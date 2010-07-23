Испытания БР "Булава" будут продолжены РБК, принято решение о проведении в августе-сентябре текущего, 2010, года очередного испытания БР "Булава". Такое решение стало следствием завершения разбора ситуации с неудачным пуском ракеты

БР "Булава": проблему качества будут решать количеством Как сообщает РБК, министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что испытания БР "Булава" будут продолжены. Под перспективную ракету уже создаются АПЛ, однако сама ракета до с

Испытания МБР "Булава" продолжатся ет РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2

Конструктор "Булавы" опубликовал мемуары "Российская Газета", экс-директор Московского института теплотехники и генеральный конструктор БР "Булава", член Высшего совета партии "Единая Россия", доктор технических наук, академик РАН, з

Очередная АПЛ под "Булаву" будет, вероятно, заложена в срок получит имя "Святитель Николай" (19 декабря в православной традиции отмечается праздник, известный как "Зимний Никола"). Предполагается, что, возможно, на фоне продолжающейся череды аварийных пусков "Булавы" и растущего скептицизма в отношении способности отрасли довести ракетный комплекс до боеспособного состояния, возможно, очередная подводная лодка проекта 955 будет перепроектирована под

Минобороны РФ: Испытания "Булавы" закончились неудачей Очередной испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" завершился неудачно, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, накануне при пуск

"Булава" приятно поразила скандинавов ачительной высоте над Землёй его источника. Локализация феномена в пространстве зародила подозрения, быстро сформировавшиеся в обоснованную точку зрения, впоследствии подтверждённую российскими СМИ. "Булава", запуск которой успешно произвела 9 декабря АПЛ "Дмитрий Донской", в очередной раз полетела нештатно. Информацию об очередном неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, официа

Россия снова поднимет в воздух "Булаву" ноября 2009 года планируется произвести очередной испытательный пуск морской баллистической ракеты "Булава". Атомный ракетоносец "Дмитрий Донской" произведет запуск из подводного положения в Се

Производство "Булавы" передадут неизвестному иному Как сообщает РБК, производство ракеты "Булава" будет перенесено на иное производство, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженн

Выводы аварийной комиссии по "Булаве" будут сформулированы на следующей неделе Выводы аварийной комиссии по расследованию причин неудачного запуска ракеты "Булава" будут сформулированы не позднее середины следующей недели. Об этом сообщил журналиста

"Булава": разбор полётов о проекта он написал 15 июля - сразу после очередного неудачного старта квазибаллистической ракеты "Булава" - его детища. В ходе последнего испытания "Булавы" 15 июля 2008 года первая ступень н

Испытание МБР "Булава" оказалось неудачным Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Министерство обороны России, очередное испытание баллистической ракеты "Булава", проведенное 15 июля 2009 года, оказалось неудачным. В ходе испытаний пуск ракеты был произведен стратегическим подводным ракетоносцем "Дмитрий Донской", однако после старта ракета само

Решено продолжать испытания "Булавы" Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вице-премьер РФ Сергей Иванов призвал Роскосмос повысить эффективность испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Булава". "Считаю, что руководству Роскосмоса необходимо занять более активную позицию в отношении обеспечения летно-конструкторских испытаний и подготовки серийного производства ракетных компле

"Булава" взорвалась досрочно официальных комментариев пока не дают. Нынешний запуск должен был стать решающим - в случае успеха "Булава" должна была быть принята на вооружение Военно-морского флота. Параллельно планировало

Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донск

Осуществлен успешный пуск ракеты "Булава" Подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" сегодня вечером осуществил пуск стратегической ракеты морского базирования "Булава" из подводного положения, пишет РБК. Как сообщили РБК в Министерстве обороны РФ, учебные блоки ракеты достигли цели в районе боевого поля полигона Кура (полуостров Камчатка). "В настоящи

Первый носитель "Булавы" встанет в строй в наступающем году Как сообщает РБК, завершаются плановые испытания ракетного комплекса "Булава-30". Начальник вооружений Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров сказал журн

Самарские археологи нашли древнюю булаву actualno. Это железный, полый восьмисантиметровый шар, который, вероятно, представляет собой голову булавы. Как заявила заведующая отделом Самарского историко-краеведческого музея Анна Кочкина,

"Булава": первое успешное испытание Как сообщила пресс-служба военно-морского флота России, вчера, 28 июня 2007 года, были осуществлены летные испытания баллистической ракеты "Булава". Ракета, запущенная с АПЛ "Дмитрий Донской" в акватории Белого моря, успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Ракета впервые успешно прошла испытания - ранее все летные испыт

"Булава": первое успешное испытание Как сообщила пресс-служба военно-морского флота России, вчера, 28 июня 2007 года, были осуществлены летные испытания баллистической ракеты "Булава". Ракета, запущенная с АПЛ "Дмитрий Донской" в акватории Белого моря, успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Ракета впервые успешно прошла испытания - ранее все летные испыт

Неудачный пуск "Булавы": третий и роковой? состояться очередной испытательный пуск создаваемой Московским институтом теплотехники ракеты Р-30 “Булава”, результаты которого, вопреки сложившейся практике, сразу засекретили. В середине про

Пуск ракеты "Булава" снова завершился неудачей Вчера вечером, 25 октября, во время испытательного пуска ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской», произведенного из акватории Белого

Пуск ракеты "Булава" снова завершился неудачей Вчера вечером, 25 октября, во время испытательного пуска ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской», произведенного из акватории Белого

Россия обнародовала характеристики «Булавы» Как сообщает RussianForces, трехступенчатая ракета «Булава» имеет длину (без боевой части) 11,5 м, максимальный диаметр 2 м, стартовый вес — 36,8 т. Длина ракеты с боевой частью — 12,1 м. Длина стартового контейнера — 12,1 м, его

Россия обнародовала характеристики «Булавы» Как сообщает RussianForces, трехступенчатая ракета «Булава» имеет длину (без боевой части) 11,5 м, максимальный диаметр 2 м, стартовый вес — 36,8 т. Длина ракеты с боевой частью — 12,1 м. Длина стартового контейнера — 12,1 м, его

Произведен второй успешный пуск "Булавы" я в акватории Белого моря, из подводного положения осуществлен пуск новейшей баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке, сообщил РБК помощник главкома Военно-морского флота Иго

Произведен второй успешный пуск "Булавы" я в акватории Белого моря, из подводного положения осуществлен пуск новейшей баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке, сообщил РБК помощник главкома Военно-морского флота Иго

"Булава" рассечет ПРО США 27 сентября 2005 года ракета «Булава», запущенная с борта подводного ракетоносца класса «Тайфун» Северного Флота «Дмитрий Д