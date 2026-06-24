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Усачев Сергей

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Axenix расширила сценарии применения ИИ-агентов платформы Numira 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
10.10.2012 Банки стоят на пороге нового витка развития хранилищ данных 2
04.07.2008 SAS делится опытом реализации клиентоориентированной стратегии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Усачев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 235 1
Teradata - Терадата 224 1
Oracle Corporation 7049 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Microsoft Corporation 25682 1
SAP SE 5572 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Salesforce - Informatica 138 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
Neoflex - Неофлекс 254 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
SAS Institute 1078 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 350 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ПСБ - Промсвязьбанк 953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3751 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2579 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 216 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2299 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 446 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4454 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 273 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 351 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 566 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5917 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 340 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2217 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 55 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 433 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1016 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1103 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
Управляемость - Manageability 2194 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8127 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 715 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8551 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1647 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 53 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 71 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 19 1
SAS Campaign Management 6 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 47 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 185 1
Назипов Дмитрий 86 1
Фомичев Андрей 74 1
Фролов Александр 40 1
Семушина Вера 5 1
Чичеткин Владимир 6 1
Гольдберг Юлий 27 1
Цыганов Вячеслав 78 1
Власюк Максим 21 1
Кириленко Татьяна 2 1
Кириленко Яков 1 1
Близгарев Юрий 19 1
Пашкевич Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
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