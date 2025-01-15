1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting

«1С ПРО Консалтинг» — совместное предприятие Фирмы «1С» и команд ex-PWC и ex-KPMG, созданное для оказания услуг разработки системно ориентированной методологии и внедрений решений «1С». Компания выступает в качестве единого исполнителя полного цикла услуг по внедрению корпоративных решений «1С» – от разработки бизнес-процессов до запуска 1С-систем в промышленную эксплуатацию. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.