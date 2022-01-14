Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

Utinet Corenetic – это компьютерные средства санкционно устойчивой инфраструктуры, построенные на базе отечественных комплектующих. В линейке устройств Utinet восемь серверов, а также СХД на базе отечественных компонентов и сетевое оборудование корпоративного класса.

Компания Utinet - производитель серверов, сетевого оборудования, СХД на базе отечественных компонентов из Санкт-Петербурга. Продукты и решения Utinet присутствуют в каталоге Минпромторга.

AlterOS – операционная система, разработанная специалистами ГК АЛМИ на базе новейшего ядра Linux. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

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AlterOffice – многофункциональный офисный пакет, также созданный ГК АЛМИ в рамках стратегии импортозамещения. Внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минкомсвязи от 12.10.2020 №522).

Группа компаний АЛМИ основана в 2001 г. Среди основных компетенций ГК АЛМИ: разработка ПО в рамках стратегии импортозамещения, системная интеграция, внедрение и сопровождение перехода органов государственной власти и госкорпораций на импортозамещающее ПО, цифровая трансформация и сквозные цифровые технологии.