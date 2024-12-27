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Гольдберг Юлий



27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 2
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
12.10.2023 Решение GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
20.07.2023 Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI 1
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 2
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
22.05.2019 Определены наиболее востребованные в России платежные средства 1
06.02.2018 SAS открывает подразделение по IoT-аналитике 1
29.09.2017 SAS и ANT будут совместно реализовывать проекты в области аналитики для агропредприятий 1
26.09.2013 «Бинбанк» развивает управление рисками и клиентскую аналитику на платформе SAS 1
26.12.2011 «Банк Москвы» запустил «Фабрику маркетинговых кампаний» на базе SAS Marketing Automation 1
21.06.2011 «Промсвязьбанк» внедрил новую систему принятия решений о выдаче кредитов на базе решения SAS 1
27.05.2009 «Газпромбанк» внедряет решение SAS для управления операционными рисками 1
21.11.2008 В Москве состоялся SAS Forum Russia 2008 1
22.09.2008 «Промсвязьбанк» внедряет SAS Credit Scoring for Banking 1
04.07.2008 SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии 1
26.05.2008 SAS выходит на российский страховой рынок 1
11.09.2007 26 сентября пройдет конференция SASTek Russia 2007 1
04.09.2007 26 сентября состоится SASTek Russia 2007 1
30.08.2007 26 сентября откроется конференция SASTek Russia 2007 1
20.04.2006 R-Style Softlab: ПО для управления ликвидностью 1
19.12.2003 Конкурентов на рынке банковского ПО удалось подружить 1
19.12.2003 R-Style Softlab завершил реструктуризацию 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Гольдберг Юлий и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 16
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 14
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 8
Корус Консалтинг ГК 1217 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
Ростелеком 9701 3
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 3
Diasoft - Диасофт 870 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Teradata 210 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Qlik - QlikTech 160 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
SAP SE 5277 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Тривиум - Trivium 6 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6688 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Quorum - Кворум - 126 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Apple Inc 12100 1
Казахтелеком 337 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Orange Business & Decision - Бизнес энд Диссижен - БНД 5 1
Temenos AG 24 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Менатеп - Menatep 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Hansa - Ханса 114 1
Кредитпромбанк 7 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Верный - торговая сеть 291 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Татнефть 226 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 3
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Data Governance - Руководство данными 117 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 3
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 2
Apple Pay 489 1
Samsung Pay 291 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
SAS Customer Intelligence 360 14 1
SAS Campaign Management 6 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 136 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
Pervasive SQL 6 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
FanRuan - FineBI 19 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Apache Airflow 44 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Google Android 13994 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
OpenAI ChatGPT 339 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Microsoft Windows 15657 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Statista 229 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
IBM SPSS Statistics 54 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 6 1
SAS OpRisk Management - SAS Risk Management 7 1
Cloudera Enterprise 12 1
Храбров Валерий 26 4
Соловьев Илья 5 3
Скудин Владимир 7 3
Бичев Александр 3 3
Нехороших Дарья 3 3
Коваленко Александр 5 2
Байбутов Андрей 12 2
Спивак Александр 5 2
Гольдберг Юрий 3 2
Власова Юлия 7 2
Вронская Светлана 21 2
Балагаев Антон 4 2
Данилов Александр 20 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Орловский Виктор 379 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Маркелов Константин 40 1
Евтюшкин Александр 7 1
Орлов Юрий 7 1
Пронин Андрей 5 1
Сергиенко Дмитрий 23 1
Мироненко Александр 8 1
Амириди Юлия 21 1
Фролов Александр 34 1
Мартынов Алексей 10 1
Кондратенко Дмитрий 5 1
Иванов Виктор 21 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Дробышевский Михаил 53 1
Манин Дмитрий 1 1
Айтжанова Тлеу 1 1
Григоров Дмитрий 1 1
Тимонин Владимир 1 1
Фролов Георгий 1 1
Селиванова Анна 1 1
Семенов Олег 4 1
Васютович Александр 1 1
Заманский Геннадий 1 1
Королёв Денис 3 1
Сальников Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
Европа Восточная 3075 3
Европа 21767 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Казахстан - Республика 5525 2
Украина 7608 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина - Киев 1125 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 23 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
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Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
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Markets&Markets Research 112 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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