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Ланит-Терком Lanit-Tercom

Ланит-Терком - Lanit-Tercom

«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» – российская ИТ-компания с опытом разработок программного обеспечения, на международном ИТ-рынке с 1991 года. Компания выполняет как промышленные заказы, так и нестандартные наукоемкие проекты в области программирования. «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» работает в таких областях как  цифровая трансформация производства и бизнес-процессов, образование (E-learning, адаптивное обучение), компьютерное зрение (AI, VR/AR,XR, ML, нейронные сети), высоконагруженные базы данных, реинжиниринг, медицина и здравоохранение. Среди клиентов компании – крупные российские предприятия и зарубежные компании из США, Израиля и стран ЕС.


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
11.04.2023 «Ланит-Терком» и Державинский университет заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.01.2023 «Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех» 2
31.10.2022 Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины 2
07.10.2022 Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе 1
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт» 1
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 1
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 1
14.12.2020 «Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана 1
22.07.2020 «Ланит-Терком» и Augmented.city помогут туристической отрасли выйти из кризиса 1
26.06.2019 Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года 1
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 1
04.08.2015 «Ланит» открывает первый офис разработки в дальнем зарубежье 4
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 1
30.09.2014 По данным о перемещениях можно установить личность 1
17.06.2014 «Ланит-Терком» модернизирует коммунальные вычислительные системы Санкт-Петербурга 1
24.12.2013 ИТ-экспорт из России впервые перешагнул $5 млрд, но компании уходят на внутренний рынок 1
24.09.2013 Разработчики ПО: Стратегия Минкомсвязи не отвечает целям отечественного рынка 1
10.10.2012 Банки стоят на пороге нового витка развития хранилищ данных 1
20.09.2011 Петербургские ИТ-компании создают Академию последипломного образования 1
10.12.2010 Разработчики: права на ПО для госсектора должны быть у россиян 1
02.06.2008 33% заказов AT Software приходится на телеком-сектор 1
29.05.2008 «Ланит» сливает «дочек» 1
29.05.2008 «Ланит-Терком» и «Артезио» объединились в одну компанию 1
24.04.2008 В Думе начали подготовку закона "О технопарках" 1
29.02.2008 «Ланит-терком» запустил проект Nester совместно с Inno AG 1
14.02.2008 Создан первый аудиопоисковик 1
29.01.2008 Россия: Банки и связисты — главные клиенты разработчиков ПО 2
11.10.2007 Тайваньский ИТ-босс привезет $50 млн. на питерский проект 2
03.10.2007 ProTelevision Technologies открыла центр разработки в Петербурге 4
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 2
15.06.2007 В СПбГУ разработано новое решение Comapping.com для Hewlett-Packard 1
08.06.2007 Наукоград в Петергофе обретает популярность 1
08.06.2007 20 июня откроется «Руссофт Форум 2007» 1
25.04.2007 «Ланит-Терком» разработал интеллект-карту 1
18.04.2007 Российские производители электроники объединились в ассоциацию 1
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 2

Публикаций - 47, упоминаний - 59

Ланит-Терком и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 18
Ланит - Artezio - Артезио 81 11
Рексофт - Reksoft 419 10
8213 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 5
Аурига - Auriga 74 5
Microsoft Corporation 24628 4
Oracle Corporation 6688 4
Spirit DSP - Спирит Корп 470 4
Ланит - Норбит - Norbit 369 3
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 3
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 3
Yandex - Яндекс 7343 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
SAP SE 5279 3
Dell EMC 5027 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
HP Inc. 5687 3
Lenovo Motorola 3501 3
HP - Hewlett-Packard 3624 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ланит - Comptek - Комптек 195 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 3
Exigen Services 38 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Ред Софт - Red Soft 701 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Accenture plc 682 2
Intel Corporation 12197 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Diasoft - Диасофт 870 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Прогноз 1650 2
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Наукоград - технопарк 134 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Boeing 1009 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Теплоком НПФ 4 1
Газпром нефть 618 1
Газпром ПАО 1342 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 18 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Резонанс НПП 370 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Аконит НПО 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Лестех - Ассоциация лесопромышленников - Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 11
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 3
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Linux OS 9940 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 2
Ланит СКЗ Smart Timber 8 2
OpenAI ChatGPT 339 2
СалютДевайсы - GigaChat 191 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Oracle Applications 88 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Corel Mindjet MindManager 7 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Apple iPhone 6 4862 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 98 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 29 1
Microsoft Windows 15659 1
Microsoft Office 3736 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Aeromax - ПроЛес АСД - автоматизированная система диспетчеризации 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Терехов Андрей 39 15
Макаров Валентин 220 8
Уфнаровский Владимир 5 4
Генс Георгий 76 3
Егоров Александр 85 3
Адылин Павел 18 3
Сабашный Вадим 6 3
Никифоров Николай 1136 2
Овчаренко Юрий 37 2
Рейман Леонид 1049 2
Смирнов Алексей 243 2
Свириденко Андрей 97 2
Голиков Александр 16 2
Кузовкин Алексей 155 2
Беляев Леонид 13 2
Степанов Дмитрий 23 2
Бяхов Олег 59 2
Иодковский Станислав 81 2
Семенкин Максим 8 2
Путин Владимир 3171 1
Генс Филипп 41 1
Морлок Александр 15 1
Бобровников Борис 103 1
Львов Владимир 17 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Поздняков Александр 7 1
Уфнаровская Екатерина 2 1
Солонин Сергей 104 1
Белоусов Максим 108 1
Матвиенко Валентина 112 1
Лукичев Алексей 7 1
Пономарев Илья 72 1
Сиднев Виктор 15 1
Наместников Юрий 40 1
Набиуллина Эльвира 93 1
Фомичев Андрей 71 1
Фрадков Михаил 160 1
Громов Михаил 12 1
Назипов Дмитрий 85 1
Садовский Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 15
Европа 21770 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 5
Канада 4882 5
Индия - Bharat 5446 5
Украина 7609 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 61 4
Беларусь - Белоруссия 5665 3
Дания - Королевство 1296 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Япония 13283 3
Европа Западная 1481 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Швеция - Королевство 3620 3
Европа Восточная 3075 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Сингапур - Республика 1849 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Беларусь - Минск 631 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 83 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Ирландия - Республика 1010 1
Китай - Тайвань 3985 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 6
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 5
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