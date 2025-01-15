1С Про Консалтинг 1C Pro Consulting
«1С ПРО Консалтинг» — совместное предприятие Фирмы «1С» и команд ex-PWC и ex-KPMG, созданное для оказания услуг разработки системно ориентированной методологии и внедрений решений «1С». Компания выступает в качестве единого исполнителя полного цикла услуг по внедрению корпоративных решений «1С» – от разработки бизнес-процессов до запуска 1С-систем в промышленную эксплуатацию. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
1С Про Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
|Мокрецов Николай 3 2
|Лачков Евгений 38 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Фролов Денис 54 1
|Семион Кирилл 26 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Калинин Александр 154 1
|Бибанов Владимир 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
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