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Lexema Лексема ЭкоСофт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 784 708 ₽*
СОБЫТИЯ
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Lexema и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 422 1
|Путин Владимир 3494 2
|Андреев Владимир 102 2
|Козлов Андрей 31 2
|Семион Кирилл 54 1
|Колесников Максим 33 1
|Ефимов Михаил 19 1
|Опалёва Надежда 4 1
|Тимошин Виктор 1 1
|Фаизов Ильдар 1 1
|Мокрецов Николай 7 1
|Загребова Елена 7 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Калинин Александр 190 1
|Петров Дмитрий 81 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Решетников Максим 49 1
|Симонов Илья 28 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Логвинов Олег 4 1
|Агапов Иван 25 1
|Каштанов Павел 18 1
|Фролов Денис 74 1
|Попов Геннадий 22 1
|Лачков Евгений 40 1
|Махлин Дмитрий 127 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
|Ведомости 1573 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4327 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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