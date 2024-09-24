Softline Sl Soft Preferentum Преферентум Платформа анализа неструктурированной информации
ООО «Преферентум» – производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе.
Николай Тржаскал, Директор по продукту «Преферентум», SL Soft "Единая среда управления знаниями на базе ИИ: простой способ обеспечить точность, актуальность и оперативность данных. Примеры проектов в госсекторе" Конференция CNews 17.09.2024 | "Цифровизация госсектора 2024"
|24.09.2024
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SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов
ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр
|23.09.2024
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«Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов
ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр
|06.08.2024
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SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум»
Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информацию и автоматически определять категорию или тему текста. В новой версии значительно расширены функциональн
|16.01.2024
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SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями
SL Soft (ГК Softline) обновила продуктовую линейку «Преферентум», которая вошла в контур вендора в апреле 2023 г.: развитие получили не только те
|09.11.2017
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Банк «Открытие» взял на вооружение «классификатор» от Preferentum
«Преферентум» (ГК АйТи) совместно с командой по развитию ITSM процессов банка завершила проект
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Дмитрий 66 7
|Яппаров Тагир 102 6
|Тржаскал Николай 6 6
|Попов Сергей 135 4
|Каштанов Дмитрий 28 4
|Сирота Юрий 67 4
|Соколовский Александр 40 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Бикташев Ильдар 10 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Голицын Лев 9 4
|Подбуцкий Георгий 44 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Егошин Константин 7 4
|Гладышев Евгений 9 4
|Щербина Олег 6 4
|Мельников Алмаз 3 3
|Борченко Павел 36 3
|Смирнова Олеся 11 3
|Петров Михаил 138 3
|Алифанов Кирилл 69 3
|Гогленков Александр 15 3
|Яфясов Денис 14 3
|Потапкин Михаил 26 3
|Комстачев Михаил 11 3
|Чевкота Олег 15 3
|Кравченко Андрей 12 3
|Мясин Антон 10 3
|Касимов Игорь 17 3
|Лавров Владимир 68 3
|Вайнштейн Виктор 34 3
|Моисеенко Алексей 8 3
|Крот Иван 9 3
|Матвеева Татьяна 104 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Терещенко Денис 88 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Кирюшин Сергей 83 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шинкарук Елена 28 3
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