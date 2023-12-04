ГК Softline помогла Larta Glass защитить критически важные данные

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения «Кибер бэкап». В результате проекта была повышена отказоустойчивость критически важных систем и обеспечен высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Larta Glass — производитель листового стекла, стекла с покрытием и зеркал. Недавно в состав группы компаний вошел третий завод, построенный с участием NSG Group.

Для обеспечения непрерывности бизнеса ранее резервное копирование в международной компании Guardian Industries проводилось с помощью продуктов одного из зарубежных разработчиков. Система резервного копирования была установлена в головном офисе компании, откуда сервис предоставлялся для всех филиалов, в том числе и российских. В связи с выделением подразделения организации на территории России в самостоятельную структуру Larta Glass потребовалось в кратчайшие сроки организовать собственную систему бэкапирования с возможностью централизованного управления. Перестроить инфраструктуру клиенту необходимо было в сжатые сроки без остановки бизнес-процессов. Для того, чтобы найти подходящее российское решение, компания обратилась к команде Softline, поскольку была уверена в экспертизе ее специалистов. Ранее экспертами ГК Softline был выполнен ряд проектов для головной организации. В этот раз компании необходимо было решение, схожее по функционалу с системой, с помощью которой уже выполнялось резервное копирование производственных систем. Кроме того, проводить внедрение и настройку клиент планировал своими силами, поэтому одним из требований к системе была возможность быстрого и легкого внедрения нового ПО.

«Исходя из требований, озвученных клиентом, мы предложили комплексное решение для резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап». Важно отметить, что решение обеспечивает защиту от вирусов-шифровальщиков и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Клиент протестировал предложенный нами продукт и убедился в его широком функционале. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу «Кибер бэкапа» специалист Larta Glass смог быстро активировать и развернуть систему и настроить планы резервного копирования, тем самым обеспечив комплексную защиту данных», — сказала Анна Пупышева, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Для успешного функционирования нашего бизнеса необходима бесперебойная работа ИТ-систем. С помощью экспертов ГК Softline мы смогли быстро определиться с новым решением и перейти на кроссплатформенную систему резервного копирования. Уже больше года для всех бизнес-систем нашей компании работает «Кибер бэкап», гарантируя нам сокращение ожидаемого время восстановления систем в случае сбоя и повышение надежности хранения данных резервных копий. Кроме того, функционал миграции, заложенный в «Кибер бэкапе», позволит нам легко и без потери данных перейти на новую российскую платформу виртуализации так же, как из виртуальной среды мигрировать на физическую. Для нас ценно то, что система проста в управлении и легко встраивается в ИТ-инфраструктуру, предоставляя возможность решать задачи в локальных, облачных и гибридных средах. Мы оценили высокую скорость копирования «Кибер бэкапа» и мгновенный запуск виртуальных машин из резервных копий, благодаря чему минимизируется время восстановления критичной информации. Таким образом, мы полностью уверены в защите всех данных в бизнес-сегменте сети организации», — сказал Георгий Юруков, специалист ИТ-систем Larta Glass.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.