодополняющие продукты.

Совместимое оборудование: серверы Utinet Corenetic R510, Corenetic R515, Corenetic R520, Utinet Corenetic R525, Corenetic R415 K112-12N, Corenetic R425 A216-8N, Corenetic R425 A220-12N, Corenetic R425 A229-8N.

СДЗ ПР Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС). Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

Серверы серии Utinet Corenetic – серверы от российского производителя ИТ-решений, зарегистрированных в реестре российской продукции, а также имеющих заключение Минпромторга России.

