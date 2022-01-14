Разделы

ПО Софт Техника
|

Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

Utinet Corenetic – это компьютерные средства санкционно устойчивой инфраструктуры, построенные на базе отечественных комплектующих. В линейке устройств Utinet восемь серверов, а также СХД на базе отечественных компонентов и сетевое оборудование корпоративного класса.

Компания Utinet - производитель серверов, сетевого оборудования, СХД на базе отечественных компонентов из Санкт-Петербурга. Продукты и решения Utinet присутствуют в каталоге Минпромторга.

AlterOS – операционная система, разработанная специалистами ГК АЛМИ на базе новейшего ядра Linux. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса
Бизнес

AlterOffice – многофункциональный офисный пакет, также созданный ГК АЛМИ в рамках стратегии импортозамещения. Внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минкомсвязи от 12.10.2020 №522).

Группа компаний АЛМИ основана в 2001 г. Среди основных компетенций ГК АЛМИ: разработка ПО в рамках стратегии импортозамещения, системная интеграция, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, цифровая трансформация и сквозные цифровые технологии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет

Windows через четверть века жизни избавилась от привычки искать драйверы там, где их не может быть

Создатель сверхзащищенного мессенджера Signal ушел с поста гендиректора. Его заменил сооснователь Whatsapp

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

Microsoft устроила новогодний обвал Exchange

В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022