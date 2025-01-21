Ланит-Терком Lanit-Tercom
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» – российская ИТ-компания с опытом разработок программного обеспечения, на международном ИТ-рынке с 1991 года. Компания выполняет как промышленные заказы, так и нестандартные наукоемкие проекты в области программирования. «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» работает в таких областях как цифровая трансформация производства и бизнес-процессов, образование (E-learning, адаптивное обучение), компьютерное зрение (AI, VR/AR,XR, ML, нейронные сети), высоконагруженные базы данных, реинжиниринг, медицина и здравоохранение. Среди клиентов компании – крупные российские предприятия и зарубежные компании из США, Израиля и стран ЕС.
Ланит-Терком и организации, системы, технологии, персоны:
|Терехов Андрей 39 15
|Макаров Валентин 220 8
|Уфнаровский Владимир 5 4
|Генс Георгий 76 3
|Егоров Александр 85 3
|Адылин Павел 18 3
|Сабашный Вадим 6 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Овчаренко Юрий 37 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Свириденко Андрей 97 2
|Голиков Александр 16 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Беляев Леонид 13 2
|Степанов Дмитрий 23 2
|Бяхов Олег 59 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Семенкин Максим 8 2
|Путин Владимир 3171 1
|Генс Филипп 41 1
|Морлок Александр 15 1
|Бобровников Борис 103 1
|Львов Владимир 17 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Поздняков Александр 7 1
|Уфнаровская Екатерина 2 1
|Солонин Сергей 104 1
|Белоусов Максим 108 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Лукичев Алексей 7 1
|Пономарев Илья 72 1
|Сиднев Виктор 15 1
|Наместников Юрий 40 1
|Набиуллина Эльвира 93 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Громов Михаил 12 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Садовский Александр 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|InformationWeek 241 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|РИА Новости 917 1
|FT - Financial Times 1220 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
|IDC - International Data Corporation 4910 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|Gartner - Гартнер 3556 3
|Forrester Research 821 1
|Gartner - AMR Research 48 1
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