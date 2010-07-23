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МИТ Булава МБР российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета



23.07.2010 Испытания БР "Булава" будут продолжены

РБК, принято решение о проведении в августе-сентябре текущего, 2010, года очередного испытания БР "Булава". Такое решение стало следствием завершения разбора ситуации с неудачным пуском ракеты
21.05.2010 БР "Булава": проблему качества будут решать количеством

Как сообщает РБК, министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что испытания БР "Булава" будут продолжены. Под перспективную ракету уже создаются АПЛ, однако сама ракета до с
07.04.2010 Испытания МБР "Булава" продолжатся

ет РБК комиссия по расследованию неудачного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" представит документы и предложения по продолжению работы по этому проекту до 30 мая 2
04.03.2010 Конструктор "Булавы" опубликовал мемуары

"Российская Газета", экс-директор Московского института теплотехники и генеральный конструктор БР "Булава", член Высшего совета партии "Единая Россия", доктор технических наук, академик РАН, з
15.12.2009 Очередная АПЛ под "Булаву" будет, вероятно, заложена в срок

получит имя "Святитель Николай" (19 декабря в православной традиции отмечается праздник, известный как "Зимний Никола"). Предполагается, что, возможно, на фоне продолжающейся череды аварийных пусков "Булавы" и растущего скептицизма в отношении способности отрасли довести ракетный комплекс до боеспособного состояния, возможно, очередная подводная лодка проекта 955 будет перепроектирована под
10.12.2009 Минобороны РФ: Испытания "Булавы" закончились неудачей

Очередной испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" завершился неудачно, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, накануне при пуск
10.12.2009 "Булава" приятно поразила скандинавов

ачительной высоте над Землёй его источника. Локализация феномена в пространстве зародила подозрения, быстро сформировавшиеся в обоснованную точку зрения, впоследствии подтверждённую российскими СМИ. "Булава", запуск которой успешно произвела 9 декабря АПЛ "Дмитрий Донской", в очередной раз полетела нештатно. Информацию об очередном неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, официа
24.11.2009 Россия снова поднимет в воздух "Булаву"

ноября 2009 года планируется произвести очередной испытательный пуск морской баллистической ракеты "Булава". Атомный ракетоносец "Дмитрий Донской" произведет запуск из подводного положения в Се
26.08.2009 Производство "Булавы" передадут неизвестному иному

Как сообщает РБК, производство ракеты "Булава" будет перенесено на иное производство, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженн
31.07.2009 Выводы аварийной комиссии по "Булаве" будут сформулированы на следующей неделе

Выводы аварийной комиссии по расследованию причин неудачного запуска ракеты "Булава" будут сформулированы не позднее середины следующей недели. Об этом сообщил журналиста
22.07.2009 "Булава": разбор полётов

о проекта он написал 15 июля - сразу после очередного неудачного старта квазибаллистической ракеты "Булава" - его детища. В ходе последнего испытания "Булавы" 15 июля 2008 года первая ступень н
17.07.2009 Испытание МБР "Булава" оказалось неудачным

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Министерство обороны России, очередное испытание баллистической ракеты "Булава", проведенное 15 июля 2009 года, оказалось неудачным. В ходе испытаний пуск ракеты был произведен стратегическим подводным ракетоносцем "Дмитрий Донской", однако после старта ракета само
28.01.2009 Решено продолжать испытания "Булавы"

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вице-премьер РФ Сергей Иванов призвал Роскосмос повысить эффективность испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Булава". "Считаю, что руководству Роскосмоса необходимо занять более активную позицию в отношении обеспечения летно-конструкторских испытаний и подготовки серийного производства ракетных компле
23.12.2008 "Булава" взорвалась досрочно

официальных комментариев пока не дают. Нынешний запуск должен был стать решающим - в случае успеха "Булава" должна была быть принята на вооружение Военно-морского флота. Параллельно планировало
19.09.2008 Успешное испытание МБР Р-30 "Булава": первые подробности

Как сообщает РБК, 18 сентября 2008 года было проведено очередное летное испытание МБР "Булава". Ракета, обозначенная как "Булава-М", была выпущена с борта АПЛ "Дмитрий Донск
19.09.2008 Осуществлен успешный пуск ракеты "Булава"

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" сегодня вечером осуществил пуск стратегической ракеты морского базирования "Булава" из подводного положения, пишет РБК. Как сообщили РБК в Министерстве обороны РФ, учебные блоки ракеты достигли цели в районе боевого поля полигона Кура (полуостров Камчатка). "В настоящи
24.12.2007 Первый носитель "Булавы" встанет в строй в наступающем году

Как сообщает РБК, завершаются плановые испытания ракетного комплекса "Булава-30". Начальник вооружений Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров сказал журн
29.08.2007 Самарские археологи нашли древнюю булаву

actualno. Это железный, полый восьмисантиметровый шар, который, вероятно, представляет собой голову булавы. Как заявила заведующая отделом Самарского историко-краеведческого музея Анна Кочкина,
29.06.2007 "Булава": первое успешное испытание

Как сообщила пресс-служба военно-морского флота России, вчера, 28 июня 2007 года, были осуществлены летные испытания баллистической ракеты "Булава". Ракета, запущенная с АПЛ "Дмитрий Донской" в акватории Белого моря, успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Ракета впервые успешно прошла испытания - ранее все летные испыт
29.06.2007 "Булава": первое успешное испытание

Как сообщила пресс-служба военно-морского флота России, вчера, 28 июня 2007 года, были осуществлены летные испытания баллистической ракеты "Булава". Ракета, запущенная с АПЛ "Дмитрий Донской" в акватории Белого моря, успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке. Ракета впервые успешно прошла испытания - ранее все летные испыт
26.12.2006 Неудачный пуск "Булавы": третий и роковой?

состояться очередной испытательный пуск создаваемой Московским институтом теплотехники ракеты Р-30 “Булава”, результаты которого, вопреки сложившейся практике, сразу засекретили. В середине про
26.10.2006 Пуск ракеты "Булава" снова завершился неудачей

Вчера вечером, 25 октября, во время испытательного пуска ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской», произведенного из акватории Белого

26.10.2006 Пуск ракеты "Булава" снова завершился неудачей

Вчера вечером, 25 октября, во время испытательного пуска ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской», произведенного из акватории Белого

06.04.2006 Россия обнародовала характеристики «Булавы»

Как сообщает RussianForces, трехступенчатая ракета «Булава» имеет длину (без боевой части) 11,5 м, максимальный диаметр 2 м, стартовый вес — 36,8 т. Длина ракеты с боевой частью — 12,1 м. Длина стартового контейнера — 12,1 м, его

06.04.2006 Россия обнародовала характеристики «Булавы»

Как сообщает RussianForces, трехступенчатая ракета «Булава» имеет длину (без боевой части) 11,5 м, максимальный диаметр 2 м, стартовый вес — 36,8 т. Длина ракеты с боевой частью — 12,1 м. Длина стартового контейнера — 12,1 м, его

21.12.2005 Произведен второй успешный пуск "Булавы"

я в акватории Белого моря, из подводного положения осуществлен пуск новейшей баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке, сообщил РБК помощник главкома Военно-морского флота Иго
21.12.2005 Произведен второй успешный пуск "Булавы"

я в акватории Белого моря, из подводного положения осуществлен пуск новейшей баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке, сообщил РБК помощник главкома Военно-морского флота Иго
05.10.2005 "Булава" рассечет ПРО США

27 сентября 2005 года ракета «Булава», запущенная с борта подводного ракетоносца класса «Тайфун» Северного Флота «Дмитрий Д
05.10.2005 "Булава" рассечет ПРО США

27 сентября 2005 года ракета «Булава», запущенная с борта подводного ракетоносца класса «Тайфун» Северного Флота «Дмитрий Д

Публикаций - 57, упоминаний - 90

МИТ Булава МБР и организации, системы, технологии, персоны:

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АТК Консультационная группа 53 2
ДОК 836 2
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 443 1
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Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 15
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 332 12
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 865 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 9
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29917 6
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 129 6
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FASTT - Freeflight Atmospheric Scramjet Test Technique 3 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4993 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
Черноморское казачье войско 2 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 624 2
Физика - Physics - область естествознания 2680 2
СССР и США - Холодная война 210 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 2
Айсберг - Eisberg 183 2
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ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 2
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Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6360 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2239 1
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2797 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1362 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1823 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 22 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 464 1
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