Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации

SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр

«Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр

SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум» Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информацию и автоматически определять категорию или тему текста. В новой версии значительно расширены функциональн

SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями SL Soft (ГК Softline) обновила продуктовую линейку «Преферентум», которая вошла в контур вендора в апреле 2023 г.: развитие получили не только те