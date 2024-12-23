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Softline Develonica Девелоника

Softline - Develonica - Девелоника

Девелоника — разработчик индивидуальных ИТ-решений группы компаний Softline. Реализует  цикл заказной разработки по созданию программного ядра бизнеса: от гипотезы до внедрения, сопровождения и развития. Девелоника – это 3 центра разработки в России: Кострома, Ижевск, Москва. в 3 бизнес-юнитах — ООО «Аплана. Центр Разработки», ООО «Центр Высоких Технологий», ООО «ММТР технологии», которые предоставляют услуги по разработке программного обеспечения для всех отраслей.

 

 

Роман Смирнов, Коммерческий директор, Девелоника (ГК Softline) "18+ или делимся опытом"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва


23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии

ку качества систем, проведение маркетинговых исследований и коммуникацию с рынком. Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Главный тренд для всех нас — все еще импортозамещение, ведь это задача не одного
29.11.2024 «Девелоника» разработала устройство и приложение для самостоятельного определения пациентами состояния легких

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является

11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг (входит в ГК Softline),
07.08.2024 «Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России

е «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд «Девелоника», по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие в
23.04.2024 «Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения

Компания «Девелоника» (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии

19.01.2024 Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО

Компания «Девелоника» вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных

02.10.2023 «Девелоника» в 33 раза увеличила производительность онлайн-сервиса регионального портала госуслуг

Компания «Девелоника» (ГК Softline), предоставляющая экспертизу по заказной и платформенной разработке,
28.09.2023 «Девелоника» (ГК Softline) заняла первое место в независимом Рейтинге компаний по заказной разработке ПО - 2023

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания «Девелоника» стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, техноло
17.04.2023 «Девелоника» (ГК Softline) автоматизировала документооборот и наряд-задания для Высокогорского горно-обогатительного комбината

компаний НПРО «Урал», — одно из старейших горно-обогатительных предприятий Урала. Сегодня компания «Девелоника» занимается разработкой и внедрением сервиса электронных наряд-заданий для комбина
20.02.2023 «Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотечного креди
15.07.2022 «Девелоника» и Agora стали партнерами

«Девелоника» (ГК Softline) и Agora расширят продуктовое предложение настройки порталов по работе с клиентами и поставщиками. В тандеме компании предлагают потенциальным крупным клиентам расширен
03.02.2015 Develonica создала многофункциональный портал для МРСК Северо-Запада

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по разработке интернет-представительства МРСК Северо-Запада. Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы управления несколько са
17.12.2014 Develonica разработала сайт для «Москва Карго»

Компания Develonica (входит в ГК Softline) завершила проект по созданию веб-сайта для компании «Москва Карго». Обновленный интернет-ресурс имеет современный дизайн и расширенные возможности для дистанци
19.09.2014 Develonica создала систему электронного документооборота в МАГЭ

Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по автоматизации документооборота и системы управления взаимодействием сотрудников московского филиала МАГЭ. Разработанное решение позволило
03.07.2014 Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто»

Компания Develonica, входящая в группу компаний Softline, завершила проект по созданию многофункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавт
22.05.2014 Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха

Компания Develonica, входящая в ГК Softline, завершила проект по построению системы «электронный офис» для Администрации республики Саха (Якутия). Созданный многофункциональный портал позволил оптимизир
03.04.2014 Департамент разработки информационных систем Softline будет работать под брендом Develonica

Компания Softline объявила о выделении собственного департамента разработки в самостоятельную организацию и о ее включении в структуру ГК Softline. Новая компания Develonica продолжит заниматься созданием заказных информационных систем, начиная с сайтов и заканчивая комплексными решениями, сообщили CNews в Softline. По словам Игоря Боровикова, председате

Публикаций - 133, упоминаний - 160

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2900 132
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 92
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 88
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 86
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 85
Softline - Polymatica - Полиматика 176 84
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 63
SoftClub - СофтКлуб 156 62
Softline - Инженер ТЦ 68 62
ЦВТ 71 62
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 31
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 31
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 130 28
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 27
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 26
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 23
Microsoft Corporation 24746 8
Google LLC 11885 6
Softline - Инферит - Инферит ОС 60 6
АйТи - Аплана Группа компаний 173 5
Softline Holding - Noventiq 63 5
Softline - Инферит - Инферит Облако 55 5
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 4
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Oracle Corporation 6740 3
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Diasoft - Диасофт 908 3
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Казахстан - Республика 5596 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 6
Беларусь - Белоруссия 5768 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 4
Россия - СФО - Новосибирск 4368 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 485 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1690 3
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 958 3
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1030 2
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Россия - СФО - Иркутская область 1134 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2982 2
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Россия - Восточная Сибирь 265 2
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Индия - Bharat 5501 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 2
Ближний Восток 2967 2
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Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 299 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 614 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 55
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1984 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1923 4
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TAdviser - Центр выбора технологий 402 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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