Softline - Develonica - Девелоника

ку качества систем, проведение маркетинговых исследований и коммуникацию с рынком. Юрий Овчаренко, « Девелоника »: Главный тренд для всех нас — все еще импортозамещение, ведь это задача не одного

е «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд « Девелоника », по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие в

Компания « Девелоника » (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии

Компания « Девелоника » вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания « Девелоника » стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, техноло

компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания « Девелоника » занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбина

« Девелоника » (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширен

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по разработке интернет-представительства МРСК Северо-Запада. Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы управления несколько са

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по созданию веб-сайта для компании «Москва Карго». Обновленный интернет-ресурс имеет современный дизайн и расширенные возможности для дистанци

Компания Develonica , входящая в группу компаний Softline, завершила проект по созданию многофункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавт