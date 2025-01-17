Киберпротект - Кибер Бэкап

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«Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь» Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образов

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ГАЗ внедрил систему резервного копирования «Кибер бэкап» Единая система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развёрнута на производственной площадке в Нижнем Новгороде и на других предприятиях ГАЗа, российского производителя транспорта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберп