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1С Про Консалтинг Мигратор-3000


18.03.2025 «1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для ускоренного переноса данных из SAP в «1С» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

1С Про Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 8 1
QAD 37 1
Oracle Corporation 6728 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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