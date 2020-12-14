«Руссофт»: отечественное ПО наступает, но без генерального плана

Процесс импортозамещения после некоторого замедления почти до нуля в 2017 г., в последующие два года снова стал набирать ход. При этом проявились признаки давно ожидаемого его ускорения, результаты которого можно будет увидеть по итогам 2020-2021 г. В то же время до сих пор нет такого инструмента мониторинга, который позволил бы определить, насколько правильно он идет, и насколько успешно решаются конкретные задачи в рамках замещения иностранного ПО отечественным.

Ассоциация «Руссофт» отслеживает, как идет процесс импортозамещения по нескольким показателям и признакам. По каждому из них нельзя делать однозначных выводов, но все вместе они позволяют судить об общей динамике.

Главным показателем является разница между изменением объема российского рынка программного обеспечения (по версии IDC) и рассчитываемыми ассоциацией совокупными продажами отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке. По ней можно судить, растут ли продажи российских компаний быстрее рынка ПО (включающего и импорт), или нет. В 2016 г. разница была огромной — 30 процентных пунктов, в 2017 г. — сократилась до 5 процентных пунктов, а в 2018 г. увеличилась примерно до 10. На этом уровне она сохранилась в 2019 г.

При этом имеется превышение темпов роста продаж отечественных компаний на внутреннем рынке над темпами роста самого рынка, как у продуктовых компаний, так и у сервисных. Разработчики заказного ПО также делают свой вклад в процесс импортозамещения, поскольку они не только не пускают на рынок зарубежных поставщиков ИТ-услуг, но и создают уникальные решения цифровой трансформации, которые в некоторых случаях служат альтернативой зарубежным тиражируемым системам.

Также «Руссофт» отслеживает количество и характер публикации в СМИ. Анализ сообщений, касающихся непосредственно импортозамещения, позволяет увидеть некоторые закономерности. Решений Правительства в области импортозамещения ПО в 2018 г. и 2019 г. было одинаковое количество, а за неполный 2020 г. их стало намного меньше. При этом количество сообщений о проектах, предполагающих переход на отечественное ПО в госкорпорациях и органах власти, резко выросло в 2019 г. (скорее всего, будет рост и по итогам 2020 г.). С этим ростом и связаны основные надежды на ускорение.

Кроме того, данные различных исследований отдельных сегментов российского рынка ПО почти всегда свидетельствуют об увеличении доли отечественных компаний, а показатели продаж значимых российских компаний внутри страны лучше, чем крупнейших зарубежных корпораций. Растущая доля разработки под ОС Linux и СУБД PostgreSQL является еще одним косвенным признаком. Эти признаки наблюдаются с 2013 г., когда «Руссофт» стал рассчитывать продажи российского ПО на внутреннем рынке.

Таким образом, очевидно, что процесс импортозамещения идет с некоторым замедлением или ускорением в отдельные годы. В то же время пока невозможно определить, насколько он позволяет решать главные задачи, которые с ним непосредственно связаны. Они совсем не в том, чтобы любым способом вытеснить зарубежные решения. Прежде всего, импортозамещение позволяет устранить угрозы и снизить риски, связанные с использованием иностранного ПО (остановка или дестабилизация работы предприятий и государственных структур из-за отказа в поставках или технической поддержки, несанкционированных действий, нарушающих работу систем управления, утечка секретной и конфиденциальной информации). Другая важная задача — поддержка отечественного производителя, который обеспечивает в России занятость и платежи в консолидированный бюджет страны. Кроме того, отечественные софтверные решения, как правило, намного дешевле, а по функциональности могут быть не хуже. Следовательно, их покупка обеспечивает экономию для российских предприятий и организаций.

Гендиректор First Line Software Александр Поздняков сказал: «Поддержка отечественных компаний со стороны государства — дело полезное, но соблюсти баланс в том, где поддержка и преференции, а где ограничение конкуренции — довольно сложно. Сейчас наладился довольно интенсивный диалог госорганов с ИТ-отраслью. Хочется верить, что вырабатываемые меры будут способствовать росту технологических компаний и индустрии».

Индикаторы на федеральном уровне имеются в какой-то степени только по отношению поддержки отечественного разработчика ПО. Так, например, по данным Минцифры России по итогам 2019 г. доля отечественного ПО в органах государственной власти и бюджетных учреждениях приблизилась к 50%. Предполагается, что 2024 г. государственные компании будут закупать уже до 70% российского софта, а органы власти — до 90%.

Существовала программа импортозамещения, согласно которой были определены доли на российском рынке иностранного ПО (с делением по классам) в 2014 г. и ориентиры по ее уменьшению в 2020 г. и 2025 г. Однако не было указано, в каких единицах измеряется эта доля.

К тому же были большие сомнения, правильно ли она определена по некоторым видам ПО при любых способах ее расчета. Попыток отслеживания того, как снижаются риски и угрозы, не было, если рассматривать всех пользователей ИТ, а не только отдельные госкорпорации.

Андрей Терехов, президент и основатель «Ланит-терком», сказал: «На мой взгляд, импортозамещение у нас идет не очень успешно. Для того, чтобы реально заменить массовые продукты, особенно инструментальные средства разработки, нужны огромные средства и большие коллективы. Я считаю, что одним из возможных решений было бы разрешение государственным предприятиям передавать результаты исследований, выполненных за государственные деньги, на использование в коммерческих нуждах. Именно так развивалась известная американская компания DARPA».

В 2020 г. в рамках собственного ежегодного исследования «Руссофт» определил, с какими типами решений связаны наибольшие и наименьшие риски. Выяснилось, что хуже всего ситуация в классе ПО «Операционные системы и офисные приложения», а наименьшее беспокойство вызывают «Системы управления процессами организаций, включая системы управления предприятия (ERP, CRM и другие)».

Однако нужно учитывать, что опрос проводился среди руководителей софтверных компаний. Для более корректных оценок нужно формировать фокус-группу не только из них, но также из специалистов в области ИБ и экспертов, которые могут оценить влияние зависимости функционирования предприятий и организаций от иностранного ПО.

К тому же деление на виды решений должно учитывать, что существуют взаимосвязанные решения, заменить одно из которых очень сложно или невозможно. В некоторых случаях нужна альтернатива программно-аппаратных комплексов целиком. Такое формирование комплексных решений будет полезно также из-за того, что их востребованность на мировом и российском рынке очень высока. Нужно также учитывать, что риски по одному и тому же виду решений у разных групп корпоративных пользователей могут существенно отличаться.

Поэтому под мониторинг желательно сформировать корректно эти группы и виды решений, включая программно-аппаратные комплексы. В результате сформируется таблица с множеством ячеек, каждая из которых будет соответствовать определенным видам решений и группам пользователей.

В каждом таком сегменте можно будет определить, насколько ситуация с зависимостью от импортных разработок критичная, и как ее изменить в случае необходимости.

Подобный подход, скорее всего, стимулирует изменения в Реестре отечественного ПО. Опрос, проводимый в рамках ежегодного исследования «Руссофт», показывает, что его эффективность оценивается опрошенными компаниями очень низко. Согласно многолетним наблюдениям, основными драйверами процесса импортозамещения являются санкции, падение курса рубля (в те годы, когда это происходит) и совершенствование отечественных решений.

Виталий Баланда, директор по инновациям компании «Рексофт», координатор комитета по импортозамещению «Руссофт», сказал: «На наш взгляд, важным элементом реального импортозамещения является координация спроса и предложения на отечественное ПО. На первом этапе этого процесса ИТ-разработчикам совместно с консорциумом крупных заказчиков необходимо сформировать конкретные отраслевые требования к программной и аппаратной частям отечественных систем. Затем на основании этих требований будут созданы российские разработки, и обязательным элементом процесса должно стать их последующее внедрение, поддержанное государственными инвестициями через индустриальные консорциумы. Для целей импортозамещения важно, чтобы отечественное программное обеспечение действительно эксплуатировалось, так как именно использование софта крупными компаниями создает реальный внутренний рынок и возможности для развития локальных вендоров. Эта логика позволит нам сделать шаг вперед в направлении комплексного импортозамещения».