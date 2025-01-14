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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Tesseract

Google Tesseract


14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Какие технологии лежат в основе современных чат-ботов и виртуальных помощников? Погружаемся в RAG, LLM, GPT, BERT, OCR 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
28.09.2022 Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition 1
05.09.2022 Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate 1
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower 1
17.11.2017 «АКС Финанс» внедрила электронный архив финансовых документов на платформе «Этлас» 1
16.12.2013 Компания КУБ перешла на электронный архив на базе «Этлас» 1
05.07.2013 «СаровГидроМонтаж» создал архив документов на базе решения «Этлас» 2
06.12.2012 «Бизнес и право» создает электронный архив документов на базе «Этлас» 2
06.09.2006 Google будет использовать OCR Tesseract 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Google Tesseract и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 4
Этлас Софт - Atlas Soft 119 4
Telegram Group 1983 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
8213 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Konica Minolta 406 1
EasyData 8 1
Fly 204 1
Kofax 54 1
UIPath 101 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 1
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 1
Microsoft Corporation 24625 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
СаровГидроМонтаж - СГМ 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
Linux OS 9936 4
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 141 4
Microsoft Windows 15656 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Примо РПА - Primo RPA 31 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Sherpa RPA 24 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 2
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Outlook 1390 1
FalconGaze SecureTower 61 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Google Android 13994 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 50 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
Rocket.Chat 11 1
PIX RPA Platform. 75 1
Мылицын Роман 110 1
Арлазаров Владимир 227 1
Путин Владимир 3171 1
Чеханков Кирилл 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
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Япония 13282 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Америка - Американский регион 2160 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
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Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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