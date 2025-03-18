«1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для ускоренного переноса данных из SAP в «1С»

Компания «1С Про Консалтинг» вывела на рынок «Мигратор-3000» — решение для ускоренного переноса и сверки данных из SAP в «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ERP», «1C:Управление Холдингом», «1С:Бухгалтерия Предприятия.Корп» и другие продукты на базе «1С». Инструмент позволяет в разы сократить время, необходимое на перенос большого массива исторических учетных данных из зарубежных систем, а также обеспечить требования законодательства России в области хранения сведений учета и прослеживаемости. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

«Мигратор-3000» – это собственная разработка «1С Про Консалтинг», предназначенная для крупнейших корпоративных компаний, которая уже применяется в отраслях машиностроения, FMCG и ритейла. Продукт включает в себя программно-методологический комплекс с определенной последовательностью шагов, в каждый из которых заложена функция проверки переносимых данных.

«Мигратор-3000» состоит из нескольких функциональных блоков, включая подсистему настройки мэппинга, которая отвечает за соответствие данных и логику их переноса. Инструмент позволяет перерабатывать большие массивы сведений в многопоточном режиме, а также содержит механизм их сверки. В сложных мэппингах продукт помогает провести интеллектуальное преобразование данных, их дообогащение и нормализацию. В «Мигратор-3000» включен функциональный блок самостоятельного дообучения на базе ML, который позволяет корректно обрабатывать огромные массивы данных.

Продукт решает несколько бизнес-задач. Первая — перенос большого массива исторических данных, данных НСИ и остатков при миграции с западных ERP (SAP, Oracle, MS Dynamics Axapta, QAD и др.) на «1С». «Мигратор-3000» не просто обеспечивает технический перенос, но также учитывает аккаунтинг-стандарты и архитектуру в обеих системах. Таким образом, становится возможной правильная настройка мэппинга, трансляции, сверки и обеспечения прослеживаемости для корректного переноса всей информации. Помимо этого, продукт позволяет обеспечить полноценный аудиторский след в учете.

Вторая задача – комплексная интеграция западной корпоративной системы с локальной отечественной, если у компании есть представительства в других странах.

Так, «Мигратор-3000» помогает обеспечить соответствие требованиям законодательства в части хранения первичных учетных проводок на территории России. Такая функция может быть востребована для бизнеса, ИТ-системы которого сосредоточены в различных ИТ-ландшафтах. Например, производственный учет ведется в зарубежной системе, а регламент – в российской.

«Мигратор-3000» также будет актуален в случае, если весь учет проходит в иностранной системе, налоговый мониторинг ведется в России, а «1С» используется в качестве основной витрины данных. Продукт также будет востребован в сценарии, когда бизнес оперирует автономно российскими и иностранными системами учета и между ними нужен постоянный транзакционный обмен учетных проводок.

«Миграция с западной системы в “1С” – это сложный и масштабный проект. Как правило, компании решают задачу в части переноса данных не промышленным способом, а путем полуручного переноса. Этот процесс может затянуться на годы, а часть информации при этом может быть перенесена некорректно или вовсе утеряна. “Мигратор-3000” позволяет значительно сократить время на реализацию задачи переноса исторических данных. Перенести в “1С” все данные, собранные в SAP за много лет, а также отказаться от использования зарубежной системы, теперь можно буквально за пару месяцев», — сказал Павел Шавров, финансовый директор и партнер в «1С Про Консалтинг».