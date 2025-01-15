Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

1С Про Консалтинг 1C Pro Consulting

1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting

«1С ПРО Консалтинг» — совместное предприятие Фирмы «» и команд ex-PWC и ex-KPMG, созданное для оказания услуг разработки системно ориентированной методологии и внедрений решений «1С». Компания выступает в качестве единого исполнителя полного цикла услуг по внедрению корпоративных решений «1С» – от разработки бизнес-процессов до запуска 1С-систем в промышленную эксплуатацию. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге


15.01.2025 «1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции Timetta с ключевыми продуктами на базе «1С» 1
20.12.2024 «1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С Про Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Кредо Консалтинг 18 1
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 1
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
SAP SE 5276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Diasoft - Диасофт 870 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Red Lab - Timetta 10 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Мокрецов Николай 3 2
Лачков Евгений 38 1
Гольденберг Леонид 61 1
Фролов Денис 54 1
Семион Кирилл 26 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Спиридонов Александр 43 1
Калинин Александр 154 1
Бибанов Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще