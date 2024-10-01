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U.S. Department of Defense DARPA U.S. Defense Advanced Research Projects Agency Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США

U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США

СОБЫТИЯ


01.10.2024 Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Новая технология Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсиро
02.08.2024 Американские госструктуры перевозят свой софт с «опасных» C и C++ на Rust

рощаться с кодом на C Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило проект по переносу устаревшего и небезопасного кода, написанного на языке пр
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах

перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), в рамках которого она примет участие в программе по защите данных в виртуальных среда
13.01.2021 Армия США вооружится самым портативным и миниатюрным ускорителем частиц в мире

Accerator (ACCEL), инициировало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). По данным ведомства, линейный ускоритель частиц им нужен для эксплуатации в боевых ус
20.08.2018 Пентагон разрабатывает анонимный сверхзащищенный мессенджер. Опрос

ation Innovation Office (I2O) при Департаменте перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA при Пентагоне) запустило проект по разработке защищенного, устойчивого к взлому мессенд
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»

сследовательских проектов Министерства обороны США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в рамках новой правительственной программы Electronics Resurgence Initiative (ERI), на
05.02.2014 Агентство оборонных исследований США запустило каталог открытых разработок

Агентство Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) спонсирует множество технологических проектов, выдавая гранты университетам и частным

05.08.2013 Петапиксельный мультиглаз от DARPA

Специалисты DARPA собирают прототип камеры, которая в будущем по возможностям захвата и обработки изображ
22.07.2013 Скоро: военная беспроводная сеть 100 Гб/сек

Оборонное научное агентство DARPA подписало с компанией Applied Communication Sciences $4,3-млн. контракт на разработку м
22.05.2013 DARPA планирует "оцифровать" солдат

Оборонное научное агентство DARPA объявило о намерении создать технологии, которые кардинально улучшат ситуационную освед
22.04.2013 DARPA удалось создать миниатюрный тепловизор

оснастить каждого солдата. Новый миниатюрный тепловизор, разработанный в DRS Technologies по заказу DARPA. Если такие изделия поставят на поток, пехотинцы впервые получат носимые очки-тепловизо
17.04.2013 Микрочип DARPA: навигация без GPS

кселерометры и высокоточные часы. Это позволяет выстроить траекторию от известной точки и установить местоположение с высокой точностью (с какой конкретно, пока не объявляли). По замыслу специалистов DARPA, новый микрочип инерциальной навигационной системы должен решить проблему уязвимости GPS Более того, новый микрочип изначально рассчитан на высокие нагрузки и пригоден для использования в
27.03.2013 Разработка робота-самоучки: DARPA рискует перейти грань

ду исключительной сложности человеческого мозга и малоизученности принципов работы нашего разума. В DARPA планируют пойти по другому пути: построить машины, которые будут учиться с помощью алго
25.03.2013 DARPA разрабатывает "параноидальные" военные сети

Оборонное научное агентство DARPA запустило проект по разработке нового типа военной компьютерной сети. Новая беспроводна
26.02.2013 Пентагон готовит легкий и дешевый экзоскелет для пехоты

Оборонное научное агентство DARPA открывает новое направление в разработке боевых экзоскелетов. Теперь американские военн
19.02.2013 DARPA разработает микрочипы на воде

Оборонное научное агентство DARPA планирует начать новый этап в развитии электроники: разработать трехмерные микрочипы со
21.01.2013 Военные запасы: DARPA спрячет оружие под водой

одимые снаряжение и припасы. В настоящее время этим проектом занимается оборонное научное агентство DARPA. Специалисты агентства понимают, что для создания таких баз необходимо решить ряд сложн
30.10.2012 Терминатору DARPA не страшны препятствия. ВИДЕО

званием Pet-Proto создан на базе гуманоидного робота Petman разработки компании Boston Dynamics. Petman изначально предназначался для испытаний костюмов радиационной и химической защиты. По заявлению DARPA, Pet-Proto будет использоваться на аварийных атомных станциях, при спасении людей, запертых в разрушенных зданиях, а также в случае других действий, связанных с ликвидацией последствий ст
18.10.2012 Путин подписал закон о «русской DARPA»

о формировании в России Фонда перспективных исследований, близкого аналога американского Агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, агентства передовых оборонных исследователь
27.09.2012 MEMS-навигаторы от DARPA придут на смену GPS

Оборонное научное агентство DARPA выбрало компанию Northrop Grumman для разработки технологии повышения производительност
05.09.2012 DARPA создает боевую каракатицу

Специалисты оборонного научного агентства DARPA создали небольшого "робота-каракатицу", который может ползать по земле и маскироваться

22.08.2012 Надувная рука DARPA гарантирует мягкий захват. ВИДЕО

В Сети появилась информация о заключительной стадии переговоров по контракту между DARPA и компанией iRobot. Согласно его условиям, вскоре Пентагон получит в свое распоряжение

07.08.2012 DARPA отчаянно ищет суперприцел

Оборонное научное агентство DARPA заключило очередной контракт на разработку системы, позволяющей снайперу поражать цели

19.07.2012 DARPA ищет способ "убивать" цифровые радары

Специалисты Министерства обороны США и Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA) заявили о намерении разработать способ борьбы с цифровыми программируемыми радиолокаци
17.07.2012 20 млн долларов на квант: что хочет DARPA?

Оборонное научное агентство DARPA опубликовало план исследований в области квантовых технологий на 2013 год. Среди планир
09.07.2012 DARPA ускорит роботов в 10-20 раз

Специалисты оборонного научного агентства DARPA начали работу над программой M3 Actuation, которая должна увеличить эффективность шасси
27.06.2012 DARPA защитит смартфоны от киберапокалипсиса

мартфоны беззащитны перед квалифицированной кибератакой. Именно поэтому оборонное научное агентство DARPA начало проект по созданию ПО под названием Mobile Armour. Этот софт будет защищать смар
29.05.2012 Что умеет "рукастый" робот DARPA?

на, способного открывать дверные замки и поднимать телефонную трубку, а оборонное научное агентство DARPA демонстрирует еще более «рукастого» нового робота. На этот раз у робота, разработанного
24.05.2012 DARPA откроет генную фабрику

Стартовала программа DARPA под названием Living Foundries. Она предназначена для упрощения и ускорения работ по ге
16.04.2012 DARPA переключается с войны на спасение людей

Оборонное научное агентство DARPA объявило конкурс на разработку продвинутого робота-спасателя. Приз в 2 млн долл. получи
10.04.2012 Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA

В течение следующих нескольких недель оборонное научное агентство DARPA объявит конкурс на разработку уникального гуманоидного робота, который сможет выполнять
22.03.2012 "Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту

Оборонное научное агентство DARPA запускает проект Galileo, в рамках которого будет создана мобильная оптическая система,
13.03.2012 Глава оборонного агентства Darpa переходит на работу в Google

Реджина Дуган (Regina Dugan), директор американского Оборонного научного агентства Darpa, в скором времени покинет данный пост, чтобы перейти на работу в Google. По словам пред
07.03.2012 Механическая рука DARPA удивляет ловкостью. ВИДЕО

Оборонное научное агентство DARPA представило новую роботизированную руку, которая должна стать для роботов универсальным
21.02.2012 Проект "Аватар": DARPA выделяет 7 млн долл. на робосолдат

По заявлению представителей DARPA, в рамках проекта «Аватар» будут разрабатываться интерфейсы и алгоритмы, позволяющие со
06.12.2011 Конкурс DARPA: "паззл" собрали, ПО засекретили

ого на мелкие кусочки документа. В конкурсе, проводимом специалистами оборонного научного агентства DARPA, нужно было из нарезанных полосок быстро собрать документ. По расчетам, на ручную сборк
10.11.2011 Хакеры атакуют БПЛА: DARPA ищет "абсолютную" киберзащиту

и. В случае с БПЛА первая атака неизвестным ранее способом может иметь самые печальные последствия. DARPA собирается кардинально решить вопрос уязвимости БПЛА перед кибератаками, например, с по
31.10.2011 DARPA предлагает 50 тыс. долл. за сборку паззла

Если вы любите и умеете складывать паззлы, оборонное агентство DARPA может найти для вас работу, которая произведет переворот в разведывательной деятельност
25.10.2011 DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью

ка по цене 20 тыс долл. за 1 кг может погибнуть в результате критической неисправности. Специалисты DARPA разработали уникальную систему Phoenix, которая превратит мертвые спутники общей стоимо
21.07.2011 DARPA хочет перепрограммировать "часы жизни"

ологических процессов: от скорости деления клеток до старения и смерти. Оборонное научное агентство DARPA считает, что можно найти и перенастроить эти часы, комбинируя биологию, приемы взлома к

Публикаций - 525, упоминаний - 895

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Microsoft Corporation 25775 25
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 20
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 15
Intel Corporation 12811 12
BAE Systems 179 10
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 9
Textron - AAI Corporation 19 8
HP Inc. 5883 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
iRobot - 62 6
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Honeywell 309 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Nvidia Corp 4002 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
SAP SE 5601 4
Apple Inc 13154 4
9594 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростелеком 10948 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 3
Oracle Corporation 7074 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Sony 6739 3
Lenovo Motorola 3566 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
OpenAI 541 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Boeing 1031 39
Lockheed Martin 777 26
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 26
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 8
General Dynamics 60 6
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Верный - торговая сеть 326 3
Alpari - Альпари 67 3
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 3
Резонанс НПП 407 3
QinetiQ Group 57 3
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 3
UPS 216 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 3
SLV 13 2
Volkswagen Audi Group 232 2
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Merrill Lynch 454 2
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Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 2
Microcosm 2 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
NGI Fund 36 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
AeroVironment 18 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
General Edward Lawrence Logan International Airport - Международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Логана - ИАТА: BOS, ИКАО: KBOS, FAA LID: BOS 3 2
Ronald Reagan Washington National Airport - Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана - ИАТА: DCA, ИКАО: KDCA, FAA LID: DCA 3 2
Lacoste - Лакост 10 2
Storm Ventures 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 40
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 16
Google Android 15243 13
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11533 10
Acer Predator 224 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 10
Microsoft Dynamics 1197 8
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 7
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 7
U.S. Department of Defense - DARPA GALE - DARPA Global Autonomous Language Exploitation - DARPA ARM - DARPA Autonomous Robotic Manipulation 7 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Windows 16882 6
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 5
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 4
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 4
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 4
Oshkosh Defense - TerraMax 6 4
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
U.S. Department of Defense - DARPA FALCON - Force Application and Launch from Continental United States - AirLaunch 5 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 3
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 3
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
NSO Group - Pegasus 98 3
Boeing Defense, Space & Security - Orbital Express Advanced Technology Demonstration - NEXTSat CSC - Next Generation Satellite and Commodities Spacecraft - ASTRO - Autonomous Space Transport Robotic Operations 4 3
Rust Foundation - Rust - язык программирования 18 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Dugan Regina - Дуган Регина 7 5
Tether Tony - Тефер Тони 5 5
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Рогозин Дмитрий 104 4
Левкевич Михаил 59 4
Покушалова Ольга 15 4
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 4
Гвоздев Дмитрий 145 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Попова Мария 141 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Гулькин Павел 14 3
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 3
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 3
Marshall Matt 4 3
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 3
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 2
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 5 2
Мартиросян Самвел 16 2
Власов Юрий 10 2
Соломонов Юрий 11 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Kuekes Philip - Кьюкес Филипп 2 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Давыдова Татьяна 2 2
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 2
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Sekaric Lidija - Секарич Лидия 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Modha Dharmendra - Модха Дхармендра 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 349
Россия - РФ - Российская федерация 166168 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 67
США - Калифорния 4829 55
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 27
Ирак - Республика 709 26
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24964 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Япония 13807 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Франция - Французская Республика 8177 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
США - Колумбия - Вашингтон 1487 12
США - Пенсильвания 372 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 9
Индия - Bharat 5869 8
США - Массачусетс - Бостон 384 7
США - Массачусетс 517 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Америка - Американский регион 2206 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
США - Иллинойс 340 6
США - Джорджия 335 6
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Швеция - Королевство 3782 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
США - Техас 1048 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
США - Аризона 549 5
США - Мичиган 274 5
США - Невада 214 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 204
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 34
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 33
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 21
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 20
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 19
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 19
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 19
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Английский язык 7030 17
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 15
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 15
Зоология - наука о животных 2887 15
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 14
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 36
CNews RND - R&D.CNews 2274 25
Space Daily 528 16
New Scientist 1448 13
AP - Associated Press 2007 12
SpaceDaily - Space Daily 187 10
NYT - The New York Times 1100 10
Nature 832 9
Phys.org 972 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Wired - Издание 276 5
Российская газета 290 4
Washington Profile 142 4
NewsFactor 127 4
Space War 75 4
The Globe and Mail 73 4
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
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ZDnet 663 4
MIT Technology Review 66 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
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The Verge - Издание 619 3
The Washington Post 350 3
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San Francisco Chronicle 34 2
Telegraph 199 2
ComputerWorld 144 2
Vnunet 224 2
Cellular News 234 2
Future - Space.com 200 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Flight Global 79 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
Times 661 2
Defense Tech 44 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 16
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 8
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
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UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
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Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
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РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
МТС - Телеком Идея 51 3
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 4 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Google Summer of Code 10 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Data Science Challenge 2 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Future Tech Korea - Korea Future Technology 3 1
Навитех-Экспо 32 1
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