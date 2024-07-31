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Data Mart Витрина данных Хранилище данных специализированное Киоск данных Рынок данных Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|31.07.2024
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Налоговый мониторинг и витрины данных: подробный обзор
нные извлекаются из исходных источников, преобразуются в удобный для анализа формат и загружаются в витрину данных. Этот процесс обеспечивает консистентность и целостность данных, а также их го
|30.07.2024
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Получить выписку из ЕГРН за две секунды стало возможным с внедрением витрины данных для Росреестра
нными соглашениями об информационном взаимодействии, получают выгрузки из ЕГРН. В рамках разработки витрины данных ЕГРН командой проекта реализован компонент статистической, аналитической и опе
|02.04.2024
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«БФТ-Холдинг» развернул витрины данных для Минфина России
период хранения, загрузка данных в витрины данных из информационной системы Минфина России. Так, на витрину данных «Информация о соглашениях (договорах) о предоставлении из федерального бюджета
|22.12.2023
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«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании»
«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании». Витри
|19.06.2023
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«БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг
«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на базе «БФТ.е-архив». По результ
|24.05.2023
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«БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства
мы СМЭВ ПОДД, а также представление этих данных в ЕИП НСУД. В рамках проекта требовалось развернуть витрину данных, благодаря которой определенные наборы данных, содержащиеся в ГИИС «Электронны
|20.12.2022
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«БФТ-холдинг» поможет развернуть региональные витрины данных
уходят с портала, не получив нужной услуги. Теперь для исключения таких проблем можно использовать витрину данных. Она выступит «промежуточным слоем» между пользователем и информационной систе
|13.10.2022
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«Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных
te завершил масштабный проект по переносу маркетинговых кампаний в aCRM HCL Unica Campaign на новую витрину данных. Потребность в миграции возникла в связи с внедрением в банке нового хранилища
|19.05.2022
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«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области
«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области. Благодаря этому проекту жители о
|09.02.2022
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В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных»
ерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Администрирует процессы внедрения «Витрины данных» и участвует в развитии продукта подведомственный Минцифры НИИ «Восход». «Витр
|23.09.2020
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«Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли
Госкорпорация «Росатом» запустила витрину данных налогового мониторинга – универсальное ИТ-решение для организации информационн
|01.11.2019
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IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2
IBS помогла оператору мобильной связи Tele2 запустить «Витрину данных» в рамках проекта «Налоговый мониторинг» по налогу на прибыль. В результате ФН
|22.01.2002
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ММК приступил к опытно-промышленной эксплуатации аналитической витрины данных "Продажи"
ов предприятия в единую корпоративную базу данных. На ММК уже находится в промышленной эксплуатации витрина данных "Персонал". Всего на предприятии планируется создать комплекс аналитических пр
Data Mart и организации, системы, технологии, персоны:
|Черненко Андрей 75 9
|Шадаев Максут 1210 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Кирьянова Александра 169 5
|Орлова Юлия 8 4
|Иссако Раймонд 6 4
|Петров Михаил 139 4
|Паршин Максим 323 4
|Зейтениди Наталья 39 4
|Шойтов Александр 116 3
|Кожевников Дмитрий 18 3
|Крашенинникова Марина 4 3
|Чудинов Дмитрий 103 3
|Захаренко Юлия 28 3
|Жирова Ольга 4 3
|Муратова Алиса 4 3
|Суровец Дмитрий 115 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Качанов Олег 121 3
|Егоров Даниил 23 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Виноградов Александр 65 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Буленков Дмитрий 44 3
|Гольдберг Юлий 27 3
|Филимоненок Павел 19 3
|Врацкий Андрей 175 2
|Каменский Владислав 23 2
|Макаров Станислав 118 2
|Гиацинтов Олег 25 2
|Груздев Антон 45 2
|Мережникова Валерия 2 2
|Муромец Юлия 28 2
|Щелчков Сергей 2 2
|Сусойкин Виктор 8 2
|Богатырева Людмила 23 2
|Любимова Марина 5 2
|Ардавов Рустам 6 2
|Лазуков Станислав 52 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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