Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Mart Витрина данных Хранилище данных специализированное Киоск данных Рынок данных Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации
Публикаций - 79, упоминаний - 97
Data Mart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
|Руссофт - Russoft 368 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 211 1
|Филимоненок Павел 19 3
|Горяйнов Андрей 45 2
|Мишустин Михаил 362 2
|Каменский Владислав 7 2
|Giles Dominic - Джайлс Доминик 1 1
|Бренес Мария 1 1
|Чернявский Леонид 4 1
|Буленков Дмитрий 15 1
|Бабаев Денис 2 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Изотов Илья 1 1
|Афонин Сергей 4 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Соколов Андрей 15 1
|Обухов Андрей 3 1
|Сергиенко Александр 10 1
|Тепляков Всеволод 7 1
|Лемзаков Александр 1 1
|Гурзов Константин 19 1
|Гимранов Ринат 62 1
|Борисов Роман 8 1
|Власов Юрий 7 1
|Востриков Сергей 6 1
|Yelamanchili Balaji - Еламанчили Баладжи 5 1
|Гиацинтов Олег 4 1
|Каклюгина Ирина 2 1
|Хохлов Юрий 13 1
|Гусев Павел 5 1
|Андриенко Виктория 2 1
|Драченко Андрей 6 1
|Кабанов Кирилл 6 1
|Сидорюк Алексей 5 1
|Николаева Ирина 4 1
|Четий Григорий 4 1
|Бухарина Нина 2 1
|Цуканов Максим 6 1
|Артеменко Алексей 16 1
|Солодилов Андрей 8 1
|Чаусов Валерий 11 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 168 2
|Gartner 3288 1
|BCG - Boston Consulting Group 83 1
|Fortune Global 100 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru