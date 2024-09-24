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Softline Sl Soft Preferentum Преферентум Платформа анализа неструктурированной информации

Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации

 ООО «Преферентум» – производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе.

 

Николай Тржаскал, Директор по продукту «Преферентум», SL Soft "Единая среда управления знаниями на базе ИИ: простой способ обеспечить точность, актуальность и оперативность данных. Примеры проектов в госсекторе"  Конференция CNews 17.09.2024 | "Цифровизация госсектора 2024"

 

 


24.09.2024 SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов

ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр
23.09.2024 «Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

ия» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедр
06.08.2024 SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум»

Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информацию и автоматически определять категорию или тему текста. В новой версии значительно расширены функциональн
16.01.2024 SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями

SL Soft (ГК Softline) обновила продуктовую линейку «Преферентум», которая вошла в контур вендора в апреле 2023 г.: развитие получили не только те
09.11.2017 Банк «Открытие» взял на вооружение «классификатор» от Preferentum

«Преферентум» (ГК АйТи) совместно с командой по развитию ITSM процессов банка завершила проект

Публикаций - 63, упоминаний - 81

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 49
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Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 26
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 24
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 24
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 23
АйТи - Аплана Группа компаний 173 11
АйТи 1365 9
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 8
Yandex - Яндекс 7339 5
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Mankiewicz 7 4
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 4
Telegram Group 1983 4
Кеды профессора 6 4
UIPath 101 3
Microsoft Corporation 24625 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 3
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Базальт СПО - BaseALT 655 3
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ГПБ - Газпромбанк 1084 4
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Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 3
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Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 3
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Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
ФРИИ Инвест 5 1
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ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
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Попов Сергей 135 4
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Голицын Лев 9 4
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Чевкота Олег 15 3
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Мясин Антон 10 3
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Вайнштейн Виктор 34 3
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Крот Иван 9 3
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Хайруллин Айрат 104 3
Терещенко Денис 88 3
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Кирюшин Сергей 83 3
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 7
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ЦФО - Калужская область 979 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
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Индия - Bharat 5432 2
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Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
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Уран - планета Солнечной системы 543 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
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