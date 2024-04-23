«Девелоника» (ГК Softline) разработала ПО и провела редизайн веб-приложения видеонаблюдения крупного оператора цифрового телевидения

Компания «Девелоника» (ГК Softline) не первый год сотрудничает с бизнесом в медиа- и телеком-индустрии и предоставляет рынку экспертизу по заказной и платформенной разработке. Реализация проекта и внедрение новых настроек пользовательской среды веб-приложения позволили отечественному оператору существенно повысить конкурентное преимущество и лояльность конечного потребителя. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Опыт многолетнего сотрудничества и ряд успешно выполненных задач стали для заказчика определяющими критериями при выборе подрядчика на крупный проект. В существующем контуре организации функционировало несколько платформ, в том числе веб-приложение. Несмотря на соответствие имеющегося продукта всем техническим требованиям, внешний вид не отвечал актуальному видению заказчика. Разработка нового концепта дизайна стала основным запросом к команде «Девелоники».

Для настройки видеонаблюдения в организации предназначены три рабочих платформы: мобильное приложение, веб-интерфейс и специальное приложение для приемников. Каждый продукт имел собственный стиль, логистику и цели. Заказчику потребовалось глубокое комплексное исследование на выявление слабых мест и недоработок в существующем дизайнерском решении в контексте интерфейса, настройки рабочей среды и пользовательских настроек. Флагманом целевого стиля стало основное приложение компании.

Эксперты «Девелоники» приступили к предварительной аналитике, которая позволила защитить перед конечным заказчиком концепт и определить изменения со стороны UХ/UI. Команда зашла в разработку, имея макеты и полное представление о функциональных требованиях проекта.

Работа проводилась в регулярном диалоге с заказчиком и вендором, отвечающим за существующее в организации решение. За счет оперативного и эффективного налаживания коммуникации со всеми командами удалось провести бесшовную интеграцию backend- и frontend-разработки. Специалистами «Девелоники» была прописана и обеспечена вся техническая документация для функционирования и совместимости приложений платформы. Внедряемые изменения не должны были перегружать backend платформы.

В ходе проекта «Девелоника» расширила пользовательские возможности и внедрила новые настройки юзабилити. В рамках выполнения этих задач осуществлялся авторский контроль со стороны арт-директора компании. Одним из подобных изменений стало разграничение площадок видеонаблюдения при помощи аватара. Теперь каждый конечный потребитель, имеющий разные аккаунты с объектами наблюдения, может быстро и оперативно переключаться между ними.

Для реализации проекта команда «Девелоники» провела наглядное тестирование веб-приложения. Видеонаблюдение может вестись и одновременно поддерживать запись с 24 камер. Для тестирования системы и работы заказчик предоставил три устройства видеонаблюдения. Разработчикам и тестировщикам в режиме ограниченной тестовой базы удалось смоделировать максимальный прототип нагруженной системы. Мок-сервер, подготовленный специалистами «Девелоники», позволил в режиме реального времени показать, как будет происходить трансляция со всех 24 устройств.

Приложение удалось подготовить к показу за 3,5 месяца, раньше озвученных сроков. Результат полностью оправдал ожидания заказчика. Компания существенно сократила time-to-market, повысила лояльность клиентов приложения и сформировала конкурентное преимущество благодаря обновленным настройкам пользовательского опыта.

По итогам проекта заказчик оценил прозрачность отношений с «Девелоникой» (ГК Softline), оперативную коммуникацию и умение специалистов погружаться в требования. Клиент получил эффективный инструмент, который высоко оценили пользователи приложения видеонаблюдения.

«Нам было интересно участвовать в проекте по ряду причин: во-первых, мы и сами пользователи продукта, который улучшали. Во-вторых, проект был очень динамичным, наши предложения находили отклик у заказчика, быстро превращались из требований в реализованный функционал. Ну и, в-третьих, пришлось решать нестандартные задачи, что всегда — вызов», — сказал Денис Югов, руководитель проектов компании «Девелоника» (ГК Softline).

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ПАО «Софтлайн» — более чем 30-летний опыт на ИТ-рынке, широкое региональное присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеет в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем пятью тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica, группа «Борлас», Bell Integrator, Академия Softline, «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и другие.