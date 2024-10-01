Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных Новая технология Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсиро

Американские госструктуры перевозят свой софт с «опасных» C и C++ на Rust рощаться с кодом на C Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запустило проект по переносу устаревшего и небезопасного кода, написанного на языке пр

Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), в рамках которого она примет участие в программе по защите данных в виртуальных среда

Армия США вооружится самым портативным и миниатюрным ускорителем частиц в мире Accerator (ACCEL), инициировало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). По данным ведомства, линейный ускоритель частиц им нужен для эксплуатации в боевых ус

Пентагон разрабатывает анонимный сверхзащищенный мессенджер. Опрос ation Innovation Office (I2O) при Департаменте перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA при Пентагоне) запустило проект по разработке защищенного, устойчивого к взлому мессенд

Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» сследовательских проектов Министерства обороны США (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) в рамках новой правительственной программы Electronics Resurgence Initiative (ERI), на

Агентство оборонных исследований США запустило каталог открытых разработок Агентство Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) спонсирует множество технологических проектов, выдавая гранты университетам и частным

Петапиксельный мультиглаз от DARPA Специалисты DARPA собирают прототип камеры, которая в будущем по возможностям захвата и обработки изображ

Скоро: военная беспроводная сеть 100 Гб/сек Оборонное научное агентство DARPA подписало с компанией Applied Communication Sciences $4,3-млн. контракт на разработку м

DARPA планирует "оцифровать" солдат Оборонное научное агентство DARPA объявило о намерении создать технологии, которые кардинально улучшат ситуационную освед

DARPA удалось создать миниатюрный тепловизор оснастить каждого солдата. Новый миниатюрный тепловизор, разработанный в DRS Technologies по заказу DARPA. Если такие изделия поставят на поток, пехотинцы впервые получат носимые очки-тепловизо

Микрочип DARPA: навигация без GPS кселерометры и высокоточные часы. Это позволяет выстроить траекторию от известной точки и установить местоположение с высокой точностью (с какой конкретно, пока не объявляли). По замыслу специалистов DARPA, новый микрочип инерциальной навигационной системы должен решить проблему уязвимости GPS Более того, новый микрочип изначально рассчитан на высокие нагрузки и пригоден для использования в

Разработка робота-самоучки: DARPA рискует перейти грань ду исключительной сложности человеческого мозга и малоизученности принципов работы нашего разума. В DARPA планируют пойти по другому пути: построить машины, которые будут учиться с помощью алго

DARPA разрабатывает "параноидальные" военные сети Оборонное научное агентство DARPA запустило проект по разработке нового типа военной компьютерной сети. Новая беспроводна

Пентагон готовит легкий и дешевый экзоскелет для пехоты Оборонное научное агентство DARPA открывает новое направление в разработке боевых экзоскелетов. Теперь американские военн

DARPA разработает микрочипы на воде Оборонное научное агентство DARPA планирует начать новый этап в развитии электроники: разработать трехмерные микрочипы со

Военные запасы: DARPA спрячет оружие под водой одимые снаряжение и припасы. В настоящее время этим проектом занимается оборонное научное агентство DARPA. Специалисты агентства понимают, что для создания таких баз необходимо решить ряд сложн

Терминатору DARPA не страшны препятствия. ВИДЕО званием Pet-Proto создан на базе гуманоидного робота Petman разработки компании Boston Dynamics. Petman изначально предназначался для испытаний костюмов радиационной и химической защиты. По заявлению DARPA, Pet-Proto будет использоваться на аварийных атомных станциях, при спасении людей, запертых в разрушенных зданиях, а также в случае других действий, связанных с ликвидацией последствий ст

Путин подписал закон о «русской DARPA» о формировании в России Фонда перспективных исследований, близкого аналога американского Агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, агентства передовых оборонных исследователь

MEMS-навигаторы от DARPA придут на смену GPS Оборонное научное агентство DARPA выбрало компанию Northrop Grumman для разработки технологии повышения производительност

DARPA создает боевую каракатицу Специалисты оборонного научного агентства DARPA создали небольшого "робота-каракатицу", который может ползать по земле и маскироваться

Надувная рука DARPA гарантирует мягкий захват. ВИДЕО В Сети появилась информация о заключительной стадии переговоров по контракту между DARPA и компанией iRobot. Согласно его условиям, вскоре Пентагон получит в свое распоряжение

DARPA отчаянно ищет суперприцел Оборонное научное агентство DARPA заключило очередной контракт на разработку системы, позволяющей снайперу поражать цели

DARPA ищет способ "убивать" цифровые радары Специалисты Министерства обороны США и Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA) заявили о намерении разработать способ борьбы с цифровыми программируемыми радиолокаци

20 млн долларов на квант: что хочет DARPA? Оборонное научное агентство DARPA опубликовало план исследований в области квантовых технологий на 2013 год. Среди планир

DARPA ускорит роботов в 10-20 раз Специалисты оборонного научного агентства DARPA начали работу над программой M3 Actuation, которая должна увеличить эффективность шасси

DARPA защитит смартфоны от киберапокалипсиса мартфоны беззащитны перед квалифицированной кибератакой. Именно поэтому оборонное научное агентство DARPA начало проект по созданию ПО под названием Mobile Armour. Этот софт будет защищать смар

Что умеет "рукастый" робот DARPA? на, способного открывать дверные замки и поднимать телефонную трубку, а оборонное научное агентство DARPA демонстрирует еще более «рукастого» нового робота. На этот раз у робота, разработанного

DARPA откроет генную фабрику Стартовала программа DARPA под названием Living Foundries. Она предназначена для упрощения и ускорения работ по ге

DARPA переключается с войны на спасение людей Оборонное научное агентство DARPA объявило конкурс на разработку продвинутого робота-спасателя. Приз в 2 млн долл. получи

Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA В течение следующих нескольких недель оборонное научное агентство DARPA объявит конкурс на разработку уникального гуманоидного робота, который сможет выполнять

"Боевые" телескопы DARPA вышли на охоту Оборонное научное агентство DARPA запускает проект Galileo, в рамках которого будет создана мобильная оптическая система,

Глава оборонного агентства Darpa переходит на работу в Google Реджина Дуган (Regina Dugan), директор американского Оборонного научного агентства Darpa, в скором времени покинет данный пост, чтобы перейти на работу в Google. По словам пред

Механическая рука DARPA удивляет ловкостью. ВИДЕО Оборонное научное агентство DARPA представило новую роботизированную руку, которая должна стать для роботов универсальным

Проект "Аватар": DARPA выделяет 7 млн долл. на робосолдат По заявлению представителей DARPA, в рамках проекта «Аватар» будут разрабатываться интерфейсы и алгоритмы, позволяющие со

Конкурс DARPA: "паззл" собрали, ПО засекретили ого на мелкие кусочки документа. В конкурсе, проводимом специалистами оборонного научного агентства DARPA, нужно было из нарезанных полосок быстро собрать документ. По расчетам, на ручную сборк

Хакеры атакуют БПЛА: DARPA ищет "абсолютную" киберзащиту и. В случае с БПЛА первая атака неизвестным ранее способом может иметь самые печальные последствия. DARPA собирается кардинально решить вопрос уязвимости БПЛА перед кибератаками, например, с по

DARPA предлагает 50 тыс. долл. за сборку паззла Если вы любите и умеете складывать паззлы, оборонное агентство DARPA может найти для вас работу, которая произведет переворот в разведывательной деятельност

DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью ка по цене 20 тыс долл. за 1 кг может погибнуть в результате критической неисправности. Специалисты DARPA разработали уникальную систему Phoenix, которая превратит мертвые спутники общей стоимо