Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Киберпротект Кибер Бэкап

Киберпротект - Кибер Бэкап

Кибер Бэкап — решение для резервного копирования и восстановления ИТ-систем. Кибер Бэкап входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№4160 и №4161). Обладает версией, сертифицированной ФСТЭК России (№4337 от 11.12.2020).


17.01.2025 Российская парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» защищает данные при помощи «Кибер Бэкапа»

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» внедрена в «Рив Гош» — российской сети парфюмерии и косметики. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Одним из важных направлений пересмотра бизнес-процессов
24.12.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая версия продолжает реализацию стратегии всестороннего развития продукта для удовлетворения запросов российских заказчиков из разных сегментов с инфраструктурами любого м
20.11.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» внедрена в «Газпромтранс» — дочернем предприятии и едином грузоотправителе «Газпрома». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект». С 2019 г. в «Газпромтрансе» реал
25.10.2024 «Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия

и инфраструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании. Сертификат соответствия номе
11.10.2024 «ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»

«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект», что позволило заместить продукты зарубежных производите
09.10.2024 «Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям

иберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования данных «Кибер Бэкап Облачный» на фоне развития в продукте новой функциональности, направленной на инт
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развит
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»

вердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной р
03.09.2024 «Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro,
29.08.2024 Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»

ли в качестве полноценной замены зарубежного ПО для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» — флагманский продукт компании «Киберпротект». Решение обеспечило защиту и хране
09.08.2024 Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап»

я, восстановления и защиты данных от компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкапу». На сегодняшний день «Кибер Бэкап» защищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функцио
02.08.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкап» развернута в промышленной группе «Векпром» — инжинирингово-технологической компа
23.07.2024 Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных

ых в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представи
02.07.2024 В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты

ожно просматривать в режиме «только чтение» с помощью «Проводника» или других файловых менеджеров. «Кибер Бэкап Персональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, котора
31.05.2024 ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута в ТКП — исполнительном органе национальной Системы взаиморасчётов на

21.05.2024 «Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

т утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise
24.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»

«Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение, которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять

23.04.2024 «Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский»

ребованиям заказчика удовлетворял продукт компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер Бэкап». «В рамках развития нашей ИТ-инфраструктуры мы решили сотрудничать с российской

01.02.2024 «Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов»

исты ИТ-команды предприятия остановили свой выбор на флагманском решении компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкап» — безопасном и защищенном от уязвимостей отечественном программном продукте, кот
18.01.2024 «Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate

ераторе сети коммерческих дата-центров в России. Новый ЦОД обеспечивает работу таких сервисов, как «Кибер Бэкап Облачный» и «Кибер Бэкап Персональный». «Киберпротект» арендует инфраструк
14.12.2023 В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности

ания, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего решения — Кибер бэкап 16.5. В новой версии появились расширенные возможности работы с СУБД на основе Po
04.12.2023 ГК Softline помогла Larta Glass защитить критически важные данные

и услуг, помогла компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения «Кибер бэкап». В результате проекта была повышена отказоустойчивость критически важных систем

30.11.2023 Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных

ов и услуг, обеспечила безопасность данных и информационных систем «Цифра банк» при помощи решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softlin
22.11.2023 Подтверждена совместимость Communigate Pro с «Кибер бэкап»

Компания СБК сообщила о технологической совместимости своей платформы Communigate Pro и системы резервного копирования Кибер бэкап компании «Киберпротект». Решения компаний СБК и «Киберпротект» полностью совместимы, это показало тестирование продуктов. Система «Кибер бэкап» позволяет сохранять резервные

11.10.2023 AGC Glass Russia внедрила систему резервного копирования на базе «Кибер бэкапа»

Russia отдали предпочтение флагманскому продукту «Киберпротекта» — системе резервного копирования «Кибер бэкап». На выбор повлияли функционал ПО, известность на рынке и тот факт, что это отече
29.09.2023 ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость

серверы российского вендора «Инферит», решение для резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап», а также платформу виртуализации HOSTVM. Таким образом, была организована защита
27.09.2023 Система «Кибер бэкап 16» получила сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия

ого программного обеспечения, сообщила, что ее флагманский продукт, система резервного копирования «Кибер бэкап» версии 16, получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню дов
27.09.2023 Система резервного копирования «Кибер Бэкап 16» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

37, выданный 11 декабря 2020 г., был переоформлен 19 сентября 2023 г. Сертификат подтверждает, что «Кибер Бэкап» является программным средством резервного копирования и восстановления информаци
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее

уктуру и использовать объектное облачное хранилище S3 как место назначения для резервных копий СРК «Кибер бэкап». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Компания «Киберпр
22.09.2023 Система резервного копирования «Кибер бэкап» защищает данные НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта

сскоязычный интерфейс. Специалисты ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» остановили свой выбор на решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект», функционал и возможности которого полностью

21.08.2023 M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап»

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил спектр катастрофоустойчивых сервисов, внедрив систему резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер бэкап» российского разработчика «Киберпротект». Программное обеспечение «Кибер бэкап» включено в реестр отечественного ПО. «Всё чаще бизнесу требуется замена импортного ПО, особенн
03.08.2023 «Кибер бэкап» помогает группе «Примари» защищать чувствительные данные

Группа «Примари», системный интегратор с 15-летней экспертизой в сфере информационной безопасности, внедрил систему резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап». Оно не только защищает корпоративные данные компании, но и обеспечивает высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры конечных заказчиков группы компаний. Об этом CNews сообщили

01.08.2023 «Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образов
29.06.2023 Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап»

сий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской системой резервного копирования «Кибер бэкап 16». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний система у
22.06.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16»

й совместной работы продуктов собственной разработки: СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер бэкап 16». Тестирование показало совместимость и корректность их одновременного использ
15.05.2023 «Кибер бэкап персональный» защитит от потери данные на домашних компьютерах

сийский разработчик систем резервного копирования, представил продукт для домашних пользователей – «Кибер бэкап персональный». Программа позволяет создавать резервные копии данных и хранить их

10.05.2023 Подтверждена совместимость продуктов Space и «Киберпротект»

В ходе серии тестовых испытаний подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы резервного копирования «Кибер бэкап» по схеме без использования агентов в гостевых виртуальных машинах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект», разработчика системы «Кибер бэкап». Благодаря
05.05.2023 ГАЗ внедрил систему резервного копирования «Кибер бэкап»

Единая система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развёрнута на производственной площадке в Нижнем Новгороде и на других предприятиях ГАЗа, российского производителя транспорта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберп
26.04.2023 «Кибер бэкап 16» расширяет возможности резервного копирования СУБД и виртуальных сред

опирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила новую версию системы «Кибер бэкап 16» для корпоративных заказчиков. Шестнадцатая версия системы резервного копирова

Публикаций - 96, упоминаний - 172

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 79
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 16
Softline - Софтлайн 2810 13
Microsoft Corporation 24623 13
Broadcom - VMware 2359 12
Oracle Corporation 6687 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 7
Veeam Software 318 7
Orion soft - Орион софт - 103 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Код Безопасности 616 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
8213 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Хост ГК - HostVM 46 3
Hystax - Хайстекс 13 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 3
SoftClub - СофтКлуб 156 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
ЦВТ 71 3
Галактика - Корпорация 1467 2
Крок - Croc 1777 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Fujitsu 2041 2
Baum - Baum Inform - Баум НПО 20 2
Infoland - Инфолэнд - 9 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Huawei 3932 2
Ростелеком 9699 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Газпром ПАО 1342 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Газпром нефть 618 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Honda - Acura 18 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
Росагролизинг 10 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Tesla Motors 396 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
МК Рустек 3 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
AGC Glass - Эй Джи Си Борский стекольный завод, БСЗ 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 85
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 59
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 28
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 22
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 10
OpenStack 488 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 20
Linux OS 9936 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 11
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 9
VK WorkMail - Почта+ 22 9
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 8
Microsoft Exchange 1714 8
Broadcom - VMware vSphere 554 7
Microsoft Windows 15656 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 6
OpenNebula 39 6
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 4
Новые облачные технологии - МойОфис 777 4
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 4
Red Hat oVirt 41 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 4
Orion soft - Proxima DB 36 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
Linux - Debian GNU 463 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 3
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 3
Huawei nova - Серия смартфона 63 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Softline - DeskWork 117 3
Крючков Андрей 21 8
Валиуллин Алмаз 9 6
Шаров Сергей 10 4
Рустамов Рустам 412 3
Орловский Михаил 11 3
Бочерова Елена 30 3
Лебедев Сергей 47 3
Трандин Сергей 91 2
Исаев Дмитрий 42 2
Полозова Анна 2 2
Логачева Наталья 3 2
Карпицкий Олег 70 2
Березин Максим 111 2
Варнавская Дарья 2 2
Тимченко Екатерина 2 2
Романова Ирина 6 2
Войтехович Валентин 2 2
Пупышева Анна 2 2
Дручинин Кирилл 1 1
Евдокимов Максим 27 1
Сёмина Анна 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Галкин Николай 104 1
Нефедов Владислав 13 1
Волков Михаил 61 1
Ахмедов Руслан 5 1
Климов Иван 24 1
Мельников Руслан 18 1
Минаев Андрей 15 1
Попов Игорь 15 1
Катков Сергей 7 1
Тульчинский Станислав 57 1
Босенко Павел 18 1
Швец Денис 4 1
Едренкин Анатолий 13 1
Агеев Денис 21 1
Семенчук Константин 4 1
Катаев Юрий 1 1
Виноградов Сергей 11 1
Виноградова Леся 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Европа 21767 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 1
Ближний Восток 2942 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Америка Латинская 1811 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 43 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 29 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 31
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще