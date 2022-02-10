Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72424
ИКТ 6716
Организации 4723
Ведомства 1371
Ассоциации 537
Технологии 2611
Системы 15310
Персоны 24706
География 1319
Статьи 891
Пресса 758
ИАА 499
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1070
Мероприятия 758

Data Mart Витрина данных Хранилище данных специализированное Киоск данных Рынок данных Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации



10.02.2022 «Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3» 1
09.02.2022 В Подмосковье впервые в стране начали использовать систему «Витрина данных» 3
23.12.2021 Merlion откроет ФНС прямой доступ к своим учетным данным 2
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 1
15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
17.05.2021 Информационно-аналитическая система «Процессный офис»: управление изменениями в деятельности органов государственной власти 1
18.12.2020 «Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
24.11.2020 Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
12.10.2020 Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов 1
23.09.2020 «Росатом» запустил витрину данных налогового мониторинга для предприятий атомной отрасли 4
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 1
15.07.2020 «Техносерв консалтинг» разработала решение по налоговому мониторингу 4
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
15.06.2020 Tele2 с помощью Ramax Group внедрила налоговый мониторинг для отчетности по налогу на имущество 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 1
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы 1
25.11.2019 Альфа-банк присоединился к налоговому онлайн-мониторингу 1
01.11.2019 IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2 2
25.10.2019 «Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг 2
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
30.07.2019 Директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»: Контрольная среда должна быть максимально независимой от человека 1
29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте» 1
16.07.2019 Мособлбанк автоматизировал подготовку отчетности по CRS 1
25.04.2019 Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c 1
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan 1
25.12.2018 Tele2 переходит на налоговый мониторинг 2

Публикаций - 79, упоминаний - 97

Data Mart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4522 10
Oracle Corporation 5977 9
VK - Mail.ru Group 2997 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2320 4
SAP CIS - САП СНГ 819 4
Teradata 195 3
5829 3
1С-Битрикс - Bitrix 423 3
1С-ИжТиСи 5227 3
Celonis 20 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 230 2
ФОРС - Центр разработки 344 2
Cloudera 53 2
Qlik - QlikTech 116 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8256 2
Ramax - Рамакс 75 2
Крок - Croc 1606 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7653 2
Юнидата - Unidata 38 2
Восход ФГБУ НИИ 517 2
Yandex - Яндекс 4910 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 754 2
Программный продукт ГК 3832 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 372 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1161 1
Kribrum - Крибрум 18 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 327 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2278 1
Корус Консалтинг ГК 1007 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1864 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6428 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 268 1
Инфосистемы Джет 861 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 80 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 585 1
Thoma Bravo - Anaplan 43 1
Иннодата - Innodata 16 1
Zabbix SIA - Заббикс 44 1
Альфа-Банк 1453 4
Аэрофлот 636 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5123 3
Открытие ФК 2401 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2067 2
Уралсиб Банк 474 2
AHConferences 53 2
Банк Санкт-Петербург 125 2
Газпром ПАО 945 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 356 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 1
СПЧ - Совет по правам человека 18 1
ФГК - Федеральная грузовая компания 15 1
X5 Group 685 1
О2О Delivery club 167 1
Hyundai Motor 302 1
Совкомбанк ПАО 169 1
Мособлбанк 18 1
Мосводоканал 51 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Согласие СК 835 1
Инвитро - Invitro 55 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
АвтоВАЗ 177 1
НСПК - Национальная система платежных карт 346 1
Траско - Trasko 29 1
36,6 - аптечная сеть 19 1
ЮКОС НК 138 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
РосЕвроБанк 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1437 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 95 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
РусГидро ПАО 202 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 173 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2126 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7849 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 639 4
Президент Российской Федерации 3422 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1297 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3130 3
Правительство РФ 7668 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10570 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2438 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1440 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2123 2
Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1882 1
Авиалесоохрана ФБУ 12 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2199 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 966 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1429 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 867 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2272 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Конституционный суд РФ 79 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
Администрация Президента РФ 888 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
Руссофт - Russoft 368 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23382 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15367 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6848 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4228 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6103 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4341 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9411 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1409 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2896 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3382 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1638 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1483 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2972 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4657 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39253 5
Сервер - Серверные платформы 7523 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1934 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1838 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8268 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 263 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4383 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 149 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 4718 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 108 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2730 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2413 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9753 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2806 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 270 3
Website - Вебсайт 6676 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 187 3
Big Data - Большие данные 3052 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 157 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1479 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5645 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 823 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 605 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1560 2
Data Governance - Руководство данными 65 2
DQ - Data Quality - Качество данных 35 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 133 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2338 3
Apache Hadoop 352 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 639 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 796 2
Microsoft Office Excel 780 2
Microsoft Office 3215 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 29 2
Oracle Engineered Systems 42 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Microsoft SQL Server 1411 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 630 2
SAP Process Mining by Celonis 15 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2447 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 142 2
Apple iOS 6353 1
Apache Atlas 1 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 32 1
Apache NiFi 5 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 10 1
Oracle Hybrid Partitioned Tables - Гибридные секционированные таблицы 1 1
Oracle СУБД 244 1
Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 18 1
SODA - Simple Oracle Document Access 1 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Oracle Database Server 60 1
Oracle Big Data Appliance 36 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 8 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 15 1
Apache Hive - система управления базами данных 42 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 134 1
Teradata Database 13 1
Pentaho BI Project 11 1
БОСС Референт СЭД 35 1
Informatica PowerCenter 12 1
Samsung Hummingbird 99 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine 29 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 5 1
Филимоненок Павел 19 3
Горяйнов Андрей 45 2
Мишустин Михаил 362 2
Каменский Владислав 7 2
Giles Dominic - Джайлс Доминик 1 1
Бренес Мария 1 1
Чернявский Леонид 4 1
Буленков Дмитрий 15 1
Бабаев Денис 2 1
Жигулев Андрей 2 1
Изотов Илья 1 1
Афонин Сергей 4 1
Селиванов Юрий 5 1
Соколов Андрей 15 1
Обухов Андрей 3 1
Сергиенко Александр 10 1
Тепляков Всеволод 7 1
Лемзаков Александр 1 1
Гурзов Константин 19 1
Гимранов Ринат 62 1
Борисов Роман 8 1
Власов Юрий 7 1
Востриков Сергей 6 1
Yelamanchili Balaji - Еламанчили Баладжи 5 1
Гиацинтов Олег 4 1
Каклюгина Ирина 2 1
Хохлов Юрий 13 1
Гусев Павел 5 1
Андриенко Виктория 2 1
Драченко Андрей 6 1
Кабанов Кирилл 6 1
Сидорюк Алексей 5 1
Николаева Ирина 4 1
Четий Григорий 4 1
Бухарина Нина 2 1
Цуканов Максим 6 1
Артеменко Алексей 16 1
Солодилов Андрей 8 1
Чаусов Валерий 11 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 105420 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12426 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13207 5
Того - Тоголезская Республика 25608 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12175 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32981 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45167 3
Европа 11185 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11381 2
Европа Восточная 2904 2
Япония 9766 1
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2096 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2016 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 1
Норвегия - Королевство 1102 1
Украина 6053 1
Россия - УФО - Тюменская область 823 1
Узбекистан - Республика 1273 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 1
Германия - Федеративная Республика 8574 1
Россия - ПФО - Казань 2026 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1218 1
Армения - Республика 1087 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 947 1
США - Калифорния 3372 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1696 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 309 1
Беларусь - Белоруссия 3440 1
Казахстан - Республика 4425 1
Европа Юго-Восточная 53 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13014 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 51 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 65 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 328 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 102 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5277 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5336 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13158 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2563 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9564 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1975 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 12889 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1608 4
Экономический эффект 628 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1719 2
Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 31 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3824 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1656 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 1419 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1181 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 982 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 492 1
Мошенничество - Махинации 1466 1
Шатура 8 1
Список системообразующих предприятий РФ 53 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1060 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1170 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1127 1
Инвестиции венчурные 523 1
НПА - Нормативный правовой акт 57 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 621 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1879 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1076 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 4370 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1938 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 142 1
Коммерсантъ - Издательский дом 854 2
Ведомости 340 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 168 2
Gartner 3288 1
BCG - Boston Consulting Group 83 1
Fortune Global 100 138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 2
НИИ Рубин 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 221 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4163 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2083 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Live SQL 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022