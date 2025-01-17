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Sherpa RPA

Sherpa RPA

Автоматизация бизнес-процессов с использованием программных роботов и искусственного интеллекта
 


17.01.2025 «Клиники СМТ» делегировали регистрацию гарантийных писем программному роботу компании «Первый Бит» 1
01.11.2024 Компания «Яшин и Партнеры» автоматизировала работу с документами с помощью роботов Sherpa RPA 1
18.10.2024 «Магнит» повысил эффективность бизнеса с помощью платформы роботизации Sherpa RPA 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024 1
05.08.2024 Автоматизация бизнес процессов помогла снизить компании по производству чая и кофе издержки на 4 млн руб. за полгода 1
09.04.2024 Группа «Самолет» автоматизировала более 60 внутренних бизнес-процессов с помощью программных роботов 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
01.02.2024 Группа «Самолет» роботизировала процессы финансово-экономической деятельности компании 2
21.12.2023 В реестр отечественного ПО включили платформу для работы бизнеса с генеративными нейросетями Sherpa AI Server 1
11.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
19.07.2023 «Билайн» внедрил систему роботизации бизнес-процессов Sherpa RPA 1
11.07.2023 «Шерпа роботикс» роботизировала бизнес-процессы «Тяжмаша» 1
03.07.2023 Строительная компания «Камастройинвест» и российский разработчик программных роботов Sherpa RPA успешно реализовали проект автоматизации бизнес-процессов 2
06.06.2023 «Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
10.04.2023 «Контур» автоматизировал рутинные бизнес-процессы с помощью платформы Sherpa RPA 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
14.11.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2022 1
05.07.2022 Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics 1
30.03.2022 «Т1 интеграция» открыла мультивендорную лабораторию программных роботов 1
24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение 1
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Sherpa RPA и организации, системы, технологии, персоны:

Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 10 8
8213 7
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 7
UIPath 101 5
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 4
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 4
Blue Prism 28 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Citrix Systems 812 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Telegram Group 1983 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком 9699 1
Microsoft Corporation 24623 1
Automation Anywhere 10 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Kryon 5 1
SAP SE 5276 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Axiomatika - Аксиоматика 10 1
Axiomatics - Аксиоматика 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Комус 94 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 13 1
Global Ports - Глобал Портс УК 6 1
Почта России ПАО 2112 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Группа Самолет 72 1
Группа Самолет - Самолет плюс 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Земельный банк 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 3
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 47 3
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
PIX RPA Platform. 75 7
Примо РПА - Primo RPA 31 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 4
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 3
OpenAI ChatGPT 338 3
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 2
Microsoft Windows 15656 2
Google Tesseract 13 2
Linux OS 9936 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Lexema RPA 2 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Самолет 10D 10 1
Артемьев Константин 7 7
Голомидов Дмитрий 3 2
Кичко Дмитрий 64 1
Еремеев Сергей 25 1
Пересветов Дмитрий 4 1
Халитов Дарий 22 1
Степанов Вячеслав 8 1
Соболев Михаил 6 1
Чеханков Кирилл 12 1
Коптелов Андрей 109 1
Бочкин Александр 29 1
Архипкина Светлана 10 1
Сочельникова Мария 2 1
Синайская Наталья 1 1
Горбунов Алексей 29 1
Бибик Артем 1 1
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Комраков Николай 6 1
Карапетян Ирина 1 1
Родин Сергей 1 1
Широков Павел 2 1
Ганьшин Алексей 1 1
Абдулкадеров Рушан 1 1
Борченко Павел 36 1
Маркин Николай 2 1
Шеверев Дмитрий 1 1
Планидина Анастасия 1 1
Ермолин Алексей 2 1
Кривошеин Роман 5 1
Сухова Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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