Серверы UTINET Corenetic – обеспечивают большие функциональные возможности. Благодаря сочетанию процессоров, объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора демонстрируют высокую производительность в ряде ресурсоемких сред. Серверы UTINET представлены как в государственных, так и в коммерческих учреждениях на территории Российской Федерации.