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1С Про Консалтинг Мигратор-3000
|18.03.2025
|«1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для ускоренного переноса данных из SAP в «1С» 1
1С Про Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 8 1
|QAD 37 1
|Oracle Corporation 6728 1
|1С 8322 1
|SAP SE 5303 1
|1С:ERP Управление предприятием 567 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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