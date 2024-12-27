Гольдберг Юлий
Гольдберг Юлий и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Храбров Валерий 26 4
|Соловьев Илья 5 3
|Скудин Владимир 7 3
|Бичев Александр 3 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Коваленко Александр 5 2
|Байбутов Андрей 12 2
|Спивак Александр 5 2
|Гольдберг Юрий 3 2
|Власова Юлия 7 2
|Вронская Светлана 21 2
|Балагаев Антон 4 2
|Данилов Александр 20 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Орловский Виктор 379 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Маркелов Константин 40 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Орлов Юрий 7 1
|Пронин Андрей 5 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
|Мироненко Александр 8 1
|Амириди Юлия 21 1
|Фролов Александр 34 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Иванов Виктор 21 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Манин Дмитрий 1 1
|Айтжанова Тлеу 1 1
|Григоров Дмитрий 1 1
|Тимонин Владимир 1 1
|Фролов Георгий 1 1
|Селиванова Анна 1 1
|Семенов Олег 4 1
|Васютович Александр 1 1
|Заманский Геннадий 1 1
|Королёв Денис 3 1
|Сальников Денис 2 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|Минцифры РФ - Код будущего 17 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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