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Компания «Яшин и Партнеры» автоматизировала работу с документами с помощью роботов Sherpa RPA

Компания «Яшин и Партнеры» внедрила программных роботов на платформе Sherpa RPA для автоматизации рутинных процессов работы с документами. Проект реализован при участии компании-интегратора Axiomatics (ООО «Аксиоматика»).

В рамках проекта автоматизирован процесс работы с системой электронного документооборота «Диадок», а именно: скачивание различных типов реестров, их обработка и рассылка уведомлений клиентам. Данное решение позволило существенно сократить время, затрачиваемое сотрудниками на рутинные операции, и повысить качество обслуживания клиентов.

Ключевые особенности внедренного решения: автоматическое скачивание реестров входящих и исходящих документов; обработка и стандартизация данных; автоматическая рассылка уведомлений клиентам; гибкая настройка периодичности проверок для каждого клиента; подробное логирование всех операций; формирование отчетов о работе системы.

«Внедрение программных роботов позволило нам оптимизировать рабочие процессы и сократить время на выполнение однообразных задач. Теперь наши сотрудники могут сфокусироваться на более важных аспектах взаимодействия с клиентами», – отметили в компании «Яшин и Партнеры».

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Решение построено на базе платформы Sherpa RPA, которая хорошо зарекомендовала себя в автоматизации бизнес-процессов. Интеграцию и настройку решения осуществила компания Axiomatics (ООО «Аксиоматика»), имеющая богатый опыт внедрения RPA-решений в финансовом секторе.

В дальнейшем планируется расширение функционала системы, включая интеграцию с дополнительными каналами коммуникации и автоматизацию новых бизнес-процессов.

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