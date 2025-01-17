Киберпротект Кибер Бэкап
Кибер Бэкап — решение для резервного копирования и восстановления ИТ-систем. Кибер Бэкап входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№4160 и №4161). Обладает версией, сертифицированной ФСТЭК России (№4337 от 11.12.2020).
|17.01.2025
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Российская парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» защищает данные при помощи «Кибер Бэкапа»
Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» внедрена в «Рив Гош» — российской сети парфюмерии и косметики. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Одним из важных направлений пересмотра бизнес-процессов
|24.12.2024
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«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2
Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.2. Новая версия продолжает реализацию стратегии всестороннего развития продукта для удовлетворения запросов российских заказчиков из разных сегментов с инфраструктурами любого м
|20.11.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные «Газпромтранса»
Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» внедрена в «Газпромтранс» — дочернем предприятии и едином грузоотправителе «Газпрома». Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект». С 2019 г. в «Газпромтрансе» реал
|25.10.2024
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«Кибер Бэкап 17» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия
и инфраструктурного программного обеспечения, сообщила об обновлении сертификата ФСТЭК России для «Кибер Бэкап 17», новейшей версии флагманского продукта компании. Сертификат соответствия номе
|11.10.2024
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«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»
«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект», что позволило заместить продукты зарубежных производите
|09.10.2024
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«Кибер Бэкап Облачный» набирает популярность благодаря новым функциям
иберпротект» отметила рост популярности своего облачного решения для резервного копирования данных «Кибер Бэкап Облачный» на фоне развития в продукте новой функциональности, направленной на инт
|04.10.2024
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«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1
Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развит
|01.10.2024
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ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»
вердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных
|06.09.2024
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«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов
«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной р
|03.09.2024
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«Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL
Компания «Киберпротект» сообщила о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.07» с поддержкой PostgreSQL, СУБД на ее основе, включая Postgres Pro,
|29.08.2024
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Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»
ли в качестве полноценной замены зарубежного ПО для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» — флагманский продукт компании «Киберпротект». Решение обеспечило защиту и хране
|09.08.2024
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Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап»
я, восстановления и защиты данных от компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкапу». На сегодняшний день «Кибер Бэкап» защищает большой объем важных данных КМЗ. Сотрудники предприятия оценили функцио
|02.08.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные ПГ «Векпром», интегратора высокотехнологичного оборудования
Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкап» развернута в промышленной группе «Векпром» — инжинирингово-технологической компа
|23.07.2024
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Jatoba и «Кибер Бэкап» помогут избежать сбоев и потери данных
ых в случае киберинцидентов. Сертификат совместимости СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап» подтверждает корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представи
|02.07.2024
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В «Кибер Бэкап Персональный» добавлены новые инструменты
ожно просматривать в режиме «только чтение» с помощью «Проводника» или других файловых менеджеров. «Кибер Бэкап Персональный» — система резервного копирования для домашних пользователей, котора
|31.05.2024
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ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных
Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер Бэкап» развёрнута в ТКП — исполнительном органе национальной Системы взаиморасчётов на
|21.05.2024
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«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»
т утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise
|24.04.2024
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«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»
«Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение, которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять
|23.04.2024
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«Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский»
ребованиям заказчика удовлетворял продукт компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер Бэкап». «В рамках развития нашей ИТ-инфраструктуры мы решили сотрудничать с российской
|01.02.2024
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«Кибер Бэкап» сохраняет важные данные лидера двигателестроения для авиации — ПАО «ОДК-Кузнецов»
исты ИТ-команды предприятия остановили свой выбор на флагманском решении компании «Киберпротект» — «Кибер Бэкап» — безопасном и защищенном от уязвимостей отечественном программном продукте, кот
|18.01.2024
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«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate
ераторе сети коммерческих дата-центров в России. Новый ЦОД обеспечивает работу таких сервисов, как «Кибер Бэкап Облачный» и «Кибер Бэкап Персональный». «Киберпротект» арендует инфраструк
|14.12.2023
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В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности
ания, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего решения — Кибер бэкап 16.5. В новой версии появились расширенные возможности работы с СУБД на основе Po
|04.12.2023
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ГК Softline помогла Larta Glass защитить критически важные данные
и услуг, помогла компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения «Кибер бэкап». В результате проекта была повышена отказоустойчивость критически важных систем
|30.11.2023
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Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных
ов и услуг, обеспечила безопасность данных и информационных систем «Цифра банк» при помощи решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители Softlin
|22.11.2023
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Подтверждена совместимость Communigate Pro с «Кибер бэкап»
Компания СБК сообщила о технологической совместимости своей платформы Communigate Pro и системы резервного копирования Кибер бэкап компании «Киберпротект». Решения компаний СБК и «Киберпротект» полностью совместимы, это показало тестирование продуктов. Система «Кибер бэкап» позволяет сохранять резервные
|11.10.2023
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AGC Glass Russia внедрила систему резервного копирования на базе «Кибер бэкапа»
Russia отдали предпочтение флагманскому продукту «Киберпротекта» — системе резервного копирования «Кибер бэкап». На выбор повлияли функционал ПО, известность на рынке и тот факт, что это отече
|29.09.2023
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ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость
серверы российского вендора «Инферит», решение для резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап», а также платформу виртуализации HOSTVM. Таким образом, была организована защита
|27.09.2023
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Система «Кибер бэкап 16» получила сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия
ого программного обеспечения, сообщила, что ее флагманский продукт, система резервного копирования «Кибер бэкап» версии 16, получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню дов
|27.09.2023
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Система резервного копирования «Кибер Бэкап 16» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия
37, выданный 11 декабря 2020 г., был переоформлен 19 сентября 2023 г. Сертификат подтверждает, что «Кибер Бэкап» является программным средством резервного копирования и восстановления информаци
|25.09.2023
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Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее
уктуру и использовать объектное облачное хранилище S3 как место назначения для резервных копий СРК «Кибер бэкап». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Компания «Киберпр
|22.09.2023
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Система резервного копирования «Кибер бэкап» защищает данные НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта
сскоязычный интерфейс. Специалисты ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» остановили свой выбор на решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект», функционал и возможности которого полностью
|21.08.2023
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M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап»
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил спектр катастрофоустойчивых сервисов, внедрив систему резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер бэкап» российского разработчика «Киберпротект». Программное обеспечение «Кибер бэкап» включено в реестр отечественного ПО. «Всё чаще бизнесу требуется замена импортного ПО, особенн
|03.08.2023
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«Кибер бэкап» помогает группе «Примари» защищать чувствительные данные
Группа «Примари», системный интегратор с 15-летней экспертизой в сфере информационной безопасности, внедрил систему резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап». Оно не только защищает корпоративные данные компании, но и обеспечивает высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры конечных заказчиков группы компаний. Об этом CNews сообщили
|01.08.2023
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«Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь»
Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образов
|29.06.2023
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Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап»
сий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской системой резервного копирования «Кибер бэкап 16». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний система у
|22.06.2023
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Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с СРК «Кибер бэкап 16»
й совместной работы продуктов собственной разработки: СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер бэкап 16». Тестирование показало совместимость и корректность их одновременного использ
|15.05.2023
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«Кибер бэкап персональный» защитит от потери данные на домашних компьютерах
сийский разработчик систем резервного копирования, представил продукт для домашних пользователей – «Кибер бэкап персональный». Программа позволяет создавать резервные копии данных и хранить их
|10.05.2023
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Подтверждена совместимость продуктов Space и «Киберпротект»
В ходе серии тестовых испытаний подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы резервного копирования «Кибер бэкап» по схеме без использования агентов в гостевых виртуальных машинах. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект», разработчика системы «Кибер бэкап». Благодаря
|05.05.2023
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ГАЗ внедрил систему резервного копирования «Кибер бэкап»
Единая система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развёрнута на производственной площадке в Нижнем Новгороде и на других предприятиях ГАЗа, российского производителя транспорта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберп
|26.04.2023
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«Кибер бэкап 16» расширяет возможности резервного копирования СУБД и виртуальных сред
опирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила новую версию системы «Кибер бэкап 16» для корпоративных заказчиков. Шестнадцатая версия системы резервного копирова
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|Бочерова Елена 30 3
|Лебедев Сергей 47 3
|Трандин Сергей 91 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Полозова Анна 2 2
|Логачева Наталья 3 2
|Карпицкий Олег 70 2
|Березин Максим 111 2
|Варнавская Дарья 2 2
|Тимченко Екатерина 2 2
|Романова Ирина 6 2
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|Дручинин Кирилл 1 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Сёмина Анна 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Галкин Николай 104 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Волков Михаил 61 1
|Ахмедов Руслан 5 1
|Климов Иван 24 1
|Мельников Руслан 18 1
|Минаев Андрей 15 1
|Попов Игорь 15 1
|Катков Сергей 7 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Босенко Павел 18 1
|Швец Денис 4 1
|Едренкин Анатолий 13 1
|Агеев Денис 21 1
|Семенчук Константин 4 1
|Катаев Юрий 1 1
|Виноградов Сергей 11 1
|Виноградова Леся 8 1
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