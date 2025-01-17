Sherpa RPA
Автоматизация бизнес-процессов с использованием программных роботов и искусственного интеллекта
Sherpa RPA и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
|Артемьев Константин 7 7
|Голомидов Дмитрий 3 2
|Кичко Дмитрий 64 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Пересветов Дмитрий 4 1
|Халитов Дарий 22 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Соболев Михаил 6 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Бочкин Александр 29 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Сочельникова Мария 2 1
|Синайская Наталья 1 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Бибик Артем 1 1
|Дорошенко Ксения 1 1
|Комраков Николай 6 1
|Карапетян Ирина 1 1
|Родин Сергей 1 1
|Широков Павел 2 1
|Ганьшин Алексей 1 1
|Абдулкадеров Рушан 1 1
|Борченко Павел 36 1
|Маркин Николай 2 1
|Шеверев Дмитрий 1 1
|Планидина Анастасия 1 1
|Ермолин Алексей 2 1
|Кривошеин Роман 5 1
|Сухова Елена 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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|IDC - International Data Corporation 4910 1
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