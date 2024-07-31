Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Data Mart Витрина данных Хранилище данных специализированное Киоск данных Рынок данных Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации

Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2024 Налоговый мониторинг и витрины данных: подробный обзор

нные извлекаются из исходных источников, преобразуются в удобный для анализа формат и загружаются в витрину данных. Этот процесс обеспечивает консистентность и целостность данных, а также их го
30.07.2024 Получить выписку из ЕГРН за две секунды стало возможным с внедрением витрины данных для Росреестра

нными соглашениями об информационном взаимодействии, получают выгрузки из ЕГРН. В рамках разработки витрины данных ЕГРН командой проекта реализован компонент статистической, аналитической и опе
02.04.2024 «БФТ-Холдинг» развернул витрины данных для Минфина России

период хранения, загрузка данных в витрины данных из информационной системы Минфина России. Так, на витрину данных «Информация о соглашениях (договорах) о предоставлении из федерального бюджета
22.12.2023 «Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании»

«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании». Витри
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг

«БФТ-холдинг» развернул в Омской области региональную витрину данных и подсистему хранения электронных документов на базе «БФТ.е-архив». По результ
24.05.2023 «БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства

мы СМЭВ ПОДД, а также представление этих данных в ЕИП НСУД. В рамках проекта требовалось развернуть витрину данных, благодаря которой определенные наборы данных, содержащиеся в ГИИС «Электронны
20.12.2022 «БФТ-холдинг» поможет развернуть региональные витрины данных

уходят с портала, не получив нужной услуги. Теперь для исключения таких проблем можно использовать витрину данных. Она выступит «промежуточным слоем» между пользователем и информационной систе
13.10.2022 «Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных

te завершил масштабный проект по переносу маркетинговых кампаний в aCRM HCL Unica Campaign на новую витрину данных. Потребность в миграции возникла в связи с внедрением в банке нового хранилища
19.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области

«БФТ-холдинг» завершил проект по созданию «Витрины данных» МФЦ для Мингосуправления Московской области. Благодаря этому проекту жители о
09.02.2022 В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных»

ерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Администрирует процессы внедрения «Витрины данных» и участвует в развитии продукта подведомственный Минцифры НИИ «Восход». «Витр
23.09.2020 «Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли

Госкорпорация «Росатом» запустила витрину данных налогового мониторинга – универсальное ИТ-решение для организации информационн
01.11.2019 IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2

IBS помогла оператору мобильной связи Tele2 запустить «Витрину данных» в рамках проекта «Налоговый мониторинг» по налогу на прибыль. В результате ФН
22.01.2002 ММК приступил к опытно-промышленной эксплуатации аналитической витрины данных "Продажи"

ов предприятия в единую корпоративную базу данных. На ММК уже находится в промышленной эксплуатации витрина данных "Персонал". Всего на предприятии планируется создать комплекс аналитических пр

Публикаций - 351, упоминаний - 449

Data Mart и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 53
9594 49
SAP SE 5601 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 18
Ростелеком 10948 18
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 18
SAS Institute 1082 17
Microsoft Corporation 25775 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 13
Diasoft - Диасофт 1144 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 8
Salesforce - Tableau Software 123 8
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 8
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
Qlik - QlikTech 173 7
Ramax - Рамакс 138 7
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
HP Inc. 5883 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Telegram Group 2940 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 6
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 6
Teradata - Терадата 225 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 6
Softline - Софтлайн 3743 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Альфа-Банк 1979 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
Почта России ПАО 2370 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Газпром ПАО 1493 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Группа Самолет 106 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Транснефть 335 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Федеральное казначейство России 1949 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
4CIO 20 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 165
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 127
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 120
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 96
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 67
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 58
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 46
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 45
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 38
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 38
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 37
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 35
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 26
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 24
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 24
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 22
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 22
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 22
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 27
Microsoft Office 4170 23
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 15
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Apache Hadoop 470 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 11
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 11
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 10
Linux OS 11533 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
VK Tax Compliance 31 8
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 7
Apache Airflow 75 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Microsoft Windows 16882 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 6
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 20 6
Черненко Андрей 75 9
Шадаев Максут 1210 6
Мишустин Михаил 787 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Кирьянова Александра 169 5
Орлова Юлия 8 4
Иссако Раймонд 6 4
Петров Михаил 139 4
Паршин Максим 323 4
Зейтениди Наталья 39 4
Шойтов Александр 116 3
Кожевников Дмитрий 18 3
Крашенинникова Марина 4 3
Чудинов Дмитрий 103 3
Захаренко Юлия 28 3
Жирова Ольга 4 3
Муратова Алиса 4 3
Суровец Дмитрий 115 3
Абакумов Евгений 227 3
Качанов Олег 121 3
Егоров Даниил 23 3
Федечкин Эдуард 58 3
Виноградов Александр 65 3
Огуряев Дмитрий 85 3
Буленков Дмитрий 44 3
Гольдберг Юлий 27 3
Филимоненок Павел 19 3
Врацкий Андрей 175 2
Каменский Владислав 23 2
Макаров Станислав 118 2
Гиацинтов Олег 25 2
Груздев Антон 45 2
Мережникова Валерия 2 2
Муромец Юлия 28 2
Щелчков Сергей 2 2
Сусойкин Виктор 8 2
Богатырева Людмила 23 2
Любимова Марина 5 2
Ардавов Рустам 6 2
Лазуков Станислав 52 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 229
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Европа 24964 17
Казахстан - Республика 6048 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Украина 7928 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 4
Армения - Республика 2449 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
Куба - Республика 417 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Нидерланды 3746 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 124
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 12
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 10
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
Мобильные системы 118 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Independent 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IDC - International Data Corporation 4975 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CNews Инновация года - награда 155 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
TAdviser IT Prize 9 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
Минюст РФ - РПА - Российская правовая академия 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Рубин НИИ 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews AWARDS - награда 571 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
1С:Проект года 28 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Live SQL 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
SAP TechEd 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Единый день голосования 143 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще