Utinet Corenetic


Серверы UTINET Corenetic – обеспечивают большие функциональные возможности. Благодаря сочетанию процессоров, объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора демонстрируют высокую производительность в ряде ресурсоемких сред. Серверы UTINET представлены как в государственных, так и в коммерческих учреждениях на территории Российской Федерации.

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с серверами серии Utinet Corenetic 1
28.11.2023 Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер» 1
15.04.2022 UTINET Glovirt — российская система виртуализации вычислительных ресурсов 1
14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Utinet Corenetic и организации, системы, технологии, персоны:

Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 360 1
Fujitsu 2055 1
AMD - Advanced Micro Devices 4398 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2264 1
Broadcom - VMware 2437 1
Код Безопасности 668 1
Dell EMC 5060 1
Lenovo Group 2324 1
Intel Corporation 12425 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3270 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21495 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3120 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6514 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9887 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2749 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 968 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 802 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2353 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 61 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1619 1
DDR - Double data rate 2848 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1038 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2558 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12133 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 738 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2121 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1834 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 224 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1935 2
ALMI AlterOS 99 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 501 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 115 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 99 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 60 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 41 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 135 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 87 1
Utinet Glovirt 4 1
Utinet R - серия серверов 2 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 1
Linux OS 10633 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Linux - Debian GNU 514 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 130 1
Utinet UThin 1 1
Евдокимов Максим 27 2
Кадомский Вячеслав 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6705 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

